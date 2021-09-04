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В Ленинградской области задержали подозреваемого в ограблении банка

В Ленинградской области задержали подозреваемого в ограблении банка - РИА Новости, 04.09.2021

В Ленинградской области задержали подозреваемого в ограблении банка

Полицейские задержали подозреваемого в ограблении банка в Ленинградской области мужчину, который забрал около 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T19:37

2021-09-04T19:37

2021-09-04T19:37

происшествия

санкт-петербург

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 сен – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в ограблении банка в Ленинградской области мужчину, который забрал около 1,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Ранее в полицию поступило сообщение о разбойном нападении от управляющей филиалом банка в городе Кудрово, улица Ленинградская, дом 3. В банк вошел мужчина и, угрожая предметами, похожими на пистолет и гранату, потребовал от кассира передать ему 1,5 миллиона рублей. Забрав деньги, он скрылся.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой").

https://ria.ru/20210326/ograblenie-1602909203.html

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ленинградская область

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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, россия