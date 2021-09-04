https://ria.ru/20210904/lindemann-1748721372.html

Линдеманн спел на русском языке на Красной площади

Линдеманн спел на русском языке на Красной площади - РИА Новости, 04.09.2021

Линдеманн спел на русском языке на Красной площади

Вокалист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн в качестве спецгостя выступил на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" и на русском... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T21:30

2021-09-04T21:30

2021-09-04T23:46

культура

общество

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"

москва

тилль линдеманн

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748722855_1:0:639:359_1920x0_80_0_0_eaea4f533cc8d750af3585f3d23ce700.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Вокалист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн в качестве спецгостя выступил на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" и на русском языке спел песню "Любимый город", сообщил корреспондент РИА Новости.Немецкому исполнителю аккомпанировал оркестр войск Национальной гвардии.До него эту же композицию исполнил впервые принимающий участие в фестивале оркестр института военных дирижеров Военного университета Минобороны.Планируется, что Линдеманн выступит и в последний день "Спасской башни", 5 сентября.В фестивале также приняли участие Российский президентский оркестр и рота специального караула президентского полка, военный оркестр вооруженных сил Греции "Тесей", центральный пограничный ансамбль ФСБ, образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии, оркестр полиции Катара, коллектив Кремлевской школы верховой езды и московский казачий хор, ансамбль сухопутных и военно-воздушных сил Мексики, а также рота почетного караула Преображенского полка.Греки и катарцы впервые приняли участие в "Спасской башне".XIV международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID free".

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Тилль Линдеманн поет "Любимый город" Тилль Линдеманн под аккомпанемент Оркестра войск Национальной гвардии выступил на Красной площади на фестивале "Спасская башня" и исполнил песню "Любимый город". 2021-09-04T21:30 true PT0M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", москва, тилль линдеманн, россия