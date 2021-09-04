https://ria.ru/20210904/facebook-1748684414.html

Соцсети могут оштрафовать еще на 52 миллиона за неудаление контента

Соцсети могут оштрафовать еще на 52 миллиона за неудаление контента - РИА Новости, 04.09.2021

Соцсети могут оштрафовать еще на 52 миллиона за неудаление контента

Мировой суд в Москве рассмотрит новые протоколы за отказ удалить запрещенную информацию, компании Facebook грозят штрафы до 28 миллионов рублей, а Twitter и... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T12:43

2021-09-04T12:43

2021-09-04T14:55

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Мировой суд в Москве рассмотрит новые протоколы за отказ удалить запрещенную информацию, компании Facebook грозят штрафы до 28 миллионов рублей, а Twitter и Telegram — штрафы по 12 миллионов каждому, сообщили в субботу в суде.Всего суд зарегистрировал пять протоколов на Facebook по частям 2 и 4 статьи 13.41 КоАП ("Нарушение порядка ограничения доступа к информации"). Общая сумма штрафов по ним может достичь 28 миллионов рублей.По этой же статье составлены протоколы на Twitter и Telegram, им грозит по 12 миллионов каждому.Суд рассмотрит все протоколы 14 сентября.

https://radiosputnik.ria.ru/20210904/skandal-1748682576.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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