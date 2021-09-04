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Правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий
Правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий - РИА Новости, 04.09.2021
Правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий
В России расширили список наиболее востребованных профессий в экономике, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T13:50
2021-09-04T14:39
общество
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В России расширили список наиболее востребованных профессий в экономике, сообщила пресс-служба правительства.Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.Отмечается, что в обновленный перечень добавили 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в таких сферах, как робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм. Также в него включили специальности из соцсферы и сферы обслуживания.По данным пресс-службы, в числе специальностей, добавленных в перечень: "Дошкольное образование", "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Агрономия", "Аддитивные технологии", "Гостиничное дело", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". А в числе профессий: "Графический дизайнер", "Дефектоскопист", "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства", "Мастер растениеводства", "Мастер общестроительных работ", "Лепщик-модельщик архитектурных деталей".Студенты, получающие образование по указанным профессиям и специальностям, смогут претендовать на стипендии правительства. Они ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивают до четырех тысяч рублей ежемесячно. Всего предусмотрено пять тысяч стипендий на каждый учебный год."Прежний перечень был утвержден в 2014 году. С тех пор многое изменилось. Например, были введены новые федеральные образовательные стандарты для среднего профессионального образования, в том числе по приоритетным специальностям в ведущих отраслях экономики. А часть профессий потеряла актуальность, прием на них был прекращен", — отметили в пресс-службе.В правительстве считают, что решение поможет повысить престиж специальностей среднего профобразования, а также будет стимулировать молодежь к самореализации в наиболее перспективных и востребованных отраслях экономики.
https://ria.ru/20210518/molodezh-1732736538.html
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общество, правительство рф, михаил мишустин, россия
13:50 04.09.2021 (обновлено: 14:39 04.09.2021)
 
Правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий

Правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий в России

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВрач несёт капельницу
Врач несёт капельницу - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В России расширили список наиболее востребованных профессий в экономике, сообщила пресс-служба правительства.
Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Отмечается, что в обновленный перечень добавили 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в таких сферах, как робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм. Также в него включили специальности из соцсферы и сферы обслуживания.
По данным пресс-службы, в числе специальностей, добавленных в перечень: "Дошкольное образование", "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Агрономия", "Аддитивные технологии", "Гостиничное дело", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". А в числе профессий: "Графический дизайнер", "Дефектоскопист", "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства", "Мастер растениеводства", "Мастер общестроительных работ", "Лепщик-модельщик архитектурных деталей".
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Студенты, получающие образование по указанным профессиям и специальностям, смогут претендовать на стипендии правительства. Они ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивают до четырех тысяч рублей ежемесячно. Всего предусмотрено пять тысяч стипендий на каждый учебный год.
"Прежний перечень был утвержден в 2014 году. С тех пор многое изменилось. Например, были введены новые федеральные образовательные стандарты для среднего профессионального образования, в том числе по приоритетным специальностям в ведущих отраслях экономики. А часть профессий потеряла актуальность, прием на них был прекращен", — отметили в пресс-службе.
В правительстве считают, что решение поможет повысить престиж специальностей среднего профобразования, а также будет стимулировать молодежь к самореализации в наиболее перспективных и востребованных отраслях экономики.
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