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Дагестанские спасатели нашли тело унесенного селем туриста из Москвы
Дагестанские спасатели нашли тело унесенного селем туриста из Москвы - РИА Новости, 04.09.2021
Дагестанские спасатели нашли тело унесенного селем туриста из Москвы
Спасатели в Дагестане нашли в Гоцатлинском водохранилище тело, предположительно, унесённого селем в конце августа туриста из Москвы, сообщает ГУ МЧС России по... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T11:41
2021-09-04T13:36
происшествия
санкт-петербург
гунибский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МАХАЧКАЛА, 4 сен – РИА Новости. Спасатели в Дагестане нашли в Гоцатлинском водохранилище тело, предположительно, унесённого селем в конце августа туриста из Москвы, сообщает ГУ МЧС России по региону.Ранее ведомство сообщало, что 23 августа из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах республики произошло сразу несколько инцидентов. После схода селя в двух районах Дагестана пропали пять человек – трое местных жителей и два туриста из Москвы и Петербурга. В течение недели были найдены тела четверых пропавших."В ходе ПСР (поисково-спасательных работ – ред.) в Гоцатлинском водохранилище спасателями было обнаружено тело мужчины. Предположительно, пропавшего 23 августа в Гунибском районе после схода селевого потока в ущелье Карадахская теснина", – говорится в сообщении.По уточненным данным, дагестанские спасатели нашли тело унесённого селем туриста из Москвы в Гоцатлинском водохранилище, родственниками он опознан, сообщает ГУ МЧС России по региону."В ходе ПСР (поисково-спасательных работ – ред.) в Гоцатлинском водохранилище спасателями было обнаружено тело мужчины. Родственниками тело опознано - пропавший 23 августа после схода селевого потока в ущелье Карадахская теснина мужчина 1986 г.р., житель города Москвы", - говорится в сообщении.
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происшествия, санкт-петербург, гунибский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
11:41 04.09.2021 (обновлено: 13:36 04.09.2021)
 
Дагестанские спасатели нашли тело унесенного селем туриста из Москвы

Дагестанские спасатели нашли тело унесенного селем туриста из Москвы в водохранилище

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МАХАЧКАЛА, 4 сен – РИА Новости. Спасатели в Дагестане нашли в Гоцатлинском водохранилище тело, предположительно, унесённого селем в конце августа туриста из Москвы, сообщает ГУ МЧС России по региону.
Ранее ведомство сообщало, что 23 августа из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах республики произошло сразу несколько инцидентов. После схода селя в двух районах Дагестана пропали пять человек – трое местных жителей и два туриста из Москвы и Петербурга. В течение недели были найдены тела четверых пропавших.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
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"В ходе ПСР (поисково-спасательных работ – ред.) в Гоцатлинском водохранилище спасателями было обнаружено тело мужчины. Предположительно, пропавшего 23 августа в Гунибском районе после схода селевого потока в ущелье Карадахская теснина", – говорится в сообщении.
По уточненным данным, дагестанские спасатели нашли тело унесённого селем туриста из Москвы в Гоцатлинском водохранилище, родственниками он опознан, сообщает ГУ МЧС России по региону.
"В ходе ПСР (поисково-спасательных работ – ред.) в Гоцатлинском водохранилище спасателями было обнаружено тело мужчины. Родственниками тело опознано - пропавший 23 августа после схода селевого потока в ущелье Карадахская теснина мужчина 1986 г.р., житель города Москвы", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургГунибский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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