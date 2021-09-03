https://ria.ru/20210903/zhivotnye-1748410958.html

"Это кромешный ад": кто издевается над животными для дрессировки собак

"Это кромешный ад": кто издевается над животными для дрессировки собак - РИА Новости, 03.09.2021

"Это кромешный ад": кто издевается над животными для дрессировки собак

Вырывают когти и зубы, дают кусать, пока не оглохнет и не ослепнет, — так в России натаскивают охотничьих собак на диких животных. Закон, защищающий медведей,... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:00

2021-09-03T08:00

2021-09-03T11:37

общество

животные

охота

челябинская область

серпухов

московская область (подмосковье)

солнечногорский район

собаки

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Лина Панченко, Юлия Ахмедова. Вырывают когти и зубы, дают кусать, пока не оглохнет и не ослепнет, — так в России натаскивают охотничьих собак на диких животных. Закон, защищающий медведей, лис и других зверей, приняли три года назад. Почему он не работает — разбиралось РИА Новости."Непонятные требования": кормить, поить, лечитьВ августе 2021-го, спустя несколько месяцев после публикации РИА Новости, прокуратура приостановила работу испытательно-тренировочной станции (ИТС) "Фирсановка" в Солнечногорском районе Подмосковья. Для натаскивания собак там использовали медведицу. Выволакивали на цепи, закрепляли тросами так, чтобы не оставить пространства для маневра (по правилам у животного должно быть не менее 40 метров). При виде приближающейся собаки медведица падала на спину и закрывала голову лапами. Ее держали в тесной и грязной клетке без воды — замученную, истощенную, с оборванными боками. Также в "Фирсановке" притравливали собак на барсуков и кабанов без ограждающих конструкций. За происходящим наблюдали дети.Природоохранная прокуратура Московской области установила, что у Московского общества охотников и рыболовов, к которому относится ИТС, нет разрешений на содержание и разведение животных, дрессировку собак охотничьих пород. Кроме того, в Подмосковье медведь занесен в Красную книгу и использовать его для тренировки собак недопустимо.Прокурор обратился в суд с требованием к Минэкологии области принять меры по охране медведицы. Что будет с животным дальше — пока не ясно.Заведующий ИТС "Фирсановка" Александр Волков заявил агентству, что "все это выдумывают "зеленые".Рваные раны и опарышиАктивисты регулярно находили похожие станции и раньше."Предприимчивые личности придумали оградить участки леса, рассадить там диких зверей в клетки и за деньги натравливать на них собак, — рассказывает Ирина Новожилова, председатель центра защиты прав животных "Вита". — Медведей, барсуков, енотов, кабанов, лис загоняют в западни. Чтобы не ранили дорогостоящих собак, им удаляют зубы и когти, недокармливают, не дают воды. Мы провели множество расследований, собрали огромное количество страшных видеоматериалов. Это кромешный ад, без слез невозможно смотреть".Так, год назад волонтеры из "Альянса защитников животных" добились закрытия ИТС "Авангард" в Серпухове. Там применяли правила, написанные еще в 2009 году Росохотрыболовсоюзом для соревнований охотничьих псов. Обязательная часть — физический контакт с лисой, чтобы продемонстрировать злобу и силу хватки.В апреле волонтеры из Челябинской области пытались спасти медведя из ИТС в Верхнеуфалейском районе. К охотникам он попал медвежонком после того, как браконьер убил его мать. Там же притравливали на кабанов, барсуков и лис. После многочисленных жалоб активистов региональное Минэкологии обратилось в суд с требованием закрыть станцию.Хозяин снес вольеры, а медведя перевез к себе на участок. Держал в клетке-переноске размером 120 на 150 сантиметров и на короткой цепи — зверь не мог даже подняться. Задние лапы начали гнить, под ошейником завелись опарыши. Из-за боли он перестал пережевывать пищу.Зоозащитники предлагали выкупить медведя, но предприниматель продал его охотникам из Башкирии."Где он сейчас — неизвестно", — говорит владелец крупнейшего в Башкирии приюта для диких животных Дмитрий Стрельников.Обращения в природоохранную прокуратуру и МВД, по словам Стрельникова, результата не дали.Зверство легализовалиДля защиты животных на притравочных станциях три года назад заработали поправки в закон "Об охоте". В частности, прописали, что притравку можно проводить только в охотничьих угодьях и бесконтактным способом — со специальными ограждениями между собакой и зверем.