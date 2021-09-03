https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html

О Дальнем Востоке и мирном договоре с Японией. Заявления Путина на ВЭФ

О Дальнем Востоке и мирном договоре с Японией. Заявления Путина на ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2021

О Дальнем Востоке и мирном договоре с Японией. Заявления Путина на ВЭФ

Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T12:38

2021-09-03T12:38

2021-09-03T13:54

восточный экономический форум

владимир путин

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.Читайте ключевые заявления главы государства в материале РИА Новости.О Дальнем ВостокеРоссия будет формировать на Дальнем Востоке центр притяжения капитала и экономики, создавать пространство возможностей для граждан и бизнеса, заявил президент.Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в этом федеральном округе вырос за шесть лет почти вдвое, рассказал российский лидер. Он призвал предлагать новые решения по развитию региона, а также попросил правительство содействовать проектам по энергетике там.Кроме того, Путин анонсировал увеличение расходов на систему здравоохранения Дальнего Востока.Президент напомнил, что с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальный демографический пакет, он включает повышенный размер материнского капитала при рождении второго ребенка, единовременные выплаты при появлении первого ребенка, а при рождении третьего и последующего детей предоставляется и ежемесячная выплата.Опережающее развитие Дальнего Востока — абсолютный долгосрочный приоритет для страны, подчеркнул глава государства.О льготах на КурилахПутин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах. По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы.Воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, реально работающие на Курилах.Об отношениях с ЯпониейРоссия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, заявил президент. Отсутствие мирного договора по итогам войны он назвал нонсенсом и сказал, что Россия всегда была сторонницей диалога по этому вопросу.При этом Путин напомнил, что по обновленной Конституции Россия неделима и Южные Курилы — навсегда часть страны. Он также отметил, что Москва "будет защищаться от размещения ракет США на территории Японии".О СевморпутиРоссия намерена развивать транспортный потенциал Дальнего Востока, в том числе наращивать возможности Северного морского пути — к 2024 году объем грузовых перевозок по этому маршруту должен вырасти до 80 миллионов тонн в год, заявил Путин.Первые регулярные контейнерные рейсы из Владивостока в Петербург по Севморпути нужно открыть с 2022-го, добавил он.Президент призвал сделать контейнерные перевозки по Севморпути выгодными.При этом Россия не собирается никого ограничивать при освоении коридора, отметил Путин.Наиболее безопасный и выгодный маршрут Северного морского пути проходит по российским территориальным водам, напомнил глава государства; и чем более эффективно он будет использоваться всеми заинтересованными странами, тем лучше, считает он.О пандемииПутин назвал "огромной ошибкой" политизацию некоторыми странами всего, что связано с пандемией, так как не весь мир защищен вакцинами и это бумерангом возвращается к ним.О выборах в ГосдумуПрезидент заявил, что ему было бы жалко отпускать главу Минобороны Сергея Шойгу и руководителя МИД Сергея Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.Лавров и Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия".Об УкраинеПрезидент в очередной раз высказал мнение, что отношения с Киевом носят ненормальный и неестественный характер.На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает.Об АфганистанеГлава государства не оставил без внимания и происходящее в Южной Азии. То, что случилось в Афганистане, он назвал гуманитарной катастрофой.Также он выразил надежду, что Вашингтон перестанет действовать с прежних позиций, пытаясь "цивилизовывать" другие народы. В заключение Путин сказал, что в вопросе признания правительства талибов нужно исходить из того, что стоит за их заявлениями, и призвал мировое сообщество решать афганскую проблему совместными усилиями.

https://ria.ru/20210902/forum-1747992729.html

https://ria.ru/20210818/kurily-1746222181.html

https://ria.ru/20190409/1552396604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)