https://ria.ru/20210904/bogomolov-1748605387.html

Женовач раскрыл причины вывода спектаклей Богомолова из репертуара

Женовач раскрыл причины вывода спектаклей Богомолова из репертуара - РИА Новости, 04.09.2021

Женовач раскрыл причины вывода спектаклей Богомолова из репертуара

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач раскрыл причины, по которым он вывел постановки Константина Богомолова из репертуара, сообщает... РИА Новости, 04.09.2021

2021-09-04T08:00

2021-09-04T08:00

2021-09-04T12:20

шоубиз

олег табаков

сергей женовач

константин богомолов

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151921/36/1519213686_0:0:2990:1682_1920x0_80_0_0_9247c99d6fd4ff172ce8598e49ee9c1e.jpg

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач раскрыл причины, по которым он вывел постановки Константина Богомолова из репертуара, сообщает Teleprogramma.pro. Спектакли "Идеальный муж" и "Карамазовы" в последний раз пройдут в сентябре.За несколько дней до этого Богомолов в своем Instagram отметил, что названные постановки были аншлаговыми. Он также выразил особую признательность Олегу Табакову, который в свое время поддержал скандальные проекты."Я уверен, что многие из вас захотят попрощаться с этими важными для меня и надеюсь не только для меня спектаклями. И особое спасибо Олегу Павловичу. Он сделал все, чтобы эти по сей день аншлаговые постановки жили долго и счастливо", – написал режиссер.Ранее стало известно, что художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков продлил контракт с Ольгой Бузовой на работу в спектакле "Чудесный грузин".

https://ria.ru/20210704/soderzhanki-1739652016.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег табаков, сергей женовач, константин богомолов, знаменитости