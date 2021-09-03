https://ria.ru/20210903/zelenskiy-1748527421.html

Зеленский оценил возможность экспорта оружия украинского производства

Зеленский оценил возможность экспорта оружия украинского производства - РИА Новости, 03.09.2021

Зеленский оценил возможность экспорта оружия украинского производства

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при нем Киев не будет экспортировать оружие собственного производства, так как оно нужно внутри страны в связи... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:33

2021-09-03T12:33

2021-09-03T12:33

в мире

киев

таиланд

владимир зеленский

укроборонпром

юрий гусев

россия

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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при нем Киев не будет экспортировать оружие собственного производства, так как оно нужно внутри страны в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе, будут ли выполнены ранее заключенные контракты, не уточнил.Ранее информагенство Liga.net со ссылкой на исследование Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) сообщило, что Украина занимает 12-е место в мире по экспорту вооружения с глобальной долей экспортного рынка в 0,9%. По этим данным, Россия вошла в тройку крупнейших покупателей украинского вооружения за период 2016-2020 годов. Экспорт украинского вооружения за отчетный период осуществлялся преимущественно в Китай (36% от общего объема экспорта), Россию (20%) и Таиланд (17%)."О поставках оружия в те или иные страны Украиной… У нас сейчас идет война на востоке нашей страны, это говорит о том, что мой приоритет - мы не готовы ничего (из оружия – ред.) просто так продавать… Поэтому при мне этого не может быть. Потому что все это оружие необходимо для мощности украинской армии", - сказал Зеленский в ходе выступления в Стэнфорде, видеозапись которого опубликовал украинский телеканал "Дом" в пятницу.Вместе с тем Зеленский не уточнил, будут ли выполнены контракты на поставку вооружения, которые были заключены Украиной с другими странами ранее."Я не знаю, как это было до меня, какие были контракты до меня… А если что-то осталось с прошлых времен, те или иные контракты, ну это жизнь", - добавил он.Ранее гендиректор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев заявил, что украинские спецэкспортеры за 2020 год экспортировали вооружения почти на 400 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210901/podderzhka-1748213672.html

https://ria.ru/20210819/oboronka-1746357044.html

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в мире, киев, таиланд, владимир зеленский, укроборонпром, юрий гусев, россия