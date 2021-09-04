https://ria.ru/20210904/memorandum-1748655897.html

ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни

ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни - РИА Новости, 04.09.2021

ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в ближайшие дни подпишут меморандум о сотрудничестве, заявил член коллегии... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T04:00

2021-09-04T04:00

2021-09-04T04:00

экономика

армения

иран

сергей глазьев

евразийская экономическая комиссия

дальневосточный федеральный университет

евразийский экономический союз

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в ближайшие дни подпишут меморандум о сотрудничестве, заявил член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.Он отметил, что ранее подписаны соглашения о зоне свободной торговли с Вьетнамом, Сингапуром, идёт подготовка к подписанию соглашения о переходе к зоне свободной торговли с Ираном.ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210819/eaes-1746067646.html

армения

иран

россия

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экономика, армения, иран, сергей глазьев, евразийская экономическая комиссия, дальневосточный федеральный университет, евразийский экономический союз, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)