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https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748527421.html
Зеленский оценил возможность экспорта оружия украинского производства
Зеленский оценил возможность экспорта оружия украинского производства - РИА Новости, 03.09.2021
Зеленский оценил возможность экспорта оружия украинского производства
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при нем Киев не будет экспортировать оружие собственного производства, так как оно нужно внутри страны в связи... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:33
2021-09-03T12:33
в мире
киев
таиланд
владимир зеленский
укроборонпром
юрий гусев
россия
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при нем Киев не будет экспортировать оружие собственного производства, так как оно нужно внутри страны в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе, будут ли выполнены ранее заключенные контракты, не уточнил.Ранее информагенство Liga.net со ссылкой на исследование Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) сообщило, что Украина занимает 12-е место в мире по экспорту вооружения с глобальной долей экспортного рынка в 0,9%. По этим данным, Россия вошла в тройку крупнейших покупателей украинского вооружения за период 2016-2020 годов. Экспорт украинского вооружения за отчетный период осуществлялся преимущественно в Китай (36% от общего объема экспорта), Россию (20%) и Таиланд (17%)."О поставках оружия в те или иные страны Украиной… У нас сейчас идет война на востоке нашей страны, это говорит о том, что мой приоритет - мы не готовы ничего (из оружия – ред.) просто так продавать… Поэтому при мне этого не может быть. Потому что все это оружие необходимо для мощности украинской армии", - сказал Зеленский в ходе выступления в Стэнфорде, видеозапись которого опубликовал украинский телеканал "Дом" в пятницу.Вместе с тем Зеленский не уточнил, будут ли выполнены контракты на поставку вооружения, которые были заключены Украиной с другими странами ранее."Я не знаю, как это было до меня, какие были контракты до меня… А если что-то осталось с прошлых времен, те или иные контракты, ну это жизнь", - добавил он.Ранее гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев заявил, что украинские спецэкспортеры за 2020 год экспортировали вооружения почти на 400 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210901/podderzhka-1748213672.html
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в мире, киев, таиланд, владимир зеленский, укроборонпром, юрий гусев, россия
12:33 03.09.2021
 
Зеленский оценил возможность экспорта оружия украинского производства

Президент Зеленский: Украина пока не будет экспортировать оружие собственного производства

© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Анатолий Кирияк
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при нем Киев не будет экспортировать оружие собственного производства, так как оно нужно внутри страны в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе, будут ли выполнены ранее заключенные контракты, не уточнил.
Ранее информагенство Liga.net со ссылкой на исследование Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) сообщило, что Украина занимает 12-е место в мире по экспорту вооружения с глобальной долей экспортного рынка в 0,9%. По этим данным, Россия вошла в тройку крупнейших покупателей украинского вооружения за период 2016-2020 годов. Экспорт украинского вооружения за отчетный период осуществлялся преимущественно в Китай (36% от общего объема экспорта), Россию (20%) и Таиланд (17%).
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Вместе с тем Зеленский не уточнил, будут ли выполнены контракты на поставку вооружения, которые были заключены Украиной с другими странами ранее.
"Я не знаю, как это было до меня, какие были контракты до меня… А если что-то осталось с прошлых времен, те или иные контракты, ну это жизнь", - добавил он.
Ранее гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев заявил, что украинские спецэкспортеры за 2020 год экспортировали вооружения почти на 400 миллионов долларов.
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В миреКиевТаиландВладимир ЗеленскийУкроборонпромЮрий ГусевРоссия
 
 
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