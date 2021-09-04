https://ria.ru/20210904/nagrazhdenie-1748651667.html

Путин наградил ликвидаторов последствий стихийных бедствий

Путин наградил ликвидаторов последствий стихийных бедствий - РИА Новости, 04.09.2021

Путин наградил ликвидаторов последствий стихийных бедствий

Президент России Владимир Путин вручает в Благовещенске государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T00:52

2021-09-04T00:52

2021-09-04T01:21

челябинская область

забайкальский край

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручает в Благовещенске государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах.Он прибыл в Амурскую область из Владивостока, где участвовал в Восточном экономическом форуме. Глава государства уже посетил космодром Восточный, где ознакомился с ходом строительства стартового комплекса "Ангара", а затем отправился в Благовещенск.Врач, спасатель Дмитрий Миронов награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Летом он спас в Амурской области 38 человек. Эвакуировать людей приходилось по пояс в воде, тянув за собой лодку с людьми.Пожарный из Якутии Борис Кручинин тушил пожары в республике все лето. Он получил из рук президента медаль "За отвагу на пожаре".Еще один пожарный из Якутии Егор Захаров также награжден медалью "За отвагу на пожаре" за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении лесных пожаров особой сложности.Такой же награды удостоен прапорщик, командир отделения противопожарной службы главного управления МЧС России по Тюменской области Александр Захаров. В мае благодаря его действиям при тушении лесного пожара, разгоревшегося в опасной близости от складов с арсеналом Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, удалось предотвратить детонацию боеприпасов.Медалью "За отвагу на пожаре" награжден и Александр Панов из Челябинской области.Сержант внутренней службы Андрей Савватеев из Забайкальского края был удостоен медали "За спасение погибавших". Этим летом он участвовал в спасении двух тонущих подростков – братьев 11 и 15 лет.Старший прапорщик внутренней службы Евгений Колесников из Амурской области награжден медалью "За спасение погибавших". Летом этого года он спас из затопленного дома жительницу поселка Нововоскресеновка Шимановского района.Также были отмечены заслуги пожарного Семена Пазынича, который неоднократно принимал участие в тушении лесных пожаров и в ликвидации чрезвычайных ситуаций в Якутии.Командир вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС капитан Владислав Тен удостоен награды за высокий профессионализм и отличную выучку, проявленные при исполнении служебного долга, спасение людей и имущества при тушении ландшафтных пожаров в Якутии. Летом он принимал участие в тушении пожара, который охватил уникальный национальный парк "Ленские столбы".Награжден и командир воздушного судна, инструктор авиационного звена на самолете Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС Андрей Синченко. В составе экипажа самолета-амфибии он прибыл в охваченную пожарами Якутию 19 июня и за время боевого дежурства выполнил более 600 заборов воды с водоемов и сбросил на очаги огня почти 4,5 тысячи тонны огнегасящей жидкости.Путин после вручения наград поблагодарил спасателей и пожарных за работу.Он отметил, что много раз бывал на тех объектах и в тех ситуациях, в которых спасателям и пожарным приходится работать. "Я-то бывал, приехал и уехал, а вы там непосредственно с людьми. Я знаю, как это непросто физически и непросто морально. И вам приходится через все это проходить", - добавил Путин.Президент обратил внимание на отзывчивость спасателей и пожарных.

https://ria.ru/20210901/pozhary-1748135155.html

https://ria.ru/20210829/pozhary-1747711270.html

https://ria.ru/20210831/pozhary-1748038496.html

челябинская область

забайкальский край

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, забайкальский край, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200