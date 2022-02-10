https://ria.ru/20220210/gektar-1772154979.html

Дальневосточный гектар: кому положен, как получить и оформить в 2022 году

Дальневосточный гектар: как получить и оформить землю, условия программы, карта участков

Дальневосточный гектар: кому положен, как получить и оформить в 2022 году

Дальневосточный гектар — это программа, нацеленная на освоение и развитие Дальнего Востока и Арктики. О том, как оформить и выбрать участок на ДВ, какие могут... РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T19:31

2022-02-10T19:31

2022-02-10T19:31

дальневосточный гектар

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

госдума рф

россия

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Дальневосточный гектар — это программа, нацеленная на освоение и развитие Дальнего Востока и Арктики. О том, как оформить и выбрать участок на ДВ, какие могут возникнуть трудности, советы по получению и использованию земли — в материале РИА Новости.Дальневосточный гектарПроект “Дальневосточный гектар” был запущен в 2016 году. Тогда для освоения государство выделило 140 га земли. Программа позволяет гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке. С 1 августа 2021 года она распространяется и на Арктику, где до 1 февраля 2022 года получить участки могли только местные жители. Теперь в программе способны участвовать все россияне.Программа направлена на вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, а также стимулирование освоения земельных участков, предоставленных гражданам по программе "Дальневосточный гектар". На официальном сайте есть уже готовые бизнес-планы с информацией о начальных вложениях, периоде окупаемости, преимуществах того или иного вида деятельности и т.д. Любой из понравившихся можно скачать и изучить.Закон о дальневосточном гектареПрограмма регулируется федеральным законом № 119-ФЗ “Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. В 2020 году вступил в силу закон, который позволяет россиянам досрочно оформить гектары в собственность. Это возможно, если человек брал деньги в кредит на строительство дома на земельном участке.Когда стали раздавать участкиВпервые право бесплатного пользования землей на Дальнем Востоке получили переселенцы во второй половине XVIII века. Тогда к Российской империи были присоединены земли Приамурья и Приморья, которые нуждались в освоении. После этого к подобной практике прибегали в 1905 и 1917 годах. Возобновление такой практики в 2016 году направлено на привлечение внимания и сохранение населения дальневосточных территорий.Условия программыВ программе участвуют Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Якутия, а также Камчатка и Чукотка. В 2020 году список дополнили Бурятия и Забайкалье. В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии.Кто может подать заявку“Согласно изменениям программы от 01.08.2020 года, стать владельцем гектара может любой гражданин России, — рассказал РИА Новости Сергей Соловьев, основатель и партнер юридической компании “Бугров и партнеры”, руководитель отдела “Защита бизнеса”. — При этом есть важное условие: один человек не может получить более одного участка (гектара земли). Есть возможность подачи коллективной заявки. Например, семья из трёх человек претендует на получение трех участков. В число желающих могут входить даже несовершеннолетние, но максимальное количество заявителей – 10 человек”.Срок действия программыВ законе не прописано сроков окончания программы “Дальневосточный гектар”, но планируется, что программа будет действовать до 2035 года.На какой срок дают участокДля безвозмездного пользования участок выдается на пять лет. По прошествии этого времени его можно оформить в аренду сроком до 49 лет или в собственность. Это возможно только в том случае, если земля действительно используется согласно правилам программы.Размер участкаПлощадь участка, который получает человек, не может быть больше одного гектара (100 соток), допускается меньший размер.Что можно делать на участкеПо словам юриста, положение программы предполагает несколько вариантов использования земли:Как получитьДля удобства граждан РФ процедура получения земельного участка с годами упрощается. Например, в декабре 2021 года Госдума одобрила ряд поправок в законопроект о “Дальневосточном гектаре”. Одна из них касается нового механизма, который ускорил процесс подписания документов и снял ряд формальностей, таких как декларирование использования участка. Она вступила в силу 1 февраля 2022 года.АвторизацияДля того чтобы авторизоваться на сайте программы “Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике” (НаДальнийвосток.РФ), необходимо иметь подтвержденный аккаунт на сайте “Госуслуги”. Дальше следует перейти на вкладку “Войти/Зарегистрироваться”. В обоих случаях необходим профиль на портале государственных услуг.Выбор участкаМожно выбрать участок для освоения уже с кадастровым номером на публичной кадастровой карте. После авторизации на сайте программы вверху появится раздел “карта” — здесь можно сформировать участок и его границы, главное, чтобы площадь не превышала один гектар. Серым цветом выделены земли, недоступные для освоения. Когда участок выбран, нужно нажать “продолжить оформление”, в открывшемся окне “мой участок” будут данные о нем.