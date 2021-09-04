https://ria.ru/20210904/professii-1748689469.html

Правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий

Правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий - РИА Новости, 04.09.2021

Правительство расширило перечень наиболее востребованных профессий

В России расширили список наиболее востребованных профессий в экономике, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T13:50

2021-09-04T13:50

2021-09-04T14:39

общество

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В России расширили список наиболее востребованных профессий в экономике, сообщила пресс-служба правительства.Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.Отмечается, что в обновленный перечень добавили 55 специальностей и 35 профессий, в том числе в таких сферах, как робототехника, логистика, медицина, сельское хозяйство, строительство, туризм. Также в него включили специальности из соцсферы и сферы обслуживания.По данным пресс-службы, в числе специальностей, добавленных в перечень: "Дошкольное образование", "Сестринское дело", "Лечебное дело", "Агрономия", "Аддитивные технологии", "Гостиничное дело", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома". А в числе профессий: "Графический дизайнер", "Дефектоскопист", "Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства", "Мастер растениеводства", "Мастер общестроительных работ", "Лепщик-модельщик архитектурных деталей".Студенты, получающие образование по указанным профессиям и специальностям, смогут претендовать на стипендии правительства. Они ежегодно назначаются за достижения в учебной, научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности в качестве дополнительного поощрения. Победителям выплачивают до четырех тысяч рублей ежемесячно. Всего предусмотрено пять тысяч стипендий на каждый учебный год."Прежний перечень был утвержден в 2014 году. С тех пор многое изменилось. Например, были введены новые федеральные образовательные стандарты для среднего профессионального образования, в том числе по приоритетным специальностям в ведущих отраслях экономики. А часть профессий потеряла актуальность, прием на них был прекращен", — отметили в пресс-службе.В правительстве считают, что решение поможет повысить престиж специальностей среднего профобразования, а также будет стимулировать молодежь к самореализации в наиболее перспективных и востребованных отраслях экономики.

https://ria.ru/20210518/molodezh-1732736538.html

https://ria.ru/20210429/pereobuchenie-1730405535.html

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общество, правительство рф, михаил мишустин, россия