https://ria.ru/20210903/vkontakte-1748573617.html

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 03.09.2021

В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:30

2021-09-03T15:30

2021-09-03T16:00

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 15.05 мск была зафиксирована 8 591 жалоба, 89% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, 9% претензий связаны с проблемами со входом в аккаунт, еще 2% жалуются на проблемы с доставкой сообщений.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России.В пресс-службе социальной сети уточнили, что на данный момент все функционирует исправно. У пользователей веб-версии наблюдались временные сложности с загрузкой некоторых разделов, но их работу восстановили, сообщили в компании.

https://ria.ru/20210829/sboy-1747716454.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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