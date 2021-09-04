08:00 04.09.2021 (обновлено: 12:20 04.09.2021)
Женовач раскрыл причины вывода спектаклей Богомолова из репертуара
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредставление нового художественного руководителя Сергея Женовача труппе МХТ им. А. П. Чехова
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач раскрыл причины, по которым он вывел постановки Константина Богомолова из репертуара, сообщает Teleprogramma.pro. Спектакли "Идеальный муж" и "Карамазовы" в последний раз пройдут в сентябре.
"Это производственная необходимость. Старые спектакли должны уходить, чтобы игрались новые. У нас запланировано шесть-семь премьер. И сняты не только эти спектакли. Конечно, "Идеальный муж" и "Карамазовы" войдут в историю театра. Но нам нужно двигаться дальше. Это жизнь", – заявил Женовач.
За несколько дней до этого Богомолов в своем Instagram отметил, что названные постановки были аншлаговыми. Он также выразил особую признательность Олегу Табакову, который в свое время поддержал скандальные проекты.
"Я уверен, что многие из вас захотят попрощаться с этими важными для меня и надеюсь не только для меня спектаклями. И особое спасибо Олегу Павловичу. Он сделал все, чтобы эти по сей день аншлаговые постановки жили долго и счастливо", – написал режиссер.
Ранее стало известно, что художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков продлил контракт с Ольгой Бузовой на работу в спектакле "Чудесный грузин".