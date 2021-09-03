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Слуцкий ответил на заявление генсека НАТО о российских учениях
Слуцкий ответил на заявление генсека НАТО о российских учениях - РИА Новости, 03.09.2021
Слуцкий ответил на заявление генсека НАТО о российских учениях
Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к большей... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T19:47
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безопасность
сша
йенс столтенберг
нато
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к большей "предсказуемости и прозрачности" на российских военных учениях "Запад — 2021".Он отметил, что при такой тональности Москва точно не обязана ни перед кем отчитываться, особенно учитывая размещение американских систем противоракетной обороны в Польше, а также периодическую переброску войск США в соседние с Россией страны.Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна раскрыть детали военных учений "Запад — 2021" в связи с обеспокоенностью Польши, Украины и Прибалтийских стран.
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безопасность, сша, йенс столтенберг, нато, россия
19:47 03.09.2021 (обновлено: 20:03 03.09.2021)
 
Слуцкий ответил на заявление генсека НАТО о российских учениях

Депутат Слуцкий заявил, что Россия не обязана отчитываться о военных учениях перед НАТО

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на призыв генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга к большей "предсказуемости и прозрачности" на российских военных учениях "Запад — 2021".

"Сотрудничество — это улица с двусторонним движением. Североатлантический альянс в одностороннем порядке понизил уровень отношений с Россией. Это их выбор", — написал парламентарий в своем телеграме.

Он отметил, что при такой тональности Москва точно не обязана ни перед кем отчитываться, особенно учитывая размещение американских систем противоракетной обороны в Польше, а также периодическую переброску войск США в соседние с Россией страны.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна раскрыть детали военных учений "Запад — 2021" в связи с обеспокоенностью Польши, Украины и Прибалтийских стран.
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