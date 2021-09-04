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Примаков: массовый отток русскоязычных из стран бывшего СССР невозможен
Примаков: массовый отток русскоязычных из стран бывшего СССР невозможен - РИА Новости, 04.09.2021
Примаков: массовый отток русскоязычных из стран бывшего СССР невозможен
Новый массовый отток русскоязычных из стран постсоветского пространства невозможен, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:06
2021-09-04T11:07
в мире
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
евгений примаков (россотрудничество)
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Новый массовый отток русскоязычных из стран постсоветского пространства невозможен, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.При этом в свете ряда эпизодов с нападками на русскоязычных Примаков подчеркнул, что права населения должны быть защищены.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.Читайте полный текст интервью Евгения Примакова &gt;&gt;
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в мире, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, евгений примаков (россотрудничество), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:06 04.09.2021 (обновлено: 11:07 04.09.2021)
 
Примаков: массовый отток русскоязычных из стран бывшего СССР невозможен

Глава Россотрудничества: массовый отток русскоязычных из бывших стран СССР невозможен

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель Россотрудничества Евгений Примаков во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков во время интервью на стенде Международного информационного агентства (МИА) Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Новый массовый отток русскоязычных из стран постсоветского пространства невозможен, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
"Я считаю, что это невозможно. Поскольку тогда была другая Россия. Сейчас это сильное государство, которое имеет гораздо большее позитивное влияние на происходящее в мире, в том числе на пространстве бывшего СССР", - сказал он в кулуарах ВЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом в свете ряда эпизодов с нападками на русскоязычных Примаков подчеркнул, что права населения должны быть защищены.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Читайте полный текст интервью Евгения Примакова >>
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
Вчера, 10:32
Примаков прокомментировал нападки на русскоязычных в экс-республиках СССР
 
В миреЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)РоссияЕвгений Примаков (Россотрудничество)Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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