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Примаков прокомментировал нападки на русскоязычных в экс-республиках СССР
Примаков прокомментировал нападки на русскоязычных в экс-республиках СССР - РИА Новости, 04.09.2021
Примаков прокомментировал нападки на русскоязычных в экс-республиках СССР
В Москве опасаются повторения нападок на русскоязычных жителей бывших республик СССР, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T10:32
2021-09-04T11:30
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
евгений примаков (россотрудничество)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. В Москве опасаются повторения нападок на русскоязычных жителей бывших республик СССР, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.По его словам, в Москве стали более чутко и болезненно воспринимать любые проявления негативного отношения к русскоговорящему населению, что связано и с трансформацией национального самосознания и с конфронтационным отношением к России."Я не сказал бы, что сейчас ситуация как-то резко ухудшилась. Мы помним, как было в 1990-е годы, когда русскоязычное население просто бежало, побросав свои дома и имущество, не только из среднеазиатских республик", — отметил глава Россотрудничества.Примаков добавил, что российская сторона положительно оценивает действия властей стран, где возникают подобные эпизоды."Сейчас по тому, что произошло, например, в Казахстане, я могу только удовлетворение отметить по поводу того, какие меры были предприняты казахской стороной в отношении этого блогера Ахметова, который, насколько я читал, даже уехал из страны, поскольку против него возбуждено уголовное дело. Так что мне реакция казахской стороны вполне симпатична. Очень я ей рад", — сказал он.В соцсетях ранее появились ролики, в которых русскоязычных граждан в Казахстане и Киргизии в резкой форме обвиняют в плохом знании национальных языков республик. Некоторые из этих видео опубликовал Куат Ахметов. В них он провоцирует конфликты из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке. Российские власти запретили Ахметову въезд в страну на 50 лет, а в Казахстане расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни.Во вторник лидер незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" ("Опора страны") Нуржан Альтаев и его заместитель Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике, и пригрозили им расправой, если они приедут в страну. В числе тех, к кому обратились националисты, фигурировали фамилии ряда депутатов Госдумы.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ. Читайте полный текст интервью Евгения Примакова &gt;&gt;
https://ria.ru/20210816/rusofobiya-1745686556.html
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), евгений примаков (россотрудничество)
10:32 04.09.2021 (обновлено: 11:30 04.09.2021)
 
Примаков прокомментировал нападки на русскоязычных в экс-республиках СССР

Примаков: Россия четко реагирует на нападки на русскоязычных в бывших республиках СССР

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. В Москве опасаются повторения нападок на русскоязычных жителей бывших республик СССР, заявил в интервью РИА Новости руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.

"Я, конечно, опасаюсь, как и многие другие, что такие эпизоды будут повторяться. Но Россия реагирует достаточно четко на них, обозначая красные линии, обозначая, что недопустимо в отношении русского и русскоязычного населения", — сказал он в кулуарах ВЭФ.

По его словам, в Москве стали более чутко и болезненно воспринимать любые проявления негативного отношения к русскоговорящему населению, что связано и с трансформацией национального самосознания и с конфронтационным отношением к России.
"Я не сказал бы, что сейчас ситуация как-то резко ухудшилась. Мы помним, как было в 1990-е годы, когда русскоязычное население просто бежало, побросав свои дома и имущество, не только из среднеазиатских республик", — отметил глава Россотрудничества.
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Примаков добавил, что российская сторона положительно оценивает действия властей стран, где возникают подобные эпизоды.
"Сейчас по тому, что произошло, например, в Казахстане, я могу только удовлетворение отметить по поводу того, какие меры были предприняты казахской стороной в отношении этого блогера Ахметова, который, насколько я читал, даже уехал из страны, поскольку против него возбуждено уголовное дело. Так что мне реакция казахской стороны вполне симпатична. Очень я ей рад", — сказал он.
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В соцсетях ранее появились ролики, в которых русскоязычных граждан в Казахстане и Киргизии в резкой форме обвиняют в плохом знании национальных языков республик. Некоторые из этих видео опубликовал Куат Ахметов. В них он провоцирует конфликты из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке. Российские власти запретили Ахметову въезд в страну на 50 лет, а в Казахстане расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни.
Во вторник лидер незарегистрированной в Казахстане партии "Ел тиреги" ("Опора страны") Нуржан Альтаев и его заместитель Мурат Мухамеджанов записали видео, в котором обратились к тем, кто считает, что русскоязычное население притесняют в республике, и пригрозили им расправой, если они приедут в страну. В числе тех, к кому обратились националисты, фигурировали фамилии ряда депутатов Госдумы.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Читайте полный текст интервью Евгения Примакова >>
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)РоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)Евгений Примаков (Россотрудничество)
 
 
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