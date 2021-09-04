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Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья - РИА Новости, 04.09.2021
Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
Программа "Дальневосточная ипотека" может привести к серьезному оттоку населения из небольших поселений в крупные города Дальнего Востока, заявил в интервью РИА РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T06:01
2021-09-04T06:09
экономика
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
алексей чекунков
александр калинин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Программа "Дальневосточная ипотека" может привести к серьезному оттоку населения из небольших поселений в крупные города Дальнего Востока, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.Программа "Дальневосточная ипотека" под 2% действует в ДФО с декабря 2019 года. В ней могут участвовать супруги, чей возраст не превышает 35 лет, и неполные семьи с детьми. Из основных условий: первоначальный взнос - не менее 15%, максимальный размер кредита - 6 миллионов рублей на срок не более 20 лет.Президент России Владимир Путин в пятницу предложил расширить программу на новые категории заемщиков - необходимых в регионе специалистов. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее предлагал распространить "Дальневосточную ипотеку" на врачей и учителей без ограничений по возрасту. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что министерство будет стараться расширить ее на незамужних и бездетных.Кроме того, он отметил, что ипотечная программа существенно спровоцировала рост цен на недвижимость в регионе. "Конечно, через какое-то время бизнес будет вкладывать больше и больше. Через два-три года мы гораздо больше получим жилья, возможно цены как-то стабилизуются, но сейчас этот рост цен беспокоит и бизнес, и граждан", - добавил он.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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экономика, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, алексей чекунков, александр калинин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
06:01 04.09.2021 (обновлено: 06:09 04.09.2021)
 
Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья

Глава "Опора России" Калинин: "Дальневосточная ипотека" стимулирует миграцию

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖилые дома в центре города Владивостока
Жилые дома в центре города Владивостока - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Программа "Дальневосточная ипотека" может привести к серьезному оттоку населения из небольших поселений в крупные города Дальнего Востока, заявил в интервью РИА Новости на ВЭФ глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.
Программа "Дальневосточная ипотека" под 2% действует в ДФО с декабря 2019 года. В ней могут участвовать супруги, чей возраст не превышает 35 лет, и неполные семьи с детьми. Из основных условий: первоначальный взнос - не менее 15%, максимальный размер кредита - 6 миллионов рублей на срок не более 20 лет.
Президент России Владимир Путин в пятницу предложил расширить программу на новые категории заемщиков - необходимых в регионе специалистов. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ранее предлагал распространить "Дальневосточную ипотеку" на врачей и учителей без ограничений по возрасту. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявлял, что министерство будет стараться расширить ее на незамужних и бездетных.

"Еще одна специфика Дальнего Востока - ипотека под 2%... Мы увидели, что очень ускорился выход из маленьких сел, городов в столицы Дальнего Востока, поскольку те, кто раньше не мог себе позволить первый взнос по ипотеке, они оставались на своих местах, но сейчас будет очень серьезная миграция в главные города Дальнего Востока, и чем эти люди займутся - это, конечно, должен быть малый бизнес", - сказал Калинин.

Кроме того, он отметил, что ипотечная программа существенно спровоцировала рост цен на недвижимость в регионе. "Конечно, через какое-то время бизнес будет вкладывать больше и больше. Через два-три года мы гораздо больше получим жилья, возможно цены как-то стабилизуются, но сейчас этот рост цен беспокоит и бизнес, и граждан", - добавил он.

"Малого бизнеса в городах Приморья становится много, в том числе, потому что миграция, в том числе, потому что люди хотят жить в комфортных условиях, сюда приезжают туристы. Этот момент - ускорение миграции в города Дальнего Востока, набирают силу, и нужно находить ответ на такие вызовы", - подытожил собеседник агентства.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году - новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Дальневосточного морского тренажерного центра Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 12:00Восточный экономический форум
"Дальневосточную ипотеку" хотят давать врачам и учителям любого возраста
 
ЭкономикаВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетДальний ВостокАлексей ЧекунковАлександр КалининВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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