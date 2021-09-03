https://ria.ru/20210903/ucheniya-1748631921.html

Слуцкий ответил на заявление генсека НАТО о российских учениях

Слуцкий ответил на заявление генсека НАТО о российских учениях - РИА Новости, 03.09.2021

Слуцкий ответил на заявление генсека НАТО о российских учениях

Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к большей... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T19:47

2021-09-03T19:47

2021-09-03T20:03

безопасность

сша

йенс столтенберг

нато

россия

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к большей "предсказуемости и прозрачности" на российских военных учениях "Запад — 2021".Он отметил, что при такой тональности Москва точно не обязана ни перед кем отчитываться, особенно учитывая размещение американских систем противоракетной обороны в Польше, а также периодическую переброску войск США в соседние с Россией страны.Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна раскрыть детали военных учений "Запад — 2021" в связи с обеспокоенностью Польши, Украины и Прибалтийских стран.

https://ria.ru/20210818/voyna-1746180445.html

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безопасность, сша, йенс столтенберг, нато, россия