Дальневосточный гектар: кому положен, как получить и оформить в 2022 году
Дальневосточный гектар
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Дальневосточный гектар — это программа, нацеленная на освоение и развитие Дальнего Востока и Арктики. О том, как оформить и выбрать участок на ДВ, какие могут возникнуть трудности, советы по получению и использованию земли — в материале РИА Новости.
Дальневосточный гектар
Проект “Дальневосточный гектар” был запущен в 2016 году. Тогда для освоения государство выделило 140 га земли. Программа позволяет гражданам РФ выбрать, оформить и бесплатно получить в пользование земельный участок на Дальнем Востоке. С 1 августа 2021 года она распространяется и на Арктику, где до 1 февраля 2022 года получить участки могли только местные жители. Теперь в программе способны участвовать все россияне.
"Программа по выделению одного гектара показала неплохие результаты на Дальнем Востоке. Землю получили более 94 тысяч граждан. Теперь такая возможность есть у жителей Арктической зоны. Программа рассчитана на тех, кто готов обрабатывать землю, возделывать ее, строить жилье, заниматься развитием бизнеса. Человек сам решает, что ему делать на участке, который он выбрал. Это предложение для тех, кто готов трудиться, рисковать и добиваться поставленных целей. Мы готовы оказывать таким людям содействие, предлагать им дополнительные меры поддержки для освоения земли", — отметил заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Программа направлена на вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, а также стимулирование освоения земельных участков, предоставленных гражданам по программе "Дальневосточный гектар". На официальном сайте есть уже готовые бизнес-планы с информацией о начальных вложениях, периоде окупаемости, преимуществах того или иного вида деятельности и т.д. Любой из понравившихся можно скачать и изучить.
Закон о дальневосточном гектаре
Программа регулируется федеральным законом № 119-ФЗ “Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. В 2020 году вступил в силу закон, который позволяет россиянам досрочно оформить гектары в собственность. Это возможно, если человек брал деньги в кредит на строительство дома на земельном участке.
Когда стали раздавать участки
Впервые право бесплатного пользования землей на Дальнем Востоке получили переселенцы во второй половине XVIII века. Тогда к Российской империи были присоединены земли Приамурья и Приморья, которые нуждались в освоении. После этого к подобной практике прибегали в 1905 и 1917 годах. Возобновление такой практики в 2016 году направлено на привлечение внимания и сохранение населения дальневосточных территорий.
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкУчастник программы "Дальневосточный гектар" Иван Панин в Хабаровском крае
Участник программы "Дальневосточный гектар" Иван Панин в Хабаровском крае
Условия программы
В программе участвуют Приморский и Хабаровский края, Еврейская автономная, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Якутия, а также Камчатка и Чукотка. В 2020 году список дополнили Бурятия и Забайкалье. В Арктической зоне РФ бесплатный гектар можно получить на территории Мурманской области, в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, в муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии.
Кто может подать заявку
“Согласно изменениям программы от 01.08.2020 года, стать владельцем гектара может любой гражданин России, — рассказал РИА Новости Сергей Соловьев, основатель и партнер юридической компании “Бугров и партнеры”, руководитель отдела “Защита бизнеса”. — При этом есть важное условие: один человек не может получить более одного участка (гектара земли). Есть возможность подачи коллективной заявки. Например, семья из трёх человек претендует на получение трех участков. В число желающих могут входить даже несовершеннолетние, но максимальное количество заявителей – 10 человек”.
Срок действия программы
В законе не прописано сроков окончания программы “Дальневосточный гектар”, но планируется, что программа будет действовать до 2035 года.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИнформация о запуске с 1 августа 2019 года программы "Дальневосточный гектар"
Информация о запуске с 1 августа 2019 года программы "Дальневосточный гектар"
На какой срок дают участок
Для безвозмездного пользования участок выдается на пять лет. По прошествии этого времени его можно оформить в аренду сроком до 49 лет или в собственность. Это возможно только в том случае, если земля действительно используется согласно правилам программы.
Размер участка
Площадь участка, который получает человек, не может быть больше одного гектара (100 соток), допускается меньший размер.
Что можно делать на участке
По словам юриста, положение программы предполагает несколько вариантов использования земли:
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- —строительство жилых зданий;
- —предпринимательство;
- —сельскохозяйственная деятельность;
- —создание объектов туристической индустрии.
“Также на участке разрешено обустроить дачу, — добавил Сергей Соловьев. — Выбор деятельности не ограничен, но в течение первого года владения землей нужно решить, какой проект будет реализован в будущем. А через три года после получения участка придется задекларировать ход освоения”.
