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Салех опроверг сообщения о своем бегстве из страны
Салех опроверг сообщения о своем бегстве из страны - РИА Новости, 03.09.2021
Салех опроверг сообщения о своем бегстве из страны
Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех, объявивший себя президентом, опроверг информацию о том, что РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T20:50
2021-09-03T20:50
2021-09-03T20:50
захват власти в афганистане талибами
сша
талибан
таджикистан
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дмитрий жирнов
ахмад масуд
амрулла салех
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вице-президент Афганистана в администрации бежавшего из страны президента Ашрафа Гани Амрулла Салех, объявивший себя президентом, опроверг информацию о том, что он покинул страну.Ранее индийский телеканал Times Now сообщил, что Салех выехал в Таджикистан вместе с лидерами сопротивления Панджшера."Сообщения о том, что я покинул страну и нахожусь за пределами Афганистана, являются пропагандой врага. Я в Панджшере", - говорится в видеообращении Салеха, которое опубликовал телеканал Tolo News.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а на следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил "Фронта сопротивления" в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом. Талибы 3 сентября заявили, что контролируют всю провинцию, силы сопротивления это отрицают.Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.* Террористическое движение, запрещенное в России
https://ria.ru/20210903/taliby-1748631805.html
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сша, талибан, таджикистан, россия, дмитрий жирнов, ахмад масуд, амрулла салех
Салех опроверг сообщения о своем бегстве из страны
Объявивший себя и.о. президента Афганистана Салех опроверг сообщения о своем бегстве из страны