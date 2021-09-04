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Примаков: массовый отток русскоязычных из стран бывшего СССР невозможен
Примаков: массовый отток русскоязычных из стран бывшего СССР невозможен - РИА Новости, 04.09.2021
Примаков: массовый отток русскоязычных из стран бывшего СССР невозможен
Новый массовый отток русскоязычных из стран постсоветского пространства невозможен, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:06
2021-09-04T11:06
2021-09-04T11:07
в мире
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
евгений примаков (россотрудничество)
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Новый массовый отток русскоязычных из стран постсоветского пространства невозможен, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.При этом в свете ряда эпизодов с нападками на русскоязычных Примаков подчеркнул, что права населения должны быть защищены.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.Читайте полный текст интервью Евгения Примакова >>
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в мире, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, евгений примаков (россотрудничество), восточный экономический форум — 2021 (вэф)
11:06 04.09.2021 (обновлено: 11:07 04.09.2021)
Примаков: массовый отток русскоязычных из стран бывшего СССР невозможен
Глава Россотрудничества: массовый отток русскоязычных из бывших стран СССР невозможен