https://ria.ru/20210325/pritravki-1602681908.html

"Глаза — как у мученицы". Страшная правда о притравочных станциях

"Глаза — как у мученицы". Страшная правда о притравочных станциях

Зоозащитники обнаружили в Подмосковье место, где дрессируют охотничьих собак средневековыми способами. В соцсетях появилось видео, на котором изможденного... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-25T08:00

2021-03-25T08:00

2021-03-25T21:35

собаки

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

москва

московская область (подмосковье)

серпухов

медведь

животные

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602681552_107:335:780:713_1920x0_80_0_0_211188aa927277aed6122ef9903b7f97.jpg

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости, Лина Панченко. Зоозащитники обнаружили в Подмосковье место, где дрессируют охотничьих собак средневековыми способами. В соцсетях появилось видео, на котором изможденного медведя, еле переставляющего лапы, двое крепких молодых людей вытаскивают на цепи из клетки. Перед натравленным на него псом испуганный зверь падает на спину, словно моля о пощаде. Это сняли 14 марта на притравочной станции "Фирсановка" в Солнечногорском районе. Туда съехались на соревнования охотничьих собак десятки респектабельных мужчин на престижных автомобилях. Некоторые привезли с собой маленьких детей.Отцы объясняли им, что так поступают с животным, потому что "мишка плохой".Посторонним вход запрещенАвтор видео — москвич Леопольд. Он согласился помочь зоозащитникам, решившим проверить, как проходят соревнования по притравке, — посторонних на такие мероприятия не пускают. Леопольд одолжил у знакомых якутскую лайку, представился ее хозяином, заплатил за входной билет полторы тысячи рублей."Пришел под видом охотника, — рассказывает он РИА Новости. — Заглянул в клетку, где мишка сидит. Жуткие условия: грязь, ни еды, ни воды". Размеры — примерно три на три метра. Оказалось, там медведица. Почти все время под замком. Выпускали только "для дела". Есть ли у нее кличка, никто не знает. Леопольд позвал ласково: "Ты моя красавица, мой зайчик". Она приподняла голову, потянулась мордой. "А глаза — как у мученицы".Завидев сотрудников станции, медведица прижалась к стенке. "Боится?" — поинтересовался Леопольд. "Хитрая", — усмехнулся один из мужчин в камуфляже. Ее поволокли на улицу на цепи, обвитой вокруг шеи. Она еле переставляла лапы. Сквозь звено другого конца цепи был продет натянутый между деревьями металлический провод, вдоль него медведицу тащили силой, пока не добрела до середины двора. Там оставили — натянув привязь, чтобы не могла сойти с места. Выпустили собаку. Пес помчался к зверю. Медведица не пыталась защищаться. Повалилась на снег, перевернувшись на спину и задрав лапы, — так щенки падают перед взрослыми особями, признавая свою слабость.Леопольд пообщался с сотрудниками станции. "Там мужик работает, он сказал, что в тот день были не очень агрессивные собаки. Другие бы разорвали. Для этого там созданы все условия. У них был еще один медведь, его "сожрали".В "Фирсановке", установил Леопольд, держат также кабана и барсука. Притравку на барсука ему тоже удалось снять. Испуганный зверь забился под кладку из нескольких бревен. Одно убрали, освободив псу проход. К счастью, и эта собака не решилась наброситься на жертву. "Была бы поагрессивнее, залезла бы и загрызла".Особенно Леопольда поразило то, что некоторые охотники — а их на станции собралось несколько десятков — привезли детей. "Они бегали, смотрели, для них это развлечение, забава. Девочка лет пяти-шести кричала: "Мишка плохой!" Терпеть издевательства над животными дальше наш собеседник не стал — позвонил зоозащитникам."Все на "Инфинити", "Лексусах", с блатными номерами"Волонтер движения помощи животным Helpni Василий — один из тех, кто инициировал эту проверку. "Притравки у нас разрешены только бесконтактные. Как выяснилось, там полный контакт". После звонка Леопольда активисты приехали и "прервали вакханалию". Им удалось зайти на территорию. "Хотели забрать животных, потому что документов на них не было. Но охотники перегородили дорогу машинами. Их было около сорока, все на "Инфинити", "Лексусах", с блатными номерами. И бывшая замглавы поселения примчалась защищать организаторов, оскорбляла нас".Василий констатирует: "Условия в "Фирсановке" ужасные. Медведь должен содержаться в большой клетке с укрытием, где может спрятаться от людей. На притравке обязан находиться ветеринарный врач. Там этого нет". Предположительно, медведицу "списали из цирка или зоопарка". Возраст по внешнему виду не определить: "Она замученная, клоки шерсти вырваны".