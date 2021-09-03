https://ria.ru/20210903/yamal-1748634668.html

На Ямале утвердили стратегию цифровой трансформации

На Ямале утвердили стратегию цифровой трансформации - РИА Новости, 03.09.2021

На Ямале утвердили стратегию цифровой трансформации

Стратегия цифровой трансформации утверждена в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T20:22

2021-09-03T20:22

2021-09-03T20:23

ямало-ненецкий автономный округ

технологии

салехард

ноябрьск

владимир путин

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен – РИА Новости. Стратегия цифровой трансформации утверждена в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает пресс-служба губернатора региона."По поручению президента Владимира Путина регионы до 1 сентября должны утвердить стратегию по цифровому развитию. Департаментом информационных технологий и связи автономного округа представлена стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления ЯНАО до 2024 года. Работа цифровых ресурсов направлена на повышение комфорта получения услуг. Также она позволит сократить время ожидания, автоматизировать часть процессов, сделать их прозрачнее", - говорится в сообщении.По девяти ключевым направлениям в отраслях экономики, социальной сферы и государственного управления региона было представлено 54 проекта: 10 из них разработаны исполнительными органами власти автономного округа, остальные - рекомендованы министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций."Цель нашей работы по цифровой трансформации - сделать процесс получения услуг удобным для жителей. Люди привыкли пользоваться цифровыми сервисами, быстро получать информацию, совершать необходимые операции в несколько кликов через приложения. К этому мы и стремимся при создании новых сервисов и совершенствовании существующих. В итоге мы получим новое качество услуг и новые возможности для развития экономики", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Дмитрия Артюхова.В сфере образования планируется увеличить количество цифровых ресурсов с возможностью формирования персональной образовательной программы ребенка с учетом его личных интересов. Например, в пилотном режиме реализуется проект "Карта школьника" в образовательных учреждениях Салехарда, Ноябрьска и Лабытнанги. Карту ученик может использовать как пропуск в школу, оплачивать ей питание в столовой и проезд в общественном транспорте. В перспективе планируется распространить положительный опыт на все школы Ямала.В здравоохранении планируется внедрить новые ИТ-решения в медицинские технологии, создавать и улучшать цифровые сервисы для граждан, применять технологии искусственного интеллекта для повышения уровня оказываемой медицинской помощи, уточняют власти.

https://ria.ru/20210901/obrazovanie-1748205100.html

https://ria.ru/20210825/yamal-1747161025.html

салехард

ноябрьск

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, салехард, ноябрьск, владимир путин, ямал