https://ria.ru/20210904/dagestan-1748679953.html

Дагестанские спасатели нашли тело унесенного селем туриста из Москвы

Дагестанские спасатели нашли тело унесенного селем туриста из Москвы - РИА Новости, 04.09.2021

Дагестанские спасатели нашли тело унесенного селем туриста из Москвы

Спасатели в Дагестане нашли в Гоцатлинском водохранилище тело, предположительно, унесённого селем в конце августа туриста из Москвы, сообщает ГУ МЧС России по... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T11:41

2021-09-04T11:41

2021-09-04T13:36

происшествия

санкт-петербург

гунибский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МАХАЧКАЛА, 4 сен – РИА Новости. Спасатели в Дагестане нашли в Гоцатлинском водохранилище тело, предположительно, унесённого селем в конце августа туриста из Москвы, сообщает ГУ МЧС России по региону.Ранее ведомство сообщало, что 23 августа из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах республики произошло сразу несколько инцидентов. После схода селя в двух районах Дагестана пропали пять человек – трое местных жителей и два туриста из Москвы и Петербурга. В течение недели были найдены тела четверых пропавших."В ходе ПСР (поисково-спасательных работ – ред.) в Гоцатлинском водохранилище спасателями было обнаружено тело мужчины. Предположительно, пропавшего 23 августа в Гунибском районе после схода селевого потока в ущелье Карадахская теснина", – говорится в сообщении.По уточненным данным, дагестанские спасатели нашли тело унесённого селем туриста из Москвы в Гоцатлинском водохранилище, родственниками он опознан, сообщает ГУ МЧС России по региону."В ходе ПСР (поисково-спасательных работ – ред.) в Гоцатлинском водохранилище спасателями было обнаружено тело мужчины. Родственниками тело опознано - пропавший 23 августа после схода селевого потока в ущелье Карадахская теснина мужчина 1986 г.р., житель города Москвы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210902/kazan-1748369976.html

санкт-петербург

гунибский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, гунибский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия