https://ria.ru/20210903/ukraina-1748531670.html
Пасечник предупредил Киев о последствиях невыполнения "Минска-2"
Пасечник предупредил Киев о последствиях невыполнения "Минска-2" - РИА Новости, 03.09.2021
Пасечник предупредил Киев о последствиях невыполнения "Минска-2"
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник предупредил президента Украины Владимира Зеленского о малопрогнозируемых последствиях... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:50
2021-09-03T12:50
2021-09-03T12:55
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
луганская народная республика
javelin (птрк)
ллойд остин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153259/91/1532599197_0:0:2814:1583_1920x0_80_0_0_c12dbf7cf367c74b1f31f73cf164dda5.jpg
ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник предупредил президента Украины Владимира Зеленского о малопрогнозируемых последствиях невыполнения минских соглашений по Донбассу.Зеленский 31 августа встретился в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином. В ходе встречи стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве в военной сфере. Ранее президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin."Владимир Александрович (Зеленский – ред.), все ваши пути по урегулированию конфликта, кроме выполнения минских соглашений, прежде всего, чреваты малопрогнозируемыми последствиями для Украины и всего украинского народа. Если Вам уже наплевать на жителей Донбасса, то подумайте хотя бы о рядовых украинцах и стране, в которой они и вы живете. Хорошо подумайте!" – говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.
https://ria.ru/20210903/kryuchok-1748526991.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210831/peskov-1747987158.html
сша
вашингтон (город)
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153259/91/1532599197_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b802150dd45b0f5d1e65cc96a988f064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, луганская народная республика, javelin (птрк), ллойд остин, леонид пасечник, минские соглашения
12:50 03.09.2021 (обновлено: 12:55 03.09.2021)
Пасечник предупредил Киев о последствиях невыполнения "Минска-2"
Глава ЛНР Пасечник предупредил Зеленского о последствиях невыполнения Минских соглашений