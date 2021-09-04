https://ria.ru/20210904/kontent-1748727034.html

Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум

Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум - РИА Новости, 04.09.2021

Дуров рассказал, как Netflix и TikTok контролируют разум

Основатель Telegram Павел Дуров резко высказался в своем блоге о рекомендательных алгоритмах социальных сетей. РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T23:28

2021-09-04T23:28

2021-09-04T23:28

технологии

соцсети

павел дуров

telegram (приложение)

netflix

telegram

tiktok

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ЯсноПонятно. Зачем мы комментируем посты в интернете? Чем психологически отличается комментарий от поста? Почему комментирование — это и вред, и польза? Зачем мы читаем интернет-войны между пользователями (и даже участвуем в них)? Почему даже короткие реактивные комментарии, вроде эмодзи, пишут не просто так? Как относятся к комментам блогеры и медиа? И почему комментарии помогают заработать? audio/mpeg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров резко высказался в своем блоге о рекомендательных алгоритмах социальных сетей.В частности, предприниматель посетовал на стремление большинства людей "питать свой мозг не фактами, которые помогут менять мир, а сериалами от Netflix или роликами, предложенными TikTok".По его мнению, подобные развлечения приводят к тому, что пользователи теряют способность отличить вымысел от реальности, а также размышляют над несуществующими проблемами."Мы должны очистить наши головы от липкой грязи нерелевантного контента, который ежедневно предлагают нам алгоритмы, чтобы стать творческими и продуктивными. Если мы хотим вернуть себе творческую свободу, мы должны сначала вернуть себе контроль над собственным разумом", — заключил он.Дуров назвал человеческий мозг самым мощным инструментом, а также призвал питать его "настоящей информацией", которая поможет в решении фундаментальных проблем.

https://ria.ru/20210701/instagram-1739451308.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, соцсети, павел дуров, telegram (приложение), netflix, telegram, tiktok