https://ria.ru/20210903/samolet-1748645999.html

У самолета, летевшего из Москвы в Белгород, отказал датчик

У самолета, летевшего из Москвы в Белгород, отказал датчик - РИА Новости, 03.09.2021

У самолета, летевшего из Москвы в Белгород, отказал датчик

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Москвы в Белгород, благополучно сел в "Шереметьево" после отказа одного из датчиков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T22:52

2021-09-03T22:52

2021-09-03T23:01

белгород

шереметьево (аэропорт)

россия (авиакомпания)

происшествия

sukhoi superjet

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Москвы в Белгород, благополучно сел в "Шереметьево" после отказа одного из датчиков, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Сел нормально, без проблем", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что у самолета Sukhoi Superjet "Москва-Белгород" отказал датчик системы управления. На борту находится 81 человек и пять членов экипажа.

https://ria.ru/20210821/samolet-1746674888.html

белгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгород, шереметьево (аэропорт), россия (авиакомпания), происшествия, sukhoi superjet