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В работе "ВКонтакте" произошел сбой
В работе "ВКонтакте" произошел сбой - РИА Новости, 03.09.2021
В работе "ВКонтакте" произошел сбой
Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на... РИА Новости, 03.09.2021
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.По состоянию на 15.05 мск была зафиксирована 8 591 жалоба, 89% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, 9% претензий связаны с проблемами со входом в аккаунт, еще 2% жалуются на проблемы с доставкой сообщений.С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России.В пресс-службе социальной сети уточнили, что на данный момент все функционирует исправно. У пользователей веб-версии наблюдались временные сложности с загрузкой некоторых разделов, но их работу восстановили, сообщили в компании.
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технологии, москва, вконтакте, россия
15:30 03.09.2021 (обновлено: 16:00 03.09.2021)
 
В работе "ВКонтакте" произошел сбой

Downdetector: пользователи "ВКонтакте" жалуются на сбои в работе соцсети

© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте
Логотип ВКонтакте - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По состоянию на 15.05 мск была зафиксирована 8 591 жалоба, 89% пользователей соцсети жалуются на проблемы с загрузкой сайта, 9% претензий связаны с проблемами со входом в аккаунт, еще 2% жалуются на проблемы с доставкой сообщений.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и других городов России.
В пресс-службе социальной сети уточнили, что на данный момент все функционирует исправно. У пользователей веб-версии наблюдались временные сложности с загрузкой некоторых разделов, но их работу восстановили, сообщили в компании.
Страница социальной сети Вконтакте - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
29 августа, 11:21
"ВКонтакте" устранила проблемы с загрузкой некоторых разделов сайта
 
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