06:01 04.09.2021 (обновлено: 06:09 04.09.2021)
Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
Глава "Опора России" Калинин: "Дальневосточная ипотека" стимулирует миграцию
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Программа "Дальневосточная ипотека" может привести к серьезному оттоку населения из небольших поселений в крупные города Дальнего Востока, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
Программа "Дальневосточная ипотека" под 2% действует в ДФО с декабря 2019 года. В ней могут участвовать супруги, чей возраст не превышает 35 лет, и неполные семьи с детьми. Из основных условий: первоначальный взнос - не менее 15%, максимальный размер кредита - 6 миллионов рублей на срок не более 20 лет.
Президент России Владимир Путин в пятницу предложил расширить программу на новые категории заемщиков - необходимых в регионе специалистов. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее предлагал распространить "Дальневосточную ипотеку" на врачей и учителей без ограничений по возрасту. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что министерство будет стараться расширить ее на незамужних и бездетных.
"Еще одна специфика Дальнего Востока - ипотека под 2%... Мы увидели, что очень ускорился выход из маленьких сел, городов в столицы Дальнего Востока, поскольку те, кто раньше не мог себе позволить первый взнос по ипотеке, они оставались на своих местах, но сейчас будет очень серьезная миграция в главные города Дальнего Востока, и чем эти люди займутся - это, конечно, должен быть малый бизнес", - сказал Калинин.
Кроме того, он отметил, что ипотечная программа существенно спровоцировала рост цен на недвижимость в регионе. "Конечно, через какое-то время бизнес будет вкладывать больше и больше. Через два-три года мы гораздо больше получим жилья, возможно цены как-то стабилизуются, но сейчас этот рост цен беспокоит и бизнес, и граждан", - добавил он.
"Малого бизнеса в городах Приморья становится много, в том числе, потому что миграция, в том числе, потому что люди хотят жить в комфортных условиях, сюда приезжают туристы. Этот момент - ускорение миграции в города Дальнего Востока, набирают силу, и нужно находить ответ на такие вызовы", - подытожил собеседник агентства.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.