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ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни - РИА Новости, 04.09.2021
ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в ближайшие дни подпишут меморандум о сотрудничестве, заявил член коллегии... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T04:00
2021-09-04T04:00
экономика
армения
иран
сергей глазьев
евразийская экономическая комиссия
дальневосточный федеральный университет
евразийский экономический союз
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в ближайшие дни подпишут меморандум о сотрудничестве, заявил член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.Он отметил, что ранее подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Сингапуром, идёт подготовка к подписанию соглашения о переходе к зоне свободной торговли с Ираном.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, армения, иран, сергей глазьев, евразийская экономическая комиссия, дальневосточный федеральный университет, евразийский экономический союз, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
04:00 04.09.2021
 
ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни

Министр ЕЭК Глазьев: ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в ближайшие дни подпишут меморандум о сотрудничестве, заявил член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

"В частности, в ближайшие дни будет подписан меморандум о сотрудничестве с Шанхайской организацией сотрудничества, которая по сути вместе с нами может стать основой формирования Большого евразийского партнёрства", - сказал Глазьев в видеообращении в ходе сессии "Ценность и ценности Большого Евразийского партнёрства" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он отметил, что ранее подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Сингапуром, идёт подготовка к подписанию соглашения о переходе к зоне свободной торговли с Ираном.
ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Флаги России, Киргизии, Казахстана, Белоруссии, Армении, а также с символикой Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 01:19
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
 
ЭкономикаАрменияИранСергей ГлазьевЕвразийская экономическая комиссияДальневосточный федеральный университетЕвразийский экономический союзРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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