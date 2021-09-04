https://ria.ru/20210904/opasnost-1748660474.html

Раскрыта опасность внезапного отека ног

Раскрыта опасность внезапного отека ног - РИА Новости, 04.09.2021

Раскрыта опасность внезапного отека ног

Возникновение резкого отека ног может свидетельствовать о патологиях почек и сердечно-сосудистой системы. С таким предупреждением, как сообщает "Пятый канал"... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T06:49

2021-09-04T06:49

2021-09-04T06:49

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здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Возникновение резкого отека ног может свидетельствовать о патологиях почек и сердечно-сосудистой системы. С таким предупреждением, как сообщает "Пятый канал" выступила терапевт и диетолог Елена Черненко.По ее словам, если отек возник достаточно резко и впервые в жизни, то следует экстренно обратиться к терапевту. Она добавила, что в случае с венозными отеками потребуется консультация хирурга или флеболога.Особое внимание на данную проблему необходимо обратить пожилым людям. Если присутствует резко возникший отек только одной ноги, то стоит вызвать скорую помощь, поскольку такая симптоматика может говорить о тромбе, возникшем в сосудах конечности, заключила терапевт.Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что отеки под глазами или на ногах могут говорить о серьезных проблемах со здоровьем.По его словам, в первую очередь бороться нужно с причинами недуга. В их числе — болезни почек, сердца или печени, а также побочные эффекты от приема некоторых лекарств: обезболивающих, гормональных и применяемых для лечения гипертонии. Кроме того, отечность может возникнуть из-за чрезмерного употребления соли.

https://ria.ru/20210526/trombozy-1733867046.html

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2021

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общество, россия, здоровый образ жизни (зож)