https://ria.ru/20210904/ottok-1748676498.html

Примаков: массовый отток русскоязычных из стран бывшего СССР невозможен

Примаков: массовый отток русскоязычных из стран бывшего СССР невозможен - РИА Новости, 04.09.2021

Примаков: массовый отток русскоязычных из стран бывшего СССР невозможен

Новый массовый отток русскоязычных из стран постсоветского пространства невозможен, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T11:06

2021-09-04T11:06

2021-09-04T11:07

в мире

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

евгений примаков (россотрудничество)

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Новый массовый отток русскоязычных из стран постсоветского пространства невозможен, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.При этом в свете ряда эпизодов с нападками на русскоязычных Примаков подчеркнул, что права населения должны быть защищены.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.Читайте полный текст интервью Евгения Примакова >>

https://ria.ru/20210904/napadki-1748673430.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, евгений примаков (россотрудничество), восточный экономический форум — 2021 (вэф)