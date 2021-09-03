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Пасечник предупредил Киев о последствиях невыполнения "Минска-2"
Пасечник предупредил Киев о последствиях невыполнения "Минска-2" - РИА Новости, 03.09.2021
Пасечник предупредил Киев о последствиях невыполнения "Минска-2"
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник предупредил президента Украины Владимира Зеленского о малопрогнозируемых последствиях... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:50
2021-09-03T12:55
в мире
сша
вашингтон (город)
джо байден
владимир зеленский
луганская народная республика
javelin (птрк)
ллойд остин
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник предупредил президента Украины Владимира Зеленского о малопрогнозируемых последствиях невыполнения минских соглашений по Донбассу.Зеленский 31 августа встретился в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином. В ходе встречи стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве в военной сфере. Ранее президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin."Владимир Александрович (Зеленский – ред.), все ваши пути по урегулированию конфликта, кроме выполнения минских соглашений, прежде всего, чреваты малопрогнозируемыми последствиями для Украины и всего украинского народа. Если Вам уже наплевать на жителей Донбасса, то подумайте хотя бы о рядовых украинцах и стране, в которой они и вы живете. Хорошо подумайте!" – говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.
https://ria.ru/20210903/kryuchok-1748526991.html
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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, луганская народная республика, javelin (птрк), ллойд остин, леонид пасечник, минские соглашения
12:50 03.09.2021 (обновлено: 12:55 03.09.2021)
 
Пасечник предупредил Киев о последствиях невыполнения "Минска-2"

Глава ЛНР Пасечник предупредил Зеленского о последствиях невыполнения Минских соглашений

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Пасечник
Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник предупредил президента Украины Владимира Зеленского о малопрогнозируемых последствиях невыполнения минских соглашений по Донбассу.
Зеленский 31 августа встретился в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином. В ходе встречи стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве в военной сфере. Ранее президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
12:32
Украина снялась с "крючка" Минских соглашений, заявили в Киеве
"Владимир Александрович (Зеленский – ред.), все ваши пути по урегулированию конфликта, кроме выполнения минских соглашений, прежде всего, чреваты малопрогнозируемыми последствиями для Украины и всего украинского народа. Если Вам уже наплевать на жителей Донбасса, то подумайте хотя бы о рядовых украинцах и стране, в которой они и вы живете. Хорошо подумайте!" – говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 13:52В мире
Песков считает, что США могут заставить Киев выполнять Минские соглашения
 
В миреСШАВашингтон (город)Джо БайденВладимир ЗеленскийЛуганская Народная РеспубликаJavelin (ПТРК)Ллойд ОстинЛеонид ПасечникМинские соглашения
 
 
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