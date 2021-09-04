Линдеманн спел на русском языке на Красной площади

Вокалист группы Rammstein Линдеманн выступил на фестивале "Спасская башня"
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проводят в Москве уже в 14-й раз. В этом году его организовали в формате COVID-free.
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проводят в Москве уже в 14-й раз. В этом году его организовали в формате COVID-free.
Тема фестиваля — "Время, Музыка и Мир". Пандемия COVID-19 изменила жизнь людей по всему миру и заставила иначе взглянуть на основные ценности: здоровье и безопасность, семью, дружбу и свободу передвижения.
Тема фестиваля — "Время, Музыка и Мир". Пандемия COVID-19 изменила жизнь людей по всему миру и заставила иначе взглянуть на основные ценности: здоровье и безопасность, семью, дружбу и свободу передвижения.
В этом году в "Спасской башне" участвуют военные оркестры из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара.
В этом году в "Спасской башне" участвуют военные оркестры из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара.
Образцовый ансамбль армии и Военно-воздушных сил Мексики на церемонии открытия "Спасской башни".
Образцовый ансамбль армии и Военно-воздушных сил Мексики на церемонии открытия "Спасской башни".
Фестиваль открылся торжественным концертом на Красной площади 27 августа.
Фестиваль открылся торжественным концертом на Красной площади 27 августа.
На брусчатку главной площади страны вышли 1200 военных музыкантов, которые исполнили старинные и современные произведения.
На брусчатку главной площади страны вышли 1200 военных музыкантов, которые исполнили старинные и современные произведения.
Об открытии "Спасской башни" известили фанфары и барабанный бой.
Об открытии "Спасской башни" известили фанфары и барабанный бой.
Специальный гость фестиваля народная артистка России Тамара Гвердцители исполнила песню Булата Окуджавы "Молитва".
Специальный гость фестиваля народная артистка России Тамара Гвердцители исполнила песню Булата Окуджавы "Молитва".
Военный оркестр Вооруженных сил Катара вместе с парадным расчетом Вооруженных сил Катара, которые приехали на фестиваль впервые, исполнил музыку к арии тореадора из оперы "Кармен" и катарские народные песни.
Военный оркестр Вооруженных сил Катара вместе с парадным расчетом Вооруженных сил Катара, которые приехали на фестиваль впервые, исполнил музыку к арии тореадора из оперы "Кармен" и катарские народные песни.
Оркестр Вооруженных сил Греции "Тесей" посвятил выступление 200-летию национально-освободительной революции. Участники показали небольшие сценки из военных событий того времени.
Оркестр Вооруженных сил Греции "Тесей" посвятил выступление 200-летию национально-освободительной революции. Участники показали небольшие сценки из военных событий того времени.
В этот вечер зрители увидели эффектные строевые приемы с карабинами и шашками и танцы народов мира.
В этот вечер зрители увидели эффектные строевые приемы с карабинами и шашками и танцы народов мира.
Участник роты почетного караула Вооруженных сил Белоруссии на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Участник роты почетного караула Вооруженных сил Белоруссии на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Участников и организаторов смотра поприветствовал президент России Владимир Путин.
Участников и организаторов смотра поприветствовал президент России Владимир Путин.
"Ваш фестиваль — всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью", — отметил глава государства.
"Ваш фестиваль — всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью", — отметил глава государства.
Путин выразил убеждение в том, что фестиваль будет по-настоящему праздничным и надолго запомнится присутствующим.
Путин выразил убеждение в том, что фестиваль будет по-настоящему праздничным и надолго запомнится присутствующим.
Центральный пограничный ансамбль ФСБ России на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Центральный пограничный ансамбль ФСБ России на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Финальным аккордом представления стало музыкальное попурри в исполнении сводного оркестра участников.
Финальным аккордом представления стало музыкальное попурри в исполнении сводного оркестра участников.
Рота специального караула Президентского полка.
Представление завершилось запоминающимся праздничным салютом.
Представление завершилось запоминающимся праздничным салютом.
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проводят в Москве уже в 14-й раз. В этом году его организовали в формате COVID-free.
Тема фестиваля — "Время, Музыка и Мир". Пандемия COVID-19 изменила жизнь людей по всему миру и заставила иначе взглянуть на основные ценности: здоровье и безопасность, семью, дружбу и свободу передвижения.
В этом году в "Спасской башне" участвуют военные оркестры из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара.
Образцовый ансамбль армии и Военно-воздушных сил Мексики на церемонии открытия "Спасской башни".
Фестиваль открылся торжественным концертом на Красной площади 27 августа.
На брусчатку главной площади страны вышли 1200 военных музыкантов, которые исполнили старинные и современные произведения.
Об открытии "Спасской башни" известили фанфары и барабанный бой.
Специальный гость фестиваля народная артистка России Тамара Гвердцители исполнила песню Булата Окуджавы "Молитва".
Военный оркестр Вооруженных сил Катара вместе с парадным расчетом Вооруженных сил Катара, которые приехали на фестиваль впервые, исполнил музыку к арии тореадора из оперы "Кармен" и катарские народные песни.
Оркестр Вооруженных сил Греции "Тесей" посвятил выступление 200-летию национально-освободительной революции. Участники показали небольшие сценки из военных событий того времени.
В этот вечер зрители увидели эффектные строевые приемы с карабинами и шашками и танцы народов мира.
Участник роты почетного караула Вооруженных сил Белоруссии на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Участников и организаторов смотра поприветствовал президент России Владимир Путин.
"Ваш фестиваль — всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью", — отметил глава государства.
Путин выразил убеждение в том, что фестиваль будет по-настоящему праздничным и надолго запомнится присутствующим.
Центральный пограничный ансамбль ФСБ России на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".
Финальным аккордом представления стало музыкальное попурри в исполнении сводного оркестра участников.
Рота специального караула Президентского полка.
Представление завершилось запоминающимся праздничным салютом.