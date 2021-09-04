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В Ленинградской области задержали подозреваемого в ограблении банка
В Ленинградской области задержали подозреваемого в ограблении банка - РИА Новости, 04.09.2021
В Ленинградской области задержали подозреваемого в ограблении банка
Полицейские задержали подозреваемого в ограблении банка в Ленинградской области мужчину, который забрал около 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T19:37
2021-09-04T19:37
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в ограблении банка в Ленинградской области мужчину, который забрал около 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Ранее в полицию поступило сообщение о разбойном нападении от управляющей филиалом банка в городе Кудрово, улица Ленинградская, дом 3. В банк вошел мужчина и, угрожая предметами, похожими на пистолет и гранату, потребовал от кассира передать ему 1,5 миллиона рублей. Забрав деньги, он скрылся.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой").
https://ria.ru/20210326/ograblenie-1602909203.html
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия
19:37 04.09.2021
 
В Ленинградской области задержали подозреваемого в ограблении банка

МВД: в Ленинградской области задержали подозреваемого в ограблении банка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в ограблении банка в Ленинградской области мужчину, который забрал около 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее в полицию поступило сообщение о разбойном нападении от управляющей филиалом банка в городе Кудрово, улица Ленинградская, дом 3. В банк вошел мужчина и, угрожая предметами, похожими на пистолет и гранату, потребовал от кассира передать ему 1,5 миллиона рублей. Забрав деньги, он скрылся.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий 4 сентября полицейскими задержан подозреваемый в совершении ограбления. Им оказался 56-летний житель Новгородской области", - сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой").
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2021
26 марта, 02:54
Приморца будут судить за ограбление банка с пистолетом и гранатами
 
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