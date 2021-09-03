https://ria.ru/20210903/ukraina-1748566717.html

Вице-премьер Украины назвала переориентацию на восток невыгодной

Вице-премьер Украины назвала переориентацию на восток невыгодной - РИА Новости, 03.09.2021

Вице-премьер Украины назвала переориентацию на восток невыгодной

Переориентация Украины на восток невозможна и невыгодна, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T15:03

2021-09-03T15:03

2021-09-03T21:39

в мире

украина

киев

евросоюз

нато

алексей арестович

ольга стефанишина

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КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Переориентация Украины на восток невозможна и невыгодна, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина.Ранее советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина "развернется на Восток", если страны Запада поступятся ее интересами в пользу России, поэтому надо дружить с Турцией, ОАЭ, Катаром и Китаем."Ну, вы знаете, это Алексей. У него очень широкий размах мыслей. Но есть определенная рамка, определенная государственная политика, которая формируется достаточно длительное время. Переориентация на восток — это физически невозможно. И, скажем так, если взвешивать все риски, это точно невыгодно", — сказала Стефанишина в интервью изданию "Слово и дело", опубликованном в пятницу.В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на вступление в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210206/zavod-1596313233.html

https://ria.ru/20210902/kontrmery-1748355374.html

украина

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в мире, украина, киев, евросоюз, нато, алексей арестович , ольга стефанишина