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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210904/bogomolov-1748605387.html
Женовач раскрыл причины вывода спектаклей Богомолова из репертуара
Женовач раскрыл причины вывода спектаклей Богомолова из репертуара - РИА Новости, 04.09.2021
Женовач раскрыл причины вывода спектаклей Богомолова из репертуара
Художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач раскрыл причины, по которым он вывел постановки Константина Богомолова из репертуара, сообщает... РИА Новости, 04.09.2021
2021-09-04T08:00
2021-09-04T12:20
шоубиз
олег табаков
сергей женовач
константин богомолов
знаменитости
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач раскрыл причины, по которым он вывел постановки Константина Богомолова из репертуара, сообщает Teleprogramma.pro. Спектакли "Идеальный муж" и "Карамазовы" в последний раз пройдут в сентябре.За несколько дней до этого Богомолов в своем Instagram отметил, что названные постановки были аншлаговыми. Он также выразил особую признательность Олегу Табакову, который в свое время поддержал скандальные проекты."Я уверен, что многие из вас захотят попрощаться с этими важными для меня и надеюсь не только для меня спектаклями. И особое спасибо Олегу Павловичу. Он сделал все, чтобы эти по сей день аншлаговые постановки жили долго и счастливо", – написал режиссер.Ранее стало известно, что художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков продлил контракт с Ольгой Бузовой на работу в спектакле "Чудесный грузин".
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олег табаков, сергей женовач, константин богомолов, знаменитости
08:00 04.09.2021 (обновлено: 12:20 04.09.2021)
 

Женовач раскрыл причины вывода спектаклей Богомолова из репертуара

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредставление нового художественного руководителя Сергея Женовача труппе МХТ им. А. П. Чехова
Представление нового художественного руководителя Сергея Женовача труппе МХТ им. А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач раскрыл причины, по которым он вывел постановки Константина Богомолова из репертуара, сообщает Teleprogramma.pro. Спектакли "Идеальный муж" и "Карамазовы" в последний раз пройдут в сентябре.

"Это производственная необходимость. Старые спектакли должны уходить, чтобы игрались новые. У нас запланировано шесть-семь премьер. И сняты не только эти спектакли. Конечно, "Идеальный муж" и "Карамазовы" войдут в историю театра. Но нам нужно двигаться дальше. Это жизнь", – заявил Женовач.

За несколько дней до этого Богомолов в своем Instagram отметил, что названные постановки были аншлаговыми. Он также выразил особую признательность Олегу Табакову, который в свое время поддержал скандальные проекты.
"Я уверен, что многие из вас захотят попрощаться с этими важными для меня и надеюсь не только для меня спектаклями. И особое спасибо Олегу Павловичу. Он сделал все, чтобы эти по сей день аншлаговые постановки жили долго и счастливо", – написал режиссер.
Ранее стало известно, что художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков продлил контракт с Ольгой Бузовой на работу в спектакле "Чудесный грузин".
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ШоубизОлег ТабаковСергей ЖеновачКонстантин БогомоловЗнаменитости
 
 
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