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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210903/zakhvat-1748632837.html
Источник в Панджшере опроверг сообщение о взятии провинции талибами
Источник в Панджшере опроверг сообщение о взятии провинции талибами - РИА Новости, 03.09.2021
Источник в Панджшере опроверг сообщение о взятии провинции талибами
Движение "Талибан"* заявило, что захватило Парьян, крупнейший район афганской провинции Панджшер, во "Фронте сопротивления Панджшера" опровергли РИА Новости эту РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T19:58
2021-09-03T21:07
захват власти в афганистане талибами
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КАБУЛ, 3 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что захватило Парьян, крупнейший район афганской провинции Панджшер, во "Фронте сопротивления Панджшера" опровергли РИА Новости эту информацию."Крупнейший район Панджшера (Парьян) полностью перешел под контроль моджахедов ("Талибана"* - ред.). Парьян – второй район после Шутала, перешедший под контроль", - написал в Twitter представитель талибов Билал Карими.В свою очередь, во "Фронте сопротивления Панджшера" сообщили, что район не переходил под контроль талибов.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210903/posolstvo-1748566110.html
https://ria.ru/20210903/afganistan-1748586295.html
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в мире, twitter, сша, талибан, афганистан, россия, дмитрий жирнов, ахмад масуд
19:58 03.09.2021 (обновлено: 21:07 03.09.2021)
 
Источник в Панджшере опроверг сообщение о взятии провинции талибами

Источник в "Фронте сопротивления Панджшера" опроверг сообщение о взятии провинции талибами

© AP Photo / Jalaluddin SekandarСилы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 3 сен - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что захватило Парьян, крупнейший район афганской провинции Панджшер, во "Фронте сопротивления Панджшера" опровергли РИА Новости эту информацию.
"Крупнейший район Панджшера (Парьян) полностью перешел под контроль моджахедов ("Талибана"* - ред.). Парьян – второй район после Шутала, перешедший под контроль", - написал в Twitter представитель талибов Билал Карими.
В свою очередь, во "Фронте сопротивления Панджшера" сообщили, что район не переходил под контроль талибов.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 15:00Захват власти в Афганистане талибами
Посольство Афганистана заявило, что получает сведения о "зверствах" талибов
Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану" провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.
Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 16:28Захват власти в Афганистане талибами
Талибы сгоняют мирных жителей для обезвреживания минных полей, заявил Салех
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреTwitterСШАТалибанАфганистанРоссияДмитрий ЖирновАхмад Масуд
 
 
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