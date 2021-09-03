https://ria.ru/20210903/sud-1748579553.html

Обвиняемый в краже подаренной Путиным иконы предстанет перед судом

Обвиняемый в краже подаренной Путиным иконы предстанет перед судом - РИА Новости, 03.09.2021

Обвиняемый в краже подаренной Путиным иконы предстанет перед судом

Один из обвиняемых в краже ценностей из Иверского монастыря на Валдайском озере, среди которых была икона, подаренная обители президентом РФ Владимиром Путиным, РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T18:00

2021-09-03T18:00

2021-09-03T18:00

религия

происшествия

новгородская область

ленинградская область

владимир путин

ирина волк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg

МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Один из обвиняемых в краже ценностей из Иверского монастыря на Валдайском озере, среди которых была икона, подаренная обители президентом РФ Владимиром Путиным, предстанет перед судом, сообщается на сайте МВД Медиа."Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из обвиняемых в краже... 46-летнему уроженцу города Волхова Ленинградской области инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 158 и частью второй статьи 164 УК РФ", - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.По данным полиции, год назад двое злоумышленников подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древней обители. Затем, отжав окно, забрались в храм. Один из них, зайдя в алтарь, похитил напрестольный крест и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году подарил монастырю президент России Владимир Путин. Также сообщники взломали киот еще одной особо чтимой иконы и сняли цепочки, кресты и кольца, которые были пожертвованы прихожанами. Сумма материального ущерба составила около 5 миллионов рублей.Подозреваемые были задержаны оперативниками. В ходе обысков в гараже одного из фигурантов был обнаружен напрестольный крест и Иверская икона пресвятой Богородицы, а также свыше 120 золотых изделий, похищенных из обители. Святыни были возвращены в монастырь."Уголовное дело по обвинению одного из фигурантов с утверждённым обвинительным заключением направлено в Валдайский районный суд Новгородской области для рассмотрения по существу. Предварительное расследование в отношении его сообщника продолжается", - добавила Волк.

https://ria.ru/20201001/ikona-1578041348.html

https://ria.ru/20210721/krazha-1742159345.html

новгородская область

ленинградская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новгородская область, ленинградская область, владимир путин, ирина волк, россия