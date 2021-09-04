https://ria.ru/20210904/napadki-1748673430.html
Примаков прокомментировал нападки на русскоязычных в экс-республиках СССР
Примаков прокомментировал нападки на русскоязычных в экс-республиках СССР - РИА Новости, 04.09.2021
Примаков прокомментировал нападки на русскоязычных в экс-республиках СССР
В Москве опасаются повторения нападок на русскоязычных жителей бывших республик СССР, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T10:32
2021-09-04T10:32
2021-09-04T11:30
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
евгений примаков (россотрудничество)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748561013_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_04a11b93dfb153a99d68f041d99adb02.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. В Москве опасаются повторения нападок на русскоязычных жителей бывших республик СССР, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.По его словам, в Москве стали более чутко и болезненно воспринимать любые проявления негативного отношения к русскоговорящему населению, что связано и с трансформацией национального самосознания и с конфронтационным отношением к России."Я не сказал бы, что сейчас ситуация как-то резко ухудшилась. Мы помним, как было в 1990-е годы, когда русскоязычное население просто бежало, побросав свои дома и имущество, не только из среднеазиатских республик", — отметил глава Россотрудничества.Примаков добавил, что российская сторона положительно оценивает действия властей стран, где возникают подобные эпизоды."Сейчас по тому, что произошло, например, в Казахстане, я могу только удовлетворение отметить по поводу того, какие меры были предприняты казахской стороной в отношении этого блогера Ахметова, который, насколько я читал, даже уехал из страны, поскольку против него возбуждено уголовное дело. Так что мне реакция казахской стороны вполне симпатична. Очень я ей рад", — сказал он.В соцсетях ранее появились ролики, в которых русскоязычных граждан в Казахстане и Киргизии в резкой форме обвиняют в плохом знании национальных языков республик. Некоторые из этих видео опубликовал Куат Ахметов. В них он провоцирует конфликты из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке. Российские власти запретили Ахметову въезд в страну на 50 лет, а в Казахстане расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни.Во вторник лидер незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" ("Опора страны") Нуржан Альтаев и его заместитель Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике, и пригрозили им расправой, если они приедут в страну. В числе тех, к кому обратились националисты, фигурировали фамилии ряда депутатов Госдумы.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ. Читайте полный текст интервью Евгения Примакова >>
https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html
https://ria.ru/20210901/kazakhstan-1748117488.html
https://ria.ru/20210901/yazyk-1748106886.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748561013_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_39c18c875c83a6305c6bdd07e92098f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), евгений примаков (россотрудничество)
10:32 04.09.2021 (обновлено: 11:30 04.09.2021)
Примаков прокомментировал нападки на русскоязычных в экс-республиках СССР
Примаков: Россия четко реагирует на нападки на русскоязычных в бывших республиках СССР
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости.
В Москве
опасаются повторения нападок на русскоязычных жителей бывших республик СССР
, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков
.
"Я, конечно, опасаюсь, как и многие другие, что такие эпизоды будут повторяться. Но Россия реагирует достаточно четко на них, обозначая красные линии, обозначая, что недопустимо в отношении русского и русскоязычного населения", — сказал он в кулуарах ВЭФ.
По его словам, в Москве стали более чутко и болезненно воспринимать любые проявления негативного отношения к русскоговорящему населению, что связано и с трансформацией национального самосознания и с конфронтационным отношением к России.
"Я не сказал бы, что сейчас ситуация как-то резко ухудшилась. Мы помним, как было в 1990-е годы, когда русскоязычное население просто бежало, побросав свои дома и имущество, не только из среднеазиатских республик", — отметил глава Россотрудничества.
Примаков добавил, что российская сторона положительно оценивает действия властей стран, где возникают подобные эпизоды.
"Сейчас по тому, что произошло, например, в Казахстане, я могу только удовлетворение отметить по поводу того, какие меры были предприняты казахской стороной в отношении этого блогера Ахметова, который, насколько я читал, даже уехал из страны, поскольку против него возбуждено уголовное дело. Так что мне реакция казахской стороны вполне симпатична. Очень я ей рад", — сказал он.
В соцсетях ранее появились ролики, в которых русскоязычных граждан в Казахстане
и Киргизии
в резкой форме обвиняют в плохом знании национальных языков республик. Некоторые из этих видео опубликовал Куат Ахметов. В них он провоцирует конфликты из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке. Российские власти запретили Ахметову въезд в страну на 50 лет, а в Казахстане расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни.
Во вторник лидер незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" ("Опора страны") Нуржан Альтаев и его заместитель Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике, и пригрозили им расправой, если они приедут в страну. В числе тех, к кому обратились националисты, фигурировали фамилии ряда депутатов Госдумы.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.