Как получить
Для удобства граждан РФ процедура получения земельного участка с годами упрощается. Например, в декабре 2021 года Госдума одобрила ряд поправок в законопроект о “Дальневосточном гектаре”. Одна из них касается нового механизма, который ускорил процесс подписания документов и снял ряд формальностей, таких как декларирование использования участка. Она вступила в силу 1 февраля 2022 года.
Авторизация
Для того чтобы авторизоваться на сайте программы “Гектар на Дальнем Востоке и в Арктике” (НаДальнийвосток.РФ), необходимо иметь подтвержденный аккаунт на сайте “Госуслуги”. Дальше следует перейти на вкладку “Войти/Зарегистрироваться”. В обоих случаях необходим профиль на портале государственных услуг.
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Выбор участка
Можно выбрать участок для освоения уже с кадастровым номером на публичной кадастровой карте. После авторизации на сайте программы вверху появится раздел “карта” — здесь можно сформировать участок и его границы, главное, чтобы площадь не превышала один гектар. Серым цветом выделены земли, недоступные для освоения. Когда участок выбран, нужно нажать “продолжить оформление”, в открывшемся окне “мой участок” будут данные о нем.
Заявление
Заявление на участие в программе будет автоматически сформировано системой после прохождения предыдущего этапа. Необходимо только тщательно проверить персональные данные, после чего подтвердить отправку документа в Росреестр. Если выбранная земля свободна, то ее “забронируют”, а затем пришлют в личный кабинет заявителя официальное распоряжение о ее передаче. Также можно лично обратиться в отделение Росреестра в городе проживания.
Проверка заявления
В ряде случаев заявление могут вернуть обратно. Например, если человек указал недостоверные персональные данные и некорректную информацию об участке. Другие причины:
- —если заявку подавал официальный представитель заявителя, но не приложил подтверждающий свои полномочия документ,
- —заявление подано лицом, не являющимся гражданином РФ,
- —площадь земельного участка превышает площадь из расчета один гектар на каждого гражданина.
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Подписание договора
Обычно рассмотрение документов занимает около 30 дней. Если с ними все в порядке, то на последнем этапе подписывается договор пользования — в письменном виде или при помощи электронной подписи.
Выбор вида разрешенного использования
Выбрать можно любую законную деятельность, которая соответствует виду разрешенного использования земли. Например, если участок находится в лесной зоне, то действует ряд ограничений на использование — в основном на ней можно заниматься обработкой древесины, сбором ягод. Также запрещено использовать охотничьи угодья. В целом, все зависит от бюджета участника и фантазии. Выбрать вид использования можно в течение года после получения земли.
Оформление права собственности
Участок по программе предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет. “После окончания срока можно оформить владение собственностью, а также долгосрочную аренду участка, — объяснил юрист. — Для этого необходимо до окончания срока действия первого договора подать соответствующее заявление в уполномоченный орган местной власти. Исключение составляют участки на территории лесного фонда. По прошествии пяти лет их можно оформить в долгосрочную аренду (срок до 49 лет). Но получить такую землю в личное владение нельзя.
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкОбладатель "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае Сергей Суровцев на своей пасеке
Обладатель "дальневосточного гектара" в Хабаровском крае Сергей Суровцев на своей пасеке
По истечении пятилетнего договора участок могут изъять в случае, если на нем нет признаков деятельности, выбранной на первому году владения. На земле должно быть как минимум одно капитальное строение. Также к декларации, подаваемой через три года, придется приложить документы о затратах личных средств на освоение земли в размере не менее 30 тысяч рублей. Наличие результатов деятельности устанавливается сотрудниками Росреестра или местного уполномоченного органа.
С конца 2020 года появилась возможность досрочного оформления собственности. Для этого необходимо быть участником программы ипотечного кредитования, направленного на строительство дачного дома”.
Трудности владения
Главная трудность владения гектаром — это обустройство участка. Проблемы могут возникнуть, если он расположен вдали от населенных пунктов. Дело в том, что государственные органы (или органы местного самоуправления) не обязаны строить дороги, проводить электричество, водоснабжение, оборудовать газопровод на отдаленных участках, которые попадают под действие “Дальневосточного/Арктического гектара”. Поэтому "землевладельцу" придется самому решать эти вопросы.
