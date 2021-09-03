https://ria.ru/20210903/samolet-1748645999.html
У самолета, летевшего из Москвы в Белгород, отказал датчик
У самолета, летевшего из Москвы в Белгород, отказал датчик - РИА Новости, 03.09.2021
У самолета, летевшего из Москвы в Белгород, отказал датчик
Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Москвы в Белгород, благополучно сел в "Шереметьево" после отказа одного из датчиков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T22:52
2021-09-03T22:52
2021-09-03T23:01
белгород
шереметьево (аэропорт)
россия (авиакомпания)
происшествия
sukhoi superjet
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Москвы в Белгород, благополучно сел в "Шереметьево" после отказа одного из датчиков, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Сел нормально, без проблем", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что у самолета Sukhoi Superjet "Москва-Белгород" отказал датчик системы управления. На борту находится 81 человек и пять членов экипажа.
https://ria.ru/20210821/samolet-1746674888.html
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РИА Новости
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белгород, шереметьево (аэропорт), россия (авиакомпания), происшествия, sukhoi superjet
22:52 03.09.2021 (обновлено: 23:01 03.09.2021)
У самолета, летевшего из Москвы в Белгород, отказал датчик
У самолета авиакомпании "Россия", летевшего из Москвы в Белгород, отказал один из датчиков