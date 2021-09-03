https://ria.ru/20210903/sanktsii-1748562761.html

В США осудили Байдена за отказ ввести санкции против "Северного потока — 2"

В США осудили Байдена за отказ ввести санкции против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 03.09.2021

В США осудили Байдена за отказ ввести санкции против "Северного потока — 2"

Группа конгрессменов США внесла в палату представителей резолюцию, в которой раскритиковала отказ президента Джо Байдена ввести санкции против почти... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:43

2021-09-03T14:43

2021-09-03T15:46

оклахома

конгресс сша

евросоюз

опек

балтийское море

северный поток — 2

keystone

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Группа конгрессменов США внесла в палату представителей резолюцию, в которой раскритиковала отказ президента Джо Байдена ввести санкции против почти достроенного газопровода "Северный поток — 2". Об этом в Twitter написал республиканец Боб Латта.Авторы документа выразили недовольство и другими решениями американского лидера в сфере энергетической политики. Они указали на то, администрация Байдена ввела мораторий на аренду участков федеральных земель или вод для разработки запасов нефти и газа, призвав при этом увеличить поставки сырья из стран ОПЕК+.Помимо этого, политики осудили отмену строительства трубопровода Keystone XL на границе США и Канады. Они призвали администрацию "отказаться от затратной энергетической повестки", которая угрожает "безопасности Америки и делает страну более зависимой от иностранных источников энергии".Резолюцию внесли более 20 политиков из штатов Огайо, Луизиана, Оклахома и Техас."Северный поток — 2""Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим. Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать его реализации, но возведение газопровода вышло на финальную стадию.Берлин и Вашингтон летом выпустили совместное заявление, в котором отмечается, что для реализации проекта необходимо обеспечить продолжение транзита через Украину после 2024 года. Германия также обязалась добиваться введения санкций против России, "если Кремль будет использовать энергетический экспорт как оружие".Кроме того, по итогам встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского США и Украины подтвердили намерение и дальше выступать против магистрали, представляющей "угрозу европейской энергетической безопасности".Москва при этом неоднократно призывала перестать политизировать ситуацию и обращала внимание на тот факт, что газопровод выгоден не только России, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210831/gazoprovod-1747986107.html

https://ria.ru/20210829/pismo-1747734672.html

оклахома

балтийское море

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-03T14:43 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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оклахома, конгресс сша, евросоюз, опек, балтийское море, северный поток — 2, keystone, цены на нефть, россия