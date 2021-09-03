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В Киеве заявили, что США примут участие в урегулировании кризиса в Донбассе
В Киеве заявили, что США примут участие в урегулировании кризиса в Донбассе - РИА Новости, 03.09.2021
В Киеве заявили, что США примут участие в урегулировании кризиса в Донбассе
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что США будут участвовать в урегулировании конфликта в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T23:18
2021-09-03T23:18
2021-09-03T23:32
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минские соглашения
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КИЕВ, 3 сен - РИА Новости. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что США будут участвовать в урегулировании конфликта в Донбассе и в вопросе Крыма."Я не могу раскрывать детали предложений. Но я могу подтвердить, что США видят свою ключевую роль в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Мы надеемся, что уже в ближайшие месяцы состоятся ряд визитов, будет дискуссия на уровне министров иностранных дел, советников по вопросам безопасности", - заявила Стефанишина в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.По ее словам, США понимают свою роль по Донбассу и Крыму и готовы участвовать в этом процессе. "США уже материализуют свое видение их роли в урегулировании конфликта, но с сегодняшнего дня будут обсуждаться не только в "нормандском" формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты", - отметила Стефанишина.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, украина, сша, оон, владимир путин, савик шустер, минские соглашения, россия, ольга стефанишина
23:18 03.09.2021 (обновлено: 23:32 03.09.2021)
В Киеве заявили, что США примут участие в урегулировании кризиса в Донбассе
Вице-премьер Стефанишина: США примут участие в урегулировании кризиса в Донбассе