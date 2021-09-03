Обвиняемый в краже подаренной Путиным иконы предстанет перед судом
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Один из обвиняемых в краже ценностей из Иверского монастыря на Валдайском озере, среди которых была икона, подаренная обители президентом РФ Владимиром Путиным, предстанет перед судом, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из обвиняемых в краже... 46-летнему уроженцу города Волхова Ленинградской области инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 158 и частью второй статьи 164 УК РФ", - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
1 октября 2020, 12:05ФСБ и МВД раскрыли кражу иконы, подаренной Путиным монастырю на Валдае
По данным полиции, год назад двое злоумышленников подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древней обители. Затем, отжав окно, забрались в храм. Один из них, зайдя в алтарь, похитил напрестольный крест и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году подарил монастырю президент России Владимир Путин. Также сообщники взломали киот еще одной особо чтимой иконы и сняли цепочки, кресты и кольца, которые были пожертвованы прихожанами. Сумма материального ущерба составила около 5 миллионов рублей.
Подозреваемые были задержаны оперативниками. В ходе обысков в гараже одного из фигурантов был обнаружен напрестольный крест и Иверская икона пресвятой Богородицы, а также свыше 120 золотых изделий, похищенных из обители. Святыни были возвращены в монастырь.
"Уголовное дело по обвинению одного из фигурантов с утверждённым обвинительным заключением направлено в Валдайский районный суд Новгородской области для рассмотрения по существу. Предварительное расследование в отношении его сообщника продолжается", - добавила Волк.
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