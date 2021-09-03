Зеленский оценил возможность экспорта оружия украинского производства
Президент Зеленский: Украина пока не будет экспортировать оружие собственного производства
© Sputnik / Анатолий Кирияк / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе
© Sputnik / Анатолий Кирияк
КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при нем Киев не будет экспортировать оружие собственного производства, так как оно нужно внутри страны в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе, будут ли выполнены ранее заключенные контракты, не уточнил.
Ранее информагенство Liga.net со ссылкой на исследование Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) сообщило, что Украина занимает 12-е место в мире по экспорту вооружения с глобальной долей экспортного рынка в 0,9%. По этим данным, Россия вошла в тройку крупнейших покупателей украинского вооружения за период 2016-2020 годов. Экспорт украинского вооружения за отчетный период осуществлялся преимущественно в Китай (36% от общего объема экспорта), Россию (20%) и Таиланд (17%).
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"О поставках оружия в те или иные страны Украиной… У нас сейчас идет война на востоке нашей страны, это говорит о том, что мой приоритет - мы не готовы ничего (из оружия – ред.) просто так продавать… Поэтому при мне этого не может быть. Потому что все это оружие необходимо для мощности украинской армии", - сказал Зеленский в ходе выступления в Стэнфорде, видеозапись которого опубликовал украинский телеканал "Дом" в пятницу.
Вместе с тем Зеленский не уточнил, будут ли выполнены контракты на поставку вооружения, которые были заключены Украиной с другими странами ранее.
"Я не знаю, как это было до меня, какие были контракты до меня… А если что-то осталось с прошлых времен, те или иные контракты, ну это жизнь", - добавил он.
Ранее гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев заявил, что украинские спецэкспортеры за 2020 год экспортировали вооружения почти на 400 миллионов долларов.