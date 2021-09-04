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Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья

Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья - РИА Новости, 04.09.2021

Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья

Программа "Дальневосточная ипотека" может привести к серьезному оттоку населения из небольших поселений в крупные города Дальнего Востока, заявил в интервью РИА РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T06:01

2021-09-04T06:01

2021-09-04T06:09

экономика

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

алексей чекунков

александр калинин

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Программа "Дальневосточная ипотека" может привести к серьезному оттоку населения из небольших поселений в крупные города Дальнего Востока, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.Программа "Дальневосточная ипотека" под 2% действует в ДФО с декабря 2019 года. В ней могут участвовать супруги, чей возраст не превышает 35 лет, и неполные семьи с детьми. Из основных условий: первоначальный взнос - не менее 15%, максимальный размер кредита - 6 миллионов рублей на срок не более 20 лет.Президент России Владимир Путин в пятницу предложил расширить программу на новые категории заемщиков - необходимых в регионе специалистов. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее предлагал распространить "Дальневосточную ипотеку" на врачей и учителей без ограничений по возрасту. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что министерство будет стараться расширить ее на незамужних и бездетных.Кроме того, он отметил, что ипотечная программа существенно спровоцировала рост цен на недвижимость в регионе. "Конечно, через какое-то время бизнес будет вкладывать больше и больше. Через два-три года мы гораздо больше получим жилья, возможно цены как-то стабилизуются, но сейчас этот рост цен беспокоит и бизнес, и граждан", - добавил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://realty.ria.ru/20210902/ipoteka-1748330270.html

владивосток

дальний восток

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экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, алексей чекунков, александр калинин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)