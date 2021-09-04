https://ria.ru/20210904/profession-1748696880.html

Правительство расширило список профессий, востребованных в экономике России

Правительство расширило список профессий, востребованных в экономике России - РИА Новости, 04.09.2021

Правительство расширило список профессий, востребованных в экономике России

Пресс-служба правительства сообщила о расширении списка профессий и специальностей, необходимых для модернизации и технологического развития экономики России. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T15:25

2021-09-04T15:25

2021-09-04T21:39

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пресс-служба правительства сообщила о расширении списка профессий и специальностей, необходимых для модернизации и технологического развития экономики России.Постановление кабмина утвердил премьер Михаил Мишустин.В перечень добавили 55 специальностей и 35 профессий.Так, в список специальностей в том числе вошли:А в числе профессий:Студенты, обучающиеся по этим направлениям, могут претендовать на стипендии правительства. Их ежегодно назначают за успехи в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.Победителям выплачивают до четырех тысяч рублей ежемесячно, всего предусмотрено пять тысяч стипендий на каждый учебный год.Власти рассчитывают, что это решение повысит престиж специальностей среднего профессионального образования.

https://ria.ru/20210903/rezyume-1748614901.html

https://ria.ru/20210903/dizayner-1748555085.html

россия

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2021

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экономика, михаил мишустин, россия