https://ria.ru/20210904/facebook-1748684414.html
Соцсети могут оштрафовать еще на 52 миллиона за неудаление контента
Соцсети могут оштрафовать еще на 52 миллиона за неудаление контента - РИА Новости, 04.09.2021
Соцсети могут оштрафовать еще на 52 миллиона за неудаление контента
Мировой суд в Москве рассмотрит новые протоколы за отказ удалить запрещенную информацию, компании Facebook грозят штрафы до 28 миллионов рублей, а Twitter и... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T12:43
2021-09-04T12:43
2021-09-04T14:55
общество
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мировой суд в Москве рассмотрит новые протоколы за отказ удалить запрещенную информацию, компании Facebook грозят штрафы до 28 миллионов рублей, а Twitter и Telegram — штрафы по 12 миллионов каждому, сообщили в субботу в суде.Всего суд зарегистрировал пять протоколов на Facebook по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации"). Общая сумма штрафов по ним может достичь 28 миллионов рублей.По этой же статье составлены протоколы на Twitter и Telegram, им грозит по 12 миллионов каждому.Суд рассмотрит все протоколы 14 сентября.
https://radiosputnik.ria.ru/20210904/skandal-1748682576.html
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общество, twitter, facebook
12:43 04.09.2021 (обновлено: 14:55 04.09.2021)
Соцсети могут оштрафовать еще на 52 миллиона за неудаление контента
Facebook, Twitter и Telegram грозят в России штрафы до 52 миллионов рублей