06:57 04.09.2021 (обновлено: 06:58 04.09.2021)
Шамьюнов рассказал, кто участвует в программе "Дальневосточный гектар"
Шамьюнов: мужчины 44 лет - средний заявитель программы "Дальневосточный гектар"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПрезентация оригинальных идей по освоению "дальневосточных гектаров", которая проходит в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Анализ статистики показывает, что средним заявителем на получение участка по программе "Дальневосточный гектар" является мужчина 44 лет, землю используют под индивидуальное жилищное строительство, сельское хозяйство, бизнес и туристические проекты, заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) на сессии "Дальневосточный гектар: от чистого поля к пространству экономической свободы".
По его словам, программой на сегодня воспользовались 95 тысяч участников, людям предоставлено 65 тысяч гектаров, поступило 13 тысяч деклараций об освоении участков.
"По нашим статистическим, так скажем, оценкам, средний заявитель гектара – это мужчина 44 лет. То есть это уже человек, который достаточно уверенно стоит на земле, он уже прошел определенный путь. Какая структура назначения этих 65 тысяч гектаров? 42% - это индивидуальное жилищное строительство, то есть это по сути люди, которые построили либо дачу, либо дом и живут на своем гектаре", - рассказал на сессии Шамьюнов.
Он добавил, что 36% получателей гектаров используют их под сельское хозяйство, 10% - это предпринимательская деятельность и 7% - туристические проекты.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.