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Религия
https://ria.ru/20210903/sud-1748579553.html
Обвиняемый в краже подаренной Путиным иконы предстанет перед судом
Обвиняемый в краже подаренной Путиным иконы предстанет перед судом - РИА Новости, 03.09.2021
Обвиняемый в краже подаренной Путиным иконы предстанет перед судом
Один из обвиняемых в краже ценностей из Иверского монастыря на Валдайском озере, среди которых была икона, подаренная обители президентом РФ Владимиром Путиным, РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T18:00
2021-09-03T18:00
религия
происшествия
новгородская область
ленинградская область
владимир путин
ирина волк
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Один из обвиняемых в краже ценностей из Иверского монастыря на Валдайском озере, среди которых была икона, подаренная обители президентом РФ Владимиром Путиным, предстанет перед судом, сообщается на сайте МВД Медиа."Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из обвиняемых в краже... 46-летнему уроженцу города Волхова Ленинградской области инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 158 и частью второй статьи 164 УК РФ", - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.По данным полиции, год назад двое злоумышленников подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древней обители. Затем, отжав окно, забрались в храм. Один из них, зайдя в алтарь, похитил напрестольный крест и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году подарил монастырю президент России Владимир Путин. Также сообщники взломали киот еще одной особо чтимой иконы и сняли цепочки, кресты и кольца, которые были пожертвованы прихожанами. Сумма материального ущерба составила около 5 миллионов рублей.Подозреваемые были задержаны оперативниками. В ходе обысков в гараже одного из фигурантов был обнаружен напрестольный крест и Иверская икона пресвятой Богородицы, а также свыше 120 золотых изделий, похищенных из обители. Святыни были возвращены в монастырь."Уголовное дело по обвинению одного из фигурантов с утверждённым обвинительным заключением направлено в Валдайский районный суд Новгородской области для рассмотрения по существу. Предварительное расследование в отношении его сообщника продолжается", - добавила Волк.
https://ria.ru/20201001/ikona-1578041348.html
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происшествия, новгородская область, ленинградская область, владимир путин, ирина волк, россия
18:00 03.09.2021
 

Обвиняемый в краже подаренной Путиным иконы предстанет перед судом

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Один из обвиняемых в краже ценностей из Иверского монастыря на Валдайском озере, среди которых была икона, подаренная обители президентом РФ Владимиром Путиным, предстанет перед судом, сообщается на сайте МВД Медиа.
"Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении одного из обвиняемых в краже... 46-летнему уроженцу города Волхова Ленинградской области инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 158 и частью второй статьи 164 УК РФ", - сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
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По данным полиции, год назад двое злоумышленников подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древней обители. Затем, отжав окно, забрались в храм. Один из них, зайдя в алтарь, похитил напрестольный крест и Иверскую икону Божией Матери, которую в 2001 году подарил монастырю президент России Владимир Путин. Также сообщники взломали киот еще одной особо чтимой иконы и сняли цепочки, кресты и кольца, которые были пожертвованы прихожанами. Сумма материального ущерба составила около 5 миллионов рублей.
Подозреваемые были задержаны оперативниками. В ходе обысков в гараже одного из фигурантов был обнаружен напрестольный крест и Иверская икона пресвятой Богородицы, а также свыше 120 золотых изделий, похищенных из обители. Святыни были возвращены в монастырь.
"Уголовное дело по обвинению одного из фигурантов с утверждённым обвинительным заключением направлено в Валдайский районный суд Новгородской области для рассмотрения по существу. Предварительное расследование в отношении его сообщника продолжается", - добавила Волк.
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РелигияПроисшествияНовгородская областьЛенинградская областьВладимир ПутинИрина ВолкРоссия
 
 
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