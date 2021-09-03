https://ria.ru/20210903/tigr-1748451821.html

Осужденные за убийство тигра Павлика в Приамурье обжалуют приговор

Осужденные за убийство тигра Павлика в Приамурье обжалуют приговор - РИА Новости, 03.09.2021

Осужденные за убийство тигра Павлика в Приамурье обжалуют приговор

Двое жителей Амурской области, осужденные за убийство спасенного в Приморье тигра Павлика, обжалуют приговор, но пока безуспешно, сообщил в интервью РИА Новости РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T03:23

2021-09-03T03:23

2021-09-03T05:14

сергей арамилев

центр "амурский тигр"

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Двое жителей Амурской области, осужденные за убийство спасенного в Приморье тигра Павлика, обжалуют приговор, но пока безуспешно, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.В июле Свободненский городской суд Амурской области приговорил двух жителей села Новопетровка к пяти годам и двум месяцам колонии общего режима каждого за убийство тигра Павлика. Также с осужденных взыскано более двух миллионов рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде. Суд установил, что фигуранты в ходе незаконной охоты на косулю обнаружили краснокнижного амурского тигра. Пока один из них освещал фарой зверя, второй выстрелил в него и ранил, а утром браконьеры вернулись к месту преступления и добили зверя.По его словам, если осужденным откажут в удовлетворении апелляции, это серьезно повлияет на ситуацию с браконьерством на Дальнем Востоке, потому что пока это самый строгий приговор за преступление против краснокнижных животных. Строгость наказания и серьезная сумма иска, по мнению Арамилева, позволит остановить здравомыслящих людей от подобных поступков.Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края, а подросших Павлика и Елену 23 мая 2019 года выпустили в тайгу Приамурья.Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную красную книгу. По данным экспертов на осень 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его основная тема в этом году – новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210525/tigr-1733800050.html

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сергей арамилев, центр "амурский тигр", россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)