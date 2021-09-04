https://ria.ru/20210904/kontent-1748727034.html
Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум
Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум - РИА Новости, 04.09.2021
Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум
Основатель Telegram Павел Дуров резко высказался в своем блоге о рекомендательных алгоритмах социальных сетей. РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T23:28
2021-09-04T23:28
2021-09-04T23:28
технологии
соцсети
павел дуров
telegram (приложение)
netflix
telegram
tiktok
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ЯсноПонятно. Зачем мы комментируем посты в интернете?
Чем психологически отличается комментарий от поста? Почему комментирование — это и вред, и польза? Зачем мы читаем интернет-войны между пользователями (и даже участвуем в них)? Почему даже короткие реактивные комментарии, вроде эмодзи, пишут не просто так? Как относятся к комментам блогеры и медиа? И почему комментарии помогают заработать?
audio/mpeg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров резко высказался в своем блоге о рекомендательных алгоритмах социальных сетей.В частности, предприниматель посетовал на стремление большинства людей "питать свой мозг не фактами, которые помогут менять мир, а сериалами от Netflix или роликами, предложенными TikTok".По его мнению, подобные развлечения приводят к тому, что пользователи теряют способность отличить вымысел от реальности, а также размышляют над несуществующими проблемами."Мы должны очистить наши головы от липкой грязи нерелевантного контента, который ежедневно предлагают нам алгоритмы, чтобы стать творческими и продуктивными. Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом", — заключил он.Дуров назвал человеческий мозг самым мощным инструментом, а также призвал питать его "настоящей информацией", которая поможет в решении фундаментальных проблем.
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РИА Новости
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технологии, соцсети, павел дуров, telegram (приложение), netflix, telegram, tiktok
Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум
Основатель Telegram Дуров назвал контент Netflix и TikTok липкой грязью