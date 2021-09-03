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НАТО заявила о готовности к координации с Минском из-за учений "Запад-2021"
НАТО заявила о готовности к координации с Минском из-за учений "Запад-2021" - РИА Новости, 03.09.2021
НАТО заявила о готовности к координации с Минском из-за учений "Запад-2021"
НАТО в связи с учениями "Запад-2021" заявила о готовности поддерживать связь с Белоруссией, заявила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:17
2021-09-03T16:17
в мире
белоруссия
нато
оана лунгеску
россия
"запад-2021" (военные учения)
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БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. НАТО в связи с учениями "Запад-2021" заявила о готовности поддерживать связь с Белоруссией, заявила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску.Практическая фаза совместных белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. В учениях примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники - свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Почти 13 тысяч человек, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы в Белоруссии.
https://ria.ru/20210903/nato-1748578849.html
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в мире, белоруссия, нато, оана лунгеску, россия, "запад-2021" (военные учения)
16:17 03.09.2021
 
НАТО заявила о готовности к координации с Минском из-за учений "Запад-2021"

Представитель НАТО Лунгеску: альянс готов к координации с Минском из-за учений с Россией

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКомандный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии
Командный пункт на Осиповичском полигоне в Могилевской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости. НАТО в связи с учениями "Запад-2021" заявила о готовности поддерживать связь с Белоруссией, заявила РИА Новости официальный представитель альянса Оана Лунгеску.
"Мы будем в случае необходимости поддерживать связь с Минском", - сказала собеседница агентства.
Практическая фаза совместных белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти в Белоруссии. В учениях примут участие около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники - свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Почти 13 тысяч человек, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники будут задействованы в Белоруссии.
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
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В миреБелоруссияНАТООана ЛунгескуРоссия"Запад-2021" (военные учения)
 
 
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