Зоозащитники, выступавшие тогда за полную отмену таких станций, считают, что ситуация только усугубилась.В феврале 2020-го приняли новый закон — о вольерной охоте. Он позволяет легально убивать животных на замкнутой территории без сезонных ограничений, лимитов и квот."Позже, в июне, Минприроды издало приказ, перечеркнувший обязательность применения ограждающих конструкций", — говорит Боброва.В документе указано: ограждения необходимы, если зверь на привязи; его возраст менее трех лет; ранее полученные им травмы — "утрата зубов, когтей, зрительных, слуховых, обонятельных функций" — не позволяют защищаться, а также если к животному применяют приспособления, "исключающие возможность использования им зубов и когтей для причинения вреда собаке".Вход по билетуНа территории ИТС по закону о вольерной охоте запрещен допуск посторонних. Выявлять нарушения практически невозможно.По словам адвоката и общественного инспектора по охране окружающей среды Елисея Дутковского, чтобы пройти на ИТС, вызывают полицию. Но даже в этом случае проверить условия содержания животных не всегда удается: полицейских пускают, а инспекторов — нет."Охотники не хотят применять ограничения, — говорит руководитель проекта помощи животным Helpni Василий Русов. — Но доказывать это теперь намного сложнее. Они создают закрытые форумы и чаты — там договариваются с собаководами. Со стороны попасть на ИТС нереально — нужно иметь собаку, вписанную в охотничий билет".По словам председателя центра защиты прав животных "Вита" Ирины Новожиловой, у заводчиков дорогих охотничьих собак большой интерес к организации контактных притравок: щенки от суки с разными дипломами стоят дороже.Зоозащитники убеждены, что притравки — это вообще не про охоту, а про деньги и жестокие развлечения богатых людей. Примечательно, что владельцы ИТС даже регистрируют бизнес под кодом "зрелищно-развлекательная деятельность".Среди охотоведов и кинологов тоже есть противники притравочных станций. По их мнению, особого смысла здесь нет: собаки получают навыки в искусственно созданных рафинированных условиях. К тому же собака, научившаяся рвать и трепать зверя, не пригодна для охоты.По словам заводчицы, ИТС оправданны лишь для тестирования: можно ли брать пса на охоту. Но для этого достаточно познакомить его со зверем через металлическую решетку или стеклянное ограждение.Ценный объектСторонники притравок все претензии отрицают.По его словам, на ИТС не бывает ужасов, о которых говорят активисты."Из десяти собак укусить медведя попытается только одна. Остальные испугаются. Во время притравки по кабану в вольер выпускают молодых лаек или ягдтерьеров. Кабан, весело похрюкивая, бегает от них по загону. И собаки, и кабан понимают, что это игра, условность. По лисе пускают в искусственную нору, сбитую из досок. И смотрят, как пес гонит ее. Там железные решетки, которые отсекают пса — чтобы не было кровавой схватки. Дикий зверь — ценный объект владельца притравочной станции. Никто не хочет, чтобы он получал повреждения".Зоозащитники утверждают, что это не так: ущерб, причиненный имуществу станции, возмещает владелец собаки, а заводчики — люди не бедные и готовы платить. Но альтернативу можно найти.Охота без границА пока законодатели только расширяют возможности охотников. Так, в июне в России разрешили охоту на землях сельхозназначения вблизи населенных пунктов. Раньше — только на расстоянии от 30 километров. Зоозащитники считают, что это чревато несчастными случаями: пострадать могут и прохожие, и домашние животные.Кроме того, 1 августа вступили в силу поправки, позволяющие добывать краснокнижных птиц и зверей в "исключительных случаях".В Greanpeace считают, что до легализации трофейной охоты на краснокнижных — уже один шаг. Нужно лишь обосновать необходимость отстрела: например, для науки. А с учетом того, как уверенно владельцы охотничьего бизнеса отстаивают собственные интересы, это лишь вопрос времени.

https://ria.ru/20200315/1568569041.html

https://ria.ru/20210325/pritravki-1602681908.html

https://ria.ru/20210113/ob-okhote-1591722366.html

челябинская область

серпухов

московская область (подмосковье)

солнечногорский район

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, животные, охота, челябинская область, серпухов, московская область (подмосковье), солнечногорский район, собаки, красная книга, республика башкортостан