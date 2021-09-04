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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210904/lindemann-1748721372.html
Линдеманн спел на русском языке на Красной площади
Линдеманн спел на русском языке на Красной площади - РИА Новости, 04.09.2021
Линдеманн спел на русском языке на Красной площади
Вокалист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн в качестве спецгостя выступил на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" и на русском... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T21:30
2021-09-04T23:46
культура
общество
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
москва
тилль линдеманн
россия
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Вокалист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн в качестве спецгостя выступил на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" и на русском языке спел песню "Любимый город", сообщил корреспондент РИА Новости.Немецкому исполнителю аккомпанировал оркестр войск Национальной гвардии.До него эту же композицию исполнил впервые принимающий участие в фестивале оркестр института военных дирижеров Военного университета Минобороны.Планируется, что Линдеманн выступит и в последний день "Спасской башни", 5 сентября.В фестивале также приняли участие Российский президентский оркестр и рота специального караула президентского полка, военный оркестр вооруженных сил Греции "Тесей", центральный пограничный ансамбль ФСБ, образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии, оркестр полиции Катара, коллектив Кремлевской школы верховой езды и московский казачий хор, ансамбль сухопутных и военно-воздушных сил Мексики, а также рота почетного караула Преображенского полка.Греки и катарцы впервые приняли участие в "Спасской башне".XIV международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID free".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Тилль Линдеманн поет "Любимый город"
Тилль Линдеманн под аккомпанемент Оркестра войск Национальной гвардии выступил на Красной площади на фестивале "Спасская башня" и исполнил песню "Любимый город".
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общество, международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", москва, тилль линдеманн, россия
21:30 04.09.2021 (обновлено: 23:46 04.09.2021)
 
Линдеманн спел на русском языке на Красной площади

Вокалист группы Rammstein Линдеманн выступил на фестивале "Спасская башня"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Вокалист групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн в качестве спецгостя выступил на международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" и на русском языке спел песню "Любимый город", сообщил корреспондент РИА Новости.
Немецкому исполнителю аккомпанировал оркестр войск Национальной гвардии.
До него эту же композицию исполнил впервые принимающий участие в фестивале оркестр института военных дирижеров Военного университета Минобороны.
Планируется, что Линдеманн выступит и в последний день "Спасской башни", 5 сентября.
Ярко, зрелищно, торжественно: в Москве открылся фестиваль "Спасская башня"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проводят в Москве уже в 14-й раз. В этом году его организовали в формате COVID-free.

Артисты выступают на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
1 из 19

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проводят в Москве уже в 14-й раз. В этом году его организовали в формате COVID-free.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Тема фестиваля — "Время, Музыка и Мир". Пандемия COVID-19 изменила жизнь людей по всему миру и заставила иначе взглянуть на основные ценности: здоровье и безопасность, семью, дружбу и свободу передвижения.

Рота специального караула Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
2 из 19

Тема фестиваля — "Время, Музыка и Мир". Пандемия COVID-19 изменила жизнь людей по всему миру и заставила иначе взглянуть на основные ценности: здоровье и безопасность, семью, дружбу и свободу передвижения.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В этом году в "Спасской башне" участвуют военные оркестры из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара.

Сводный оркестр Воздушно-десантных войск РФ на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
3 из 19

В этом году в "Спасской башне" участвуют военные оркестры из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Образцовый ансамбль армии и Военно-воздушных сил Мексики на церемонии открытия "Спасской башни".

Участники Образцового ансамбля армии и Военно-воздушных сил Мексики на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
4 из 19

Образцовый ансамбль армии и Военно-воздушных сил Мексики на церемонии открытия "Спасской башни".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Фестиваль открылся торжественным концертом на Красной площади 27 августа.

Военный оркестр Министерства обороны Мексики выступает на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
5 из 19

Фестиваль открылся торжественным концертом на Красной площади 27 августа.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

На брусчатку главной площади страны вышли 1200 военных музыкантов, которые исполнили старинные и современные произведения.

Участники Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
6 из 19

На брусчатку главной площади страны вышли 1200 военных музыкантов, которые исполнили старинные и современные произведения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Об открытии "Спасской башни" известили фанфары и барабанный бой.

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
7 из 19

Об открытии "Спасской башни" известили фанфары и барабанный бой.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Специальный гость фестиваля народная артистка России Тамара Гвердцители исполнила песню Булата Окуджавы "Молитва".

Певица Тамара Гвердцители выступает на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
8 из 19

Специальный гость фестиваля народная артистка России Тамара Гвердцители исполнила песню Булата Окуджавы "Молитва".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Военный оркестр Вооруженных сил Катара вместе с парадным расчетом Вооруженных сил Катара, которые приехали на фестиваль впервые, исполнил музыку к арии тореадора из оперы "Кармен" и катарские народные песни.

Военный оркестр Вооружённых сил Катара выступает на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
9 из 19

Военный оркестр Вооруженных сил Катара вместе с парадным расчетом Вооруженных сил Катара, которые приехали на фестиваль впервые, исполнил музыку к арии тореадора из оперы "Кармен" и катарские народные песни.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Оркестр Вооруженных сил Греции "Тесей" посвятил выступление 200-летию национально-освободительной революции. Участники показали небольшие сценки из военных событий того времени.

