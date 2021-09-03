Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/ukraina-1748566717.html
Вице-премьер Украины назвала переориентацию на восток невыгодной
Вице-премьер Украины назвала переориентацию на восток невыгодной - РИА Новости, 03.09.2021
Вице-премьер Украины назвала переориентацию на восток невыгодной
Переориентация Украины на восток невозможна и невыгодна, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T15:03
2021-09-03T21:39
в мире
украина
киев
евросоюз
нато
алексей арестович
ольга стефанишина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153278/74/1532787424_322:345:3015:1860_1920x0_80_0_0_e6b26edef2d32dd08bcff8d3da1e2817.jpg
КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Переориентация Украины на восток невозможна и невыгодна, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина.Ранее советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина "развернется на Восток", если страны Запада поступятся ее интересами в пользу России, поэтому надо дружить с Турцией, ОАЭ, Катаром и Китаем."Ну, вы знаете, это Алексей. У него очень широкий размах мыслей. Но есть определенная рамка, определенная государственная политика, которая формируется достаточно длительное время. Переориентация на восток — это физически невозможно. И, скажем так, если взвешивать все риски, это точно невыгодно", — сказала Стефанишина в интервью изданию "Слово и дело", опубликованном в пятницу.В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на вступление в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210206/zavod-1596313233.html
https://ria.ru/20210902/kontrmery-1748355374.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153278/74/1532787424_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_02f5d7caf784c1e2fae71846318f7a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, киев, евросоюз, нато, алексей арестович , ольга стефанишина
15:03 03.09.2021 (обновлено: 21:39 03.09.2021)
 
Вице-премьер Украины назвала переориентацию на восток невыгодной

Вице-премьер Украины Стефанишина: переориентация на восток невозможна и невыгодна

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Переориентация Украины на восток невозможна и невыгодна, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина.
Ранее советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина "развернется на Восток", если страны Запада поступятся ее интересами в пользу России, поэтому надо дружить с Турцией, ОАЭ, Катаром и Китаем.
Полигон законсервированной военной техники на Украине - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 16:14
Эксперт рассказал, как Китай "похоронил" танковое производство Украины
"Ну, вы знаете, это Алексей. У него очень широкий размах мыслей. Но есть определенная рамка, определенная государственная политика, которая формируется достаточно длительное время. Переориентация на восток — это физически невозможно. И, скажем так, если взвешивать все риски, это точно невыгодно", — сказала Стефанишина в интервью изданию "Слово и дело", опубликованном в пятницу.
В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на вступление в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября, 13:44
В Кремле назвали вступление Украины в НАТО опасным для России
 
В миреУкраинаКиевЕвросоюзНАТОАлексей АрестовичОльга Стефанишина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Украинский паралимпиец вновь отказался фотографироваться с россиянами
06:06Украине предрекли энергетическую катастрофу
06:01Калинин: программа "Дальневосточная ипотека" способствует развитию Приморья
05:49Аэропорт Паланы на Камчатке оснастят новой авиационной техникой
05:42Шестаков: во Владивостоке достаточно территории для проведения Олимпиады
05:28В России создадут единую базу амурских тигров
05:21Центр "Амурский тигр" готовится к сплошному учету хищников
05:13Экипировку "Сотник" могут оснастить оптическими приборами
04:51Шамьюнов: "Дальневосточный гектар" имеет большой потенциал для туризма
04:39Орлов назвал предварительный ущерб от наводнений в Амурской области
04:39Яценюк пожаловался, что Россия превращает украинскую ГТС в металлолом
04:25Талибы пообещали дать женщинам в хиджабе доступ к образованию и работе
04:25"Туризм.РФ" будет развивать инфраструктуру Сахалина совместно с властями
04:21РЭЦ назвал число экспортеров среди малого и среднего бизнеса
04:15Глава Минприроды назвал размер ущерба от наводнений
04:14Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в Евразии
04:10Россиян научили выбирать безопасную шаурму
04:05Глава Минприроды назвал экологические угрозы для Байкала
04:00ЕАЭС и ШОС подпишут меморандум о сотрудничестве в ближайшие дни
03:46"Уникальный опыт": японца впечатлила русская баня
Лента новостейМолния