Поддержка владельцев участка
Государство поддерживает предпринимателей, которые участвуют в программе по освоению земли. По словам Сергея Соловьева, в перечень мер поддержки входят:
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПосетительница выходит с презентации оригинальных идей по освоению "дальневосточных гектаров"
Посетительница выходит с презентации оригинальных идей по освоению "дальневосточных гектаров"
- 1Получение гранта на создание личного подсобного хозяйства. Это региональная субсидия, выдаваемая местными органами власти. Грант может составлять до 30 млн рублей, но при его получении 40% придётся внести заемщику. 30% можно взять в кредит, 10% – личные вложения владельца участка.
- 2Льготная система кредитов и займов со сниженной процентной ставкой. Программа льготного кредитования регулируется непосредственно финансовыми организациями. Участие в ней уже приняли ведущие банки страны.
- 3Получение гранта по направлению “Начинающий фермер” для организации сельскохозяйственных работ. Для получения субсидии необходимо подать пакет документов с составленным бизнес-планом в Министерство сельского хозяйства соответствующего региона. Участвовать в программе можно единожды, сумма гранта – до трех миллионов рублей в зависимости от целей получения.
- 4Участие в программе кредитования "Дальневосточная ипотека". Льготные условия предполагают выдачу кредита под 2% годовых общей суммой до шести миллионов рублей. При этом минимальная сумма первого взноса – 15%. Оформить льготную ипотеку можно в 14 крупнейших банках России.
“Также начинающие предприниматели могут получить от государства грант на открытие и развитие личного бизнеса. Для этого необходимо предоставить бизнес-план по освоению дальневосточного гектара в местный уполномоченный орган”, — подчеркнул эксперт.
Карта
Зарегистрированный на сайте программы пользователь в рубрике “Карта” может увидеть доступные участки на Дальнем Востоке и в Арктике и сделать выбор.
© Сайт "Надальнийвосток.рф"Дальневосточный гектар: кому положен, как получить и оформить в 2022 году
© Сайт "Надальнийвосток.рф"
Дальневосточный гектар: кому положен, как получить и оформить в 2022 году
Отказ в предоставлении
Есть несколько причин для отказа в предоставлении земли. Узнать о них можно по горячей линии программы (8 800-200-32-51) или через обращение на сайте “НаДальнийВосток.РФ” — кнопка обратной связи находится в правом нижнем углу.
Причины
“Отказать в получении участков могут в случае, когда выбранный гектар уже занят или находится на территории заповедника. Нельзя получить во владение землю, на которой зарегистрировано месторождение любых полезных ископаемых. Кроме того, если на земле обнаружены любые строения или объекты, являющиеся чьей-то собственностью, в получении гектара будет отказано”, — подчеркнул юрист.
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Другие причины:
- —участок зарезервирован или изъят для государственных или муниципальных нужд, изъят из оборота или ограничен в нем;
- —в отношении участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления;
- —земельный участок дальневосточного гектара является предметом аукциона или в отношении него поступило заявление о проведении аукциона;
- —в отношении испрашиваемого участка размещено извещение о его предоставлении для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства;
- —испрашиваемый участок предназначен для размещения объектов федерального, регионального, местного значения;
- —участок указан в лицензии на пользование недрами либо подана заявка на предоставление его в пользование для таких целей;
- —испрашиваемый земельный участок расположен в границах охотничьих угодий, используемых юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями на основании охотхозяйственных соглашений.
Что делать
Если отказ оформлен на законных основаниях, человек вправе выбрать другой участок. Перед этим следует проверить, доступен ли он для передачи в безвозмездное пользование.
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Оплата налогов
Сумма налога за участок по программе “Дальневосточный гектар” зависит от вида его использования и кадастровой стоимости. Если участок сформирован, то стоимость можно посмотреть на сайте Росреестра. Если человек еще не выбрал его, то можно ориентироваться на стоимость рядом расположенных участков. Дальше расчет идет в зависимости от налоговой ставки (ее можно посмотреть на портале Налоговой службы).
Советы
- 1Заранее следует изучить сам участок, качество земли, местность, инфраструктуру, расстояние до близлежащих населенных пунктов и т.д, оценить приблизительные затраты.
- 2Также нелишним будет еще до получения земли составить бизнес-план по ее освоению, выбрать сферу, в которой удачнее всего развиваться, и подсчитать расходы, а также сроки окупаемости. С этим проектом можно получить дополнительный денежный грант. Для участников программы есть специальные курсы, которые также помогут в составлении бизнес-плана. После получения гранта во время его реализации необходимо вести прозрачный бизнес: платить налоги, декларировать продукцию, вести финансовую отчетность.
- 3Для использования участка в сельском хозяйстве одного гектара мало. Лучше составлять коллективную заявку и получить по гектару на каждого человека.