Исторический парадный взвод Академии генерального штаба Греции на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
10 из 19

Оркестр Вооруженных сил Греции "Тесей" посвятил выступление 200-летию национально-освободительной революции. Участники показали небольшие сценки из военных событий того времени.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

В этот вечер зрители увидели эффектные строевые приемы с карабинами и шашками и танцы народов мира.

Рота почетного караула Вооруженных сил Белоруссии на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
11 из 19

В этот вечер зрители увидели эффектные строевые приемы с карабинами и шашками и танцы народов мира.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участник роты почетного караула Вооруженных сил Белоруссии на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Участник роты почетного караула Вооруженных сил Белоруссии на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
12 из 19

Участник роты почетного караула Вооруженных сил Белоруссии на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Участников и организаторов смотра поприветствовал президент России Владимир Путин.

Церемония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня — 2021
13 из 19

Участников и организаторов смотра поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

"Ваш фестиваль — всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью", — отметил глава государства.

Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
14 из 19

"Ваш фестиваль — всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью", — отметил глава государства.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Путин выразил убеждение в том, что фестиваль будет по-настоящему праздничным и надолго запомнится присутствующим.

Участники оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В.М. Халилова на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
15 из 19

Путин выразил убеждение в том, что фестиваль будет по-настоящему праздничным и надолго запомнится присутствующим.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Центральный пограничный ансамбль ФСБ России на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ выступает на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
16 из 19

Центральный пограничный ансамбль ФСБ России на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Финальным аккордом представления стало музыкальное попурри в исполнении сводного оркестра участников.

Торжественная церемония открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
17 из 19

Финальным аккордом представления стало музыкальное попурри в исполнении сводного оркестра участников.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Рота специального караула Президентского полка.

Рота специального караула Президентского полка выступает на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
18 из 19

Рота специального караула Президентского полка.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Представление завершилось запоминающимся праздничным салютом.

Салют на торжественной церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве
19 из 19

Представление завершилось запоминающимся праздничным салютом.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 19

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проводят в Москве уже в 14-й раз. В этом году его организовали в формате COVID-free.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 19

Тема фестиваля — "Время, Музыка и Мир". Пандемия COVID-19 изменила жизнь людей по всему миру и заставила иначе взглянуть на основные ценности: здоровье и безопасность, семью, дружбу и свободу передвижения.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 19

В этом году в "Спасской башне" участвуют военные оркестры из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 19

Образцовый ансамбль армии и Военно-воздушных сил Мексики на церемонии открытия "Спасской башни".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 19

Фестиваль открылся торжественным концертом на Красной площади 27 августа.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
6 из 19

На брусчатку главной площади страны вышли 1200 военных музыкантов, которые исполнили старинные и современные произведения.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 19

Об открытии "Спасской башни" известили фанфары и барабанный бой.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
8 из 19

Специальный гость фестиваля народная артистка России Тамара Гвердцители исполнила песню Булата Окуджавы "Молитва".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
9 из 19

Военный оркестр Вооруженных сил Катара вместе с парадным расчетом Вооруженных сил Катара, которые приехали на фестиваль впервые, исполнил музыку к арии тореадора из оперы "Кармен" и катарские народные песни.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
10 из 19

Оркестр Вооруженных сил Греции "Тесей" посвятил выступление 200-летию национально-освободительной революции. Участники показали небольшие сценки из военных событий того времени.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 19

В этот вечер зрители увидели эффектные строевые приемы с карабинами и шашками и танцы народов мира.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
12 из 19

Участник роты почетного караула Вооруженных сил Белоруссии на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
13 из 19

Участников и организаторов смотра поприветствовал президент России Владимир Путин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
14 из 19

"Ваш фестиваль — всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью", — отметил глава государства.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
15 из 19

Путин выразил убеждение в том, что фестиваль будет по-настоящему праздничным и надолго запомнится присутствующим.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
16 из 19

Центральный пограничный ансамбль ФСБ России на открытии XIV международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
17 из 19

Финальным аккордом представления стало музыкальное попурри в исполнении сводного оркестра участников.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
18 из 19

Рота специального караула Президентского полка.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
19 из 19

Представление завершилось запоминающимся праздничным салютом.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В фестивале также приняли участие Российский президентский оркестр и рота специального караула президентского полка, военный оркестр вооруженных сил Греции "Тесей", центральный пограничный ансамбль ФСБ, образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии, оркестр полиции Катара, коллектив Кремлевской школы верховой езды и московский казачий хор, ансамбль сухопутных и военно-воздушных сил Мексики, а также рота почетного караула Преображенского полка.
Греки и катарцы впервые приняли участие в "Спасской башне".
XIV международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" проходит в Москве на Красной площади с 27 августа по 5 сентября в формате "COVID free".
 
КультураОбществоМеждународный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"МоскваТилль ЛиндеманнРоссия
 
 
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