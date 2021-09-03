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YouTube заблокировал канал казахского блогера Ахметова за "языковые рейды"
YouTube заблокировал канал казахского блогера Ахметова за "языковые рейды" - РИА Новости, 03.09.2021
YouTube заблокировал канал казахского блогера Ахметова за "языковые рейды"
Видеохостинг YouTube заблокировал канал Куата Ахметова, который проводил "языковые рейды" в Казахстане, за многочисленные нарушения правил, говорится в... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T21:00
2021-09-03T21:16
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НУР-СУЛТАН, 3 сен - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал канал Куата Ахметова, который проводил "языковые рейды" в Казахстане, за многочисленные нарушения правил, говорится в сообщении видеохостинга.Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке. В описаниях к видео в адрес запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.МВД Казахстана сообщило, что проверяет видеозаписи, чтобы дать им процессуальную оценку, а в генпрокуратуре республики РИА Новости сообщили, что правоохранители расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни."Аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз", - говорится в сообщении видеохостинга.Ранее знакомые Ахметова в социальных сетях сообщили, что он покинул Казахстан и находится в Грузии.
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в мире, технологии, казахстан, грузия, youtube, даурен абаев, мвд казахстана, россия
21:00 03.09.2021 (обновлено: 21:16 03.09.2021)
 
YouTube заблокировал канал казахского блогера Ахметова за "языковые рейды"

YouTube заблокировал канал казахского блогера Куата Ахметова за "языковые рейды"

CC0 / StockSnap / Логотип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
CC0 / StockSnap /
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 3 сен - РИА Новости. Видеохостинг YouTube заблокировал канал Куата Ахметова, который проводил "языковые рейды" в Казахстане, за многочисленные нарушения правил, говорится в сообщении видеохостинга.
Ранее житель Казахстана Куат Ахметов опубликовал на своем канале в YouTube серию видеозаписей, на которых запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что сотрудники магазинов и объектов общественного питания не смогли обслужить его и других людей на государственном языке. В описаниях к видео в адрес запечатленных на них лиц автор использует термины "фашисты", "гастарбайтеры" и другие. Первый замглавы администрации президента Казахстана Даурен Абаев осудил деятельность авторов канала, выразил уверенность, что правоохранительные органы дадут ей справедливую правовую оценку. МВД РФ запретило Ахметову въезд в Россию на 50 лет.
МВД Казахстана сообщило, что проверяет видеозаписи, чтобы дать им процессуальную оценку, а в генпрокуратуре республики РИА Новости сообщили, что правоохранители расследуют уголовное дело о возбуждении национальной розни.
"Аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении оскорблений, издевательств и угроз", - говорится в сообщении видеохостинга.
Ранее знакомые Ахметова в социальных сетях сообщили, что он покинул Казахстан и находится в Грузии.
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