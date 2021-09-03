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У самолета, летевшего из Москвы в Белгород, отказал датчик
У самолета, летевшего из Москвы в Белгород, отказал датчик - РИА Новости, 03.09.2021
У самолета, летевшего из Москвы в Белгород, отказал датчик
Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Москвы в Белгород, благополучно сел в "Шереметьево" после отказа одного из датчиков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T22:52
2021-09-03T23:01
белгород
шереметьево (аэропорт)
россия (авиакомпания)
происшествия
sukhoi superjet
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Москвы в Белгород, благополучно сел в "Шереметьево" после отказа одного из датчиков, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Сел нормально, без проблем", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что у самолета Sukhoi Superjet "Москва-Белгород" отказал датчик системы управления. На борту находится 81 человек и пять членов экипажа.
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белгород, шереметьево (аэропорт), россия (авиакомпания), происшествия, sukhoi superjet
22:52 03.09.2021 (обновлено: 23:01 03.09.2021)
 
У самолета, летевшего из Москвы в Белгород, отказал датчик

У самолета авиакомпании "Россия", летевшего из Москвы в Белгород, отказал один из датчиков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Россия"
Самолет авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Москвы в Белгород, благополучно сел в "Шереметьево" после отказа одного из датчиков, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Сел нормально, без проблем", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что у самолета Sukhoi Superjet "Москва-Белгород" отказал датчик системы управления. На борту находится 81 человек и пять членов экипажа.
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БелгородШереметьево (аэропорт)Россия (авиакомпания)ПроисшествияSukhoi Superjet
 
 
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