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Правительство расширило список профессий, востребованных в экономике России
Правительство расширило список профессий, востребованных в экономике России - РИА Новости, 04.09.2021
Правительство расширило список профессий, востребованных в экономике России
Пресс-служба правительства сообщила о расширении списка профессий и специальностей, необходимых для модернизации и технологического развития экономики России. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T15:25
2021-09-04T21:39
экономика
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пресс-служба правительства сообщила о расширении списка профессий и специальностей, необходимых для модернизации и технологического развития экономики России.Постановление кабмина утвердил премьер Михаил Мишустин.В перечень добавили 55 специальностей и 35 профессий.Так, в список специальностей в том числе вошли:А в числе профессий:Студенты, обучающиеся по этим направлениям, могут претендовать на стипендии правительства. Их ежегодно назначают за успехи в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.Победителям выплачивают до четырех тысяч рублей ежемесячно, всего предусмотрено пять тысяч стипендий на каждый учебный год.Власти рассчитывают, что это решение повысит престиж специальностей среднего профессионального образования.
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экономика, михаил мишустин, россия
15:25 04.09.2021 (обновлено: 21:39 04.09.2021)
 
Правительство расширило список профессий, востребованных в экономике России

Правительство расширило список наиболее востребованных в экономике России профессий

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Пресс-служба правительства сообщила о расширении списка профессий и специальностей, необходимых для модернизации и технологического развития экономики России.
Постановление кабмина утвердил премьер Михаил Мишустин.
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3 сентября, 18:49
Как составить резюме, чтобы получить работу: советы экспертов
В перечень добавили 55 специальностей и 35 профессий.
Так, в список специальностей в том числе вошли:
  • дошкольное образование;
  • сестринское дело;
  • лечебное дело;
  • агрономия;
  • аддитивные технологии;
  • гостиничное дело;
  • эксплуатация беспилотных авиационных систем;
  • управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома.
А в числе профессий:
  • графический дизайнер;
  • дефектоскопист;
  • мастер садово-паркового и ландшафтного строительства;
  • мастер растениеводства;
  • мастер общестроительных работ;
  • лепщик-модельщик архитектурных деталей.
Студенты, обучающиеся по этим направлениям, могут претендовать на стипендии правительства. Их ежегодно назначают за успехи в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности.
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3 сентября, 16:25
Дизайнер: особенности профессии и построение карьеры
Победителям выплачивают до четырех тысяч рублей ежемесячно, всего предусмотрено пять тысяч стипендий на каждый учебный год.
Власти рассчитывают, что это решение повысит престиж специальностей среднего профессионального образования.
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссия
 
 
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