По словам Василия, на станции "все замешано на деньгах". "Хочешь притравку на барсука — плати, помимо входного билета, 500 рублей. Второй раз — снова пятьсот. Медведь стоит столько же. Леопольд видел, что деньги берут, а чеки не дают". Но основной доход, замечает собеседник, — не с этого. "На станцию выделяют миллионы — на закупку зверей, их содержание. Насколько нам известно, это государственные деньги. А в результате у них замученные медведь, барсук и кабан".Активисты обратились в полицию и прокуратуру. Написали в Росприроднадзор и Россельхознадзор — просят проверить, что изменилось после вступления в силу закона, регулирующего притравки."Закон бойкотируют""Закон о бесконтактных притравочных станциях, где процветало живодерство, действует с 2018 года, — разъясняет председатель правления Альянса защитников животных Юрий Корецких. — Раньше управы на них не было совсем, теперь им жизнь осложнили. В законе написано, что контакт между зверем и собакой запрещен, обязательно должна быть ограждающая конструкция. И сами станции могут находиться только в охотугодьях. Но многие так и остались работать — на нелегальном положении".Корецких считает, что организаторы притравок "бойкотируют закон" — просто стали действовать более скрытно. Доказать нарушения зоозащитникам непросто. "Бывает, кто-то частным образом приезжает с собакой, об этом узнать практически невозможно. Если охотничьи клубы устраивают соревнования по натравке, то на целый день — народу много, выдают дипломы. Но об этом договариваются в чатах и особо не афишируют".Осенью 2019-го активисты пытались пресечь деятельность одной подмосковной станции.Еще одно соревнование должно было состояться в декабре под Серпуховом. "Там была станция "Авангард", у них — лисы, песцы. Мы узнали об этом, подняли шум в соцсетях, написали главе города". Власти отреагировали. "Соревнование запретили, сообщили, что станция нелегальная, ее закроют. Позже мы приехали, проверили — животных вывезли". Куда — неизвестно. И никого из организаторов тоже не наказали — "доказать ничего не удалось".Но если есть видео жестокого обращения с животными, уточняет Корецких, это однозначно должно трактоваться как преступление, обязаны возбудить дело. "Медведь настолько затравлен, что, видимо, понимает: если ляжет, собаки будут не такими агрессивными", — прокомментировал он кадры из "Фирсановки".По словам активиста, за такими станциями "должен смотреть Росприроднадзор, ветеринары обязаны проверять". Но этого, насколько ему известно, нет. И если подобное творится вблизи Москвы, то что говорить о регионах. "Станции вдали от городов вообще контролировать сложно", — сетует он."Закон приняли для кучки садистов"В России контактные тренировки охотничьих собак широко практиковали с начала девяностых. Это прибыльный бизнес. Но дикие животные получают серьезные травмы и увечья, погибают. Чтобы уберечь собак, зверям вырывают зубы и когти, морят голодом и жаждой.Закон такое варварство запретил, однако Стрельникова уверена: как притравки ни регулируй, они останутся контактными. "И эти люди называют себя охотниками! — возмущается она. — Если ты суперохотник, то почему тренировки — в ограниченном пространстве, откуда зверю некуда бежать? Все, с кем я беседовала, — журналисты, представители власти — не понимают, как все это существует до сих пор".Стрельникова вспоминает обсуждение законопроекта в Общественной палате: "Активисты однозначно высказались против притравочных станций, показали фильм о том, что там творится. Участники круглого стола закрывали или опускали глаза — не могли смотреть. Для кого этот закон приняли? Для садистов?"Руководитель организации "Зооправо" Анастасия Федюнина также считает, что изменения в законодательстве практически ничего не дали: "Притравочные станции как существовали, так и существуют. Сейчас фактически подпольно". Сколько их в стране, точно не знает никто. По одним подсчетам — около двухсот. По другим — две тысячи. Федюнина уверена: это "позорное развлечение" не уйдет в прошлое, пока его поддерживают в том числе некоторые из тех, кто принимает законы.Мы пытались связаться с сотрудниками станции в Солнечногорском районе, но на наши звонки и сообщения никто не ответил.

https://ria.ru/20191219/1562547837.html

https://ria.ru/20180115/1512579635.html

https://ria.ru/20191223/1562654766.html

https://ria.ru/20210113/ob-okhote-1591722366.html

москва

московская область (подмосковье)

серпухов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

собаки, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), москва, московская область (подмосковье), серпухов, медведь, животные, общество