ЗаявлениеЗаявление на участие в программе будет автоматически сформировано системой после прохождения предыдущего этапа. Необходимо только тщательно проверить персональные данные, после чего подтвердить отправку документа в Росреестр. Если выбранная земля свободна, то ее “забронируют”, а затем пришлют в личный кабинет заявителя официальное распоряжение о ее передаче. Также можно лично обратиться в отделение Росреестра в городе проживания.Проверка заявленияВ ряде случаев заявление могут вернуть обратно. Например, если человек указал недостоверные персональные данные и некорректную информацию об участке. Другие причины:Подписание договораОбычно рассмотрение документов занимает около 30 дней. Если с ними все в порядке, то на последнем этапе подписывается договор пользования — в письменном виде или при помощи электронной подписи.Выбор вида разрешенного использованияВыбрать можно любую законную деятельность, которая соответствует виду разрешенного использования земли. Например, если участок находится в лесной зоне, то действует ряд ограничений на использование — в основном на ней можно заниматься обработкой древесины, сбором ягод. Также запрещено использовать охотничьи угодья. В целом, все зависит от бюджета участника и фантазии. Выбрать вид использования можно в течение года после получения земли.Оформление права собственностиУчасток по программе предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет. “После окончания срока можно оформить владение собственностью, а также долгосрочную аренду участка, — объяснил юрист. — Для этого необходимо до окончания срока действия первого договора подать соответствующее заявление в уполномоченный орган местной власти. Исключение составляют участки на территории лесного фонда. По прошествии пяти лет их можно оформить в долгосрочную аренду (срок до 49 лет). Но получить такую землю в личное владение нельзя.По истечении пятилетнего договора участок могут изъять в случае, если на нем нет признаков деятельности, выбранной на первому году владения. На земле должно быть как минимум одно капитальное строение. Также к декларации, подаваемой через три года, придется приложить документы о затратах личных средств на освоение земли в размере не менее 30 тысяч рублей. Наличие результатов деятельности устанавливается сотрудниками Росреестра или местного уполномоченного органа.С конца 2020 года появилась возможность досрочного оформления собственности. Для этого необходимо быть участником программы ипотечного кредитования, направленного на строительство дачного дома”.Трудности владенияГлавная трудность владения гектаром — это обустройство участка. Проблемы могут возникнуть, если он расположен вдали от населенных пунктов. Дело в том, что государственные органы (или органы местного самоуправления) не обязаны строить дороги, проводить электричество, водоснабжение, оборудовать газопровод на отдаленных участках, которые попадают под действие “Дальневосточного/Арктического гектара”. Поэтому "землевладельцу" придется самому решать эти вопросы.Поддержка владельцев участкаГосударство поддерживает предпринимателей, которые участвуют в программе по освоению земли. По словам Сергея Соловьева, в перечень мер поддержки входят:“Также начинающие предприниматели могут получить от государства грант на открытие и развитие личного бизнеса. Для этого необходимо предоставить бизнес-план по освоению дальневосточного гектара в местный уполномоченный орган”, — подчеркнул эксперт.КартаЗарегистрированный на сайте программы пользователь в рубрике “Карта” может увидеть доступные участки на Дальнем Востоке и в Арктике и сделать выбор.Отказ в предоставленииЕсть несколько причин для отказа в предоставлении земли. Узнать о них можно по горячей линии программы (8 800-200-32-51) или через обращение на сайте “НаДальнийВосток.РФ” — кнопка обратной связи находится в правом нижнем углу.Причины“Отказать в получении участков могут в случае, когда выбранный гектар уже занят или находится на территории заповедника. Нельзя получить во владение землю, на которой зарегистрировано месторождение любых полезных ископаемых. Кроме того, если на земле обнаружены любые строения или объекты, являющиеся чьей-то собственностью, в получении гектара будет отказано”, — подчеркнул юрист.Другие причины:Что делатьЕсли отказ оформлен на законных основаниях, человек вправе выбрать другой участок. Перед этим следует проверить, доступен ли он для передачи в безвозмездное пользование.Оплата налоговСумма налога за участок по программе “Дальневосточный гектар” зависит от вида его использования и кадастровой стоимости. Если участок сформирован, то стоимость можно посмотреть на сайте Росреестра. Если человек еще не выбрал его, то можно ориентироваться на стоимость рядом расположенных участков. Дальше расчет идет в зависимости от налоговой ставки (ее можно посмотреть на портале Налоговой службы).Советы

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https://ria.ru/20210628/gektar-1738946585.html

https://ria.ru/20211229/gektar-1765974081.html

https://ria.ru/20210801/zemlya-1743816052.html

https://ria.ru/20210904/gektar-1748657534.html

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дальневосточный гектар, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), госдума рф, россия