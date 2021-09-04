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Правительство расширило список профессий, востребованных в экономике России
Правительство расширило список профессий, востребованных в экономике России - РИА Новости, 04.09.2021
Правительство расширило список профессий, востребованных в экономике России
Пресс-служба правительства сообщила о расширении списка профессий и специальностей, необходимых для модернизации и технологического развития экономики России. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T15:25
2021-09-04T15:25
2021-09-04T21:39
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пресс-служба правительства сообщила о расширении списка профессий и специальностей, необходимых для модернизации и технологического развития экономики России.Постановление кабмина утвердил премьер Михаил Мишустин.В перечень добавили 55 специальностей и 35 профессий.Так, в список специальностей в том числе вошли:А в числе профессий:Студенты, обучающиеся по этим направлениям, могут претендовать на стипендии правительства. Их ежегодно назначают за успехи в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.Победителям выплачивают до четырех тысяч рублей ежемесячно, всего предусмотрено пять тысяч стипендий на каждый учебный год.Власти рассчитывают, что это решение повысит престиж специальностей среднего профессионального образования.
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экономика, михаил мишустин, россия
15:25 04.09.2021 (обновлено: 21:39 04.09.2021)
Правительство расширило список профессий, востребованных в экономике России
Правительство расширило список наиболее востребованных в экономике России профессий
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.
Пресс-служба правительства сообщила о расширении списка профессий и специальностей, необходимых для модернизации и технологического развития экономики России
.
Постановление кабмина утвердил премьер Михаил Мишустин
.
В перечень добавили 55 специальностей и 35 профессий.
Так, в список специальностей в том числе вошли:
—дошкольное образование;
—сестринское дело;
—лечебное дело;
—агрономия;
—аддитивные технологии;
—гостиничное дело;
—эксплуатация беспилотных авиационных систем;
—управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
—графический дизайнер;
—дефектоскопист;
—мастер садово-паркового и ландшафтного строительства;
—мастер растениеводства;
—мастер общестроительных работ;
—лепщик-модельщик архитектурных деталей.
Студенты, обучающиеся по этим направлениям, могут претендовать на стипендии правительства. Их ежегодно назначают за успехи в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.
Победителям выплачивают до четырех тысяч рублей ежемесячно, всего предусмотрено пять тысяч стипендий на каждый учебный год.
Власти рассчитывают, что это решение повысит престиж специальностей среднего профессионального образования.