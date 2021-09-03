https://ria.ru/20210903/ukraina-1748531670.html

Пасечник предупредил Киев о последствиях невыполнения "Минска-2"

Пасечник предупредил Киев о последствиях невыполнения "Минска-2" - РИА Новости, 03.09.2021

Пасечник предупредил Киев о последствиях невыполнения "Минска-2"

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник предупредил президента Украины Владимира Зеленского о малопрогнозируемых последствиях... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:50

2021-09-03T12:50

2021-09-03T12:55

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сша

вашингтон (город)

джо байден

владимир зеленский

луганская народная республика

javelin (птрк)

ллойд остин

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ЛУГАНСК, 3 сен - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник предупредил президента Украины Владимира Зеленского о малопрогнозируемых последствиях невыполнения минских соглашений по Донбассу.Зеленский 31 августа встретился в Вашингтоне с министром обороны США Ллойдом Остином. В ходе встречи стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве в военной сфере. Ранее президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на сумму 60 миллионов долларов, включающий поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin."Владимир Александрович (Зеленский – ред.), все ваши пути по урегулированию конфликта, кроме выполнения минских соглашений, прежде всего, чреваты малопрогнозируемыми последствиями для Украины и всего украинского народа. Если Вам уже наплевать на жителей Донбасса, то подумайте хотя бы о рядовых украинцах и стране, в которой они и вы живете. Хорошо подумайте!" – говорится в заявлении Пасечника, предоставленном журналистам.

https://ria.ru/20210903/kryuchok-1748526991.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/peskov-1747987158.html

сша

вашингтон (город)

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в мире, сша, вашингтон (город), джо байден, владимир зеленский, луганская народная республика, javelin (птрк), ллойд остин, леонид пасечник, минские соглашения