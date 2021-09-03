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Чем "шариатский поселок" под Москвой напугал россиян

Чем "шариатский поселок" под Москвой напугал россиян - РИА Новости, 03.09.2021

Чем "шариатский поселок" под Москвой напугал россиян

Широкое поле и одна-единственная бытовка — экопоселение Аминовка в 140 километрах от столицы пока существует лишь на бумаге, но уже вызвало скандал... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T08:00

2021-09-03T08:00

2021-09-03T08:02

религия

европа

франция

российская академия наук

константин черемисов

аналитика - религия и мировоззрение

россия

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Никита Бизин. Широкое поле и одна-единственная бытовка — экопоселение Аминовка в 140 километрах от столицы пока существует лишь на бумаге, но уже вызвало скандал. Общественность опасается, что здесь создадут "исламское гетто" и навяжут чужие порядки жителям окрестных деревень. Проектом заинтересовался Следственный комитет. О причинах конфликта — в материале РИА Новости."Здесь не курят""Место для зрелых осознанных людей" — так называют экопоселение инициаторы проекта. Тут нельзя курить, употреблять алкоголь и нецензурные слова, запрещено ходить по улице в непристойном виде и разводить свиней.Последнее послужило поводом для СМИ и пользователей соцсетей назвать село "шариатским". К тому же автор идеи Амина Шабанова исповедует ислам и известна единоверцам как дизайнер мусульманской одежды.Участки недешевые — от 420 тысяч рублей. Согласно замыслу, в поселке построят не только школу, детсад, базу отдыха и тренажерный зал, но и мечеть.Региональные власти уже высказались по этому поводу. Так, вице-спикер Мособлдумы Константин Черемисов заявил: "Создание таких анклавов недопустимо". И пообещал, что территорий, выделенных по национальному или религиозному признаку, в Московской области не будет.Встревожились и в РПЦ. Замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) опасается появления "государства внутри государства". И обеспокоен "отсутствием культурной ассимиляции с государствообразующим народом".Нежелательное соседствоНедовольны и в деревне Нечесово. Прежде всего тем, что экопоселение огородят высоким забором, говорит местная жительница Анастасия Королева."Такая сегрегация, честно говоря, пугает. Как и дресс-код, — признается она в беседе с РИА Новости. — Например, как нам ходить в лес? Единственная дорога туда — через Аминовку".А конфликты уже возникали. Прошлым летом местные в пляжной одежде случайно встретили группу поселенцев, осматривающих территорию. По словам Королевой, гости указали на внешний вид одной из девушек: "Вы не должны так ходить".Люди всерьез опасаются, что им навяжут мусульманские порядки."Мы против создания религиозной секты и считаем незаконными введенные там правила", — подчеркивает житель Нечесово, попросивший его не называть. Хотя он не сталкивался с потенциальными покупателями участков в Аминовке, а о ситуации узнал из СМИ."Никого не принуждаем"На это противоречие указывает и Шабанова. По ее словам, все дело в незнании мусульманской культуры. Она прояснила спорные моменты — например, про "джамаат". Это слово, употребляемое СМИ, особенно взбудоражило общественность."Джамаат" в переводе с арабского означает "община". Я мусульманка и опираюсь на те традиции, в которых воспитывалась. Аминовка — это община, или клуб по интересам. Наша цель — объединить людей с общими жизненными принципами. Никакой религиозной составляющей на самом деле здесь нет", — утверждает автор проекта.Она уточнила, что с каждым желающим, вне зависимости от вероисповедания, предварительно беседуют и выясняют, готов ли человек следовать этим правилам."В обычной жизни мы так же формируем круг общения — на основе личных моральных принципов, — отмечает Шабанова. — Например, некурящий и непьющий постарается и друзей найти соответствующих".Правила пока устные. Позже их зафиксируют в уставе экопоселения — документ коллективно обсудят и примут, когда раскупят все 170 участков.При этом, заверила Шабанова, о "навязывании местным жителям мусульманских порядков" речи не идет. А конфликт, по ее словам, раздули на основе единственного прошлогоднего инцидента."Женщина в купальнике подошла слишком близко к нашим мужчинам, — приводит свою версию Шабанова. — Ее просто попросили отойти: у нас ведь так не принято. На что та заявила, что будет ходить и стоять где хочет. Тут я вмешалась. Сказала: "Извините. Все в порядке. Не переживайте".Две причиныПрецедент Аминовки взволновал россиян еще и потому, что напомнил о давней проблеме Европы, говорит руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.Так, во Франции почти 20 лет власти безуспешно борются с "шариатскими мини-государствами", которые нередко становятся рассадниками экстремизма."Нам казалось, что анклавы и гетто вокруг мегаполисов — где-то далеко, — поясняет религиовед. — Как выяснилось, такое возможно и в России".По его мнению, в ситуации с Аминовкой сработали два триггера. Первый — столкновение разных культур. Второй — боязнь закрытых религиозных сообществ."Вместе с проблемой миграционных потоков это превращается в своего рода "бензин" для социальных конфликтов, — считает религиовед. — А "кислородом" для разгорания пламени в данном случае выступает религия".Вместе с тем, добавляет Лункин, в России разрешено учреждать сообщества на религиозных принципах. И его члены вправе устанавливать нормы приличия. Правда, через два-три поколения община действительно может превратиться в гетто, где уже не будут действовать законы светского государства.

https://ria.ru/20210901/imam-1748214221.html

европа

франция

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европа, франция, российская академия наук, константин черемисов, аналитика - религия и мировоззрение, россия