https://ria.ru/20210903/putin-1748541893.html

Путин поприветствовал участников молодежного форума "Выше Крыши"

Путин поприветствовал участников молодежного форума "Выше Крыши" - РИА Новости, 03.09.2021

Путин поприветствовал участников молодежного форума "Выше Крыши"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодёжного гражданского образовательного форума "Выше Крыши"... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:21

2021-09-03T13:21

2021-09-03T13:21

общество

санкт-петербург

владимир путин

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского молодёжного гражданского образовательного форума "Выше Крыши" и отметил, что форум способствует личностному и профессиональному становлению молодежи."Приветствую вас на Всероссийском молодёжном гражданском образовательном форуме "Выше Крыши", собравшем большое число участников из Санкт-Петербурга и других регионов страны ... такие значимые проекты, каким, безусловно, является форум ... способствуют личностному и профессиональному становлению юношей и девушек, формированию у них активной жизненной и гражданской позиции", - написано в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.Путин отметил, что форум зарекомендовал себя как открытая дискуссионная площадка для конструктивного и плодотворного диалога о будущем Санкт-Петербурга, о развитии технологий, информационной, молодёжной политики, реализации творческих идей в сфере культуры, спорта, туризма."И, конечно, самые интересные инициативы и начинания, родившиеся здесь, вы (участники форума - ред.) сможете воплотить в своих городах и посёлках", - добавил президент.По его словам, стремление молодежи внести свой вклад в благоустройство территорий, создание комфортных условий для учебы, труда, отдыха в высшей степени востребовано на сегодняшний день.

https://ria.ru/20210902/forum-1748412842.html

https://ria.ru/20210819/putin-1746450013.html

санкт-петербург

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общество, санкт-петербург, владимир путин