https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html
О Дальнем Востоке и мирном договоре с Японией. Заявления Путина на ВЭФ
О Дальнем Востоке и мирном договоре с Японией. Заявления Путина на ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2021
О Дальнем Востоке и мирном договоре с Японией. Заявления Путина на ВЭФ
Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:38
2021-09-03T12:38
2021-09-03T13:54
восточный экономический форум
владимир путин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.Читайте ключевые заявления главы государства в материале РИА Новости.О Дальнем ВостокеРоссия будет формировать на Дальнем Востоке центр притяжения капитала и экономики, создавать пространство возможностей для граждан и бизнеса, заявил президент.Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в этом федеральном округе вырос за шесть лет почти вдвое, рассказал российский лидер. Он призвал предлагать новые решения по развитию региона, а также попросил правительство содействовать проектам по энергетике там.Кроме того, Путин анонсировал увеличение расходов на систему здравоохранения Дальнего Востока.Президент напомнил, что с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальный демографический пакет, он включает повышенный размер материнского капитала при рождении второго ребенка, единовременные выплаты при появлении первого ребенка, а при рождении третьего и последующего детей предоставляется и ежемесячная выплата.Опережающее развитие Дальнего Востока — абсолютный долгосрочный приоритет для страны, подчеркнул глава государства.О льготах на КурилахПутин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах. По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы.Воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, реально работающие на Курилах.Об отношениях с ЯпониейРоссия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, заявил президент. Отсутствие мирного договора по итогам войны он назвал нонсенсом и сказал, что Россия всегда была сторонницей диалога по этому вопросу.При этом Путин напомнил, что по обновленной Конституции Россия неделима и Южные Курилы — навсегда часть страны. Он также отметил, что Москва "будет защищаться от размещения ракет США на территории Японии".О СевморпутиРоссия намерена развивать транспортный потенциал Дальнего Востока, в том числе наращивать возможности Северного морского пути — к 2024 году объем грузовых перевозок по этому маршруту должен вырасти до 80 миллионов тонн в год, заявил Путин.Первые регулярные контейнерные рейсы из Владивостока в Петербург по Севморпути нужно открыть с 2022-го, добавил он.Президент призвал сделать контейнерные перевозки по Севморпути выгодными.При этом Россия не собирается никого ограничивать при освоении коридора, отметил Путин.Наиболее безопасный и выгодный маршрут Северного морского пути проходит по российским территориальным водам, напомнил глава государства; и чем более эффективно он будет использоваться всеми заинтересованными странами, тем лучше, считает он.О пандемииПутин назвал "огромной ошибкой" политизацию некоторыми странами всего, что связано с пандемией, так как не весь мир защищен вакцинами и это бумерангом возвращается к ним.О выборах в ГосдумуПрезидент заявил, что ему было бы жалко отпускать главу Минобороны Сергея Шойгу и руководителя МИД Сергея Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.Лавров и Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия".Об УкраинеПрезидент в очередной раз высказал мнение, что отношения с Киевом носят ненормальный и неестественный характер.На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает.Об АфганистанеГлава государства не оставил без внимания и происходящее в Южной Азии. То, что случилось в Афганистане, он назвал гуманитарной катастрофой.Также он выразил надежду, что Вашингтон перестанет действовать с прежних позиций, пытаясь "цивилизовывать" другие народы. В заключение Путин сказал, что в вопросе признания правительства талибов нужно исходить из того, что стоит за их заявлениями, и призвал мировое сообщество решать афганскую проблему совместными усилиями.
https://ria.ru/20210902/forum-1747992729.html
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владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин
выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
Читайте ключевые заявления главы государства в материале РИА Новости.
Второй день Восточного экономического форума
1 из 12
Президент Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, принял участие в работе ВЭФ.
2 из 12
Второй день основной деловой программы Восточного экономического форума.
3 из 12
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова на ВЭФ дала старт прививочной кампании от гриппа по всей стране.
4 из 12
Бизнес-диалог "Россия - Япония" модерировал глава Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Масами Иидзима.
5 из 12
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о перспективах Фонда технологических инвестиций "Восход".
6 из 12
Участники расширенного заседания общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут".
7 из 12
Бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в сессии "Повышение инвестиционной привлекательности посредством расширения гарантий для бизнеса".
8 из 12
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич.
9 из 12
Стенды участников Восточного экономического форума.
10 из 12
Участники бизнес-диалога "Россия - Япония" обсудили двустороннее сотрудничество на Дальнем Востоке.
11 из 12
Основатель, председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко принял участие в бизнес-диалоге "Россия - Япония".
12 из 12
АО "Стройтрансгаз" и ООО "КитайСтрой" договорились вместе работать над проектом музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке.
1 из 12
Президент Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, принял участие в работе ВЭФ.
2 из 12
Второй день основной деловой программы Восточного экономического форума.
3 из 12
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова на ВЭФ дала старт прививочной кампании от гриппа по всей стране.
4 из 12
Бизнес-диалог "Россия - Япония" модерировал глава Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Масами Иидзима.
5 из 12
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о перспективах Фонда технологических инвестиций "Восход".
6 из 12
Участники расширенного заседания общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут".
7 из 12
Бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в сессии "Повышение инвестиционной привлекательности посредством расширения гарантий для бизнеса".
8 из 12
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич.
9 из 12
Стенды участников Восточного экономического форума.
10 из 12
Участники бизнес-диалога "Россия - Япония" обсудили двустороннее сотрудничество на Дальнем Востоке.
11 из 12
Основатель, председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко принял участие в бизнес-диалоге "Россия - Япония".
12 из 12
АО "Стройтрансгаз" и ООО "КитайСтрой" договорились вместе работать над проектом музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке.
О Дальнем Востоке
Россия
будет формировать на Дальнем Востоке
центр притяжения капитала и экономики, создавать пространство возможностей для граждан и бизнеса, заявил президент.
Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в этом федеральном округе вырос за шесть лет почти вдвое, рассказал российский лидер. Он призвал предлагать новые решения по развитию региона, а также попросил правительство содействовать проектам по энергетике там.
Кроме того, Путин анонсировал увеличение расходов на систему здравоохранения Дальнего Востока.
"Смысл, ценность, значение всех планов, которые мы планируем осуществить здесь, не только и не столько в освоении природных ресурсов, в привлечении инвестиций, технологий, но прежде всего в том, чтобы людям на Дальнем Востоке было удобно и комфортно жить, реализовывать свои знания, таланты, создавать семьи, строить дома, растить детей".
Президент напомнил, что с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальный демографический пакет, он включает повышенный размер материнского капитала при рождении второго ребенка, единовременные выплаты при появлении первого ребенка, а при рождении третьего и последующего детей предоставляется и ежемесячная выплата.
Опережающее развитие Дальнего Востока
— абсолютный долгосрочный приоритет для страны, подчеркнул глава государства.
О льготах на Курилах
Путин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах
. По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы.
"Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекультура и переработка".
Воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, реально работающие на Курилах.
Об отношениях с Японией
Россия и Япония
заинтересованы в полной нормализации отношений, заявил президент.
"Имею в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать закрепленные в международных документах результаты Второй мировой войны".
Отсутствие мирного договора по итогам войны он назвал нонсенсом и сказал, что Россия всегда была сторонницей диалога по этому вопросу.
При этом Путин напомнил, что по обновленной Конституции Россия неделима и Южные Курилы — навсегда часть страны. Он также отметил, что Москва "будет защищаться от размещения ракет США на территории Японии".
О Севморпути
Россия
намерена развивать транспортный потенциал Дальнего Востока
, в том числе наращивать возможности Северного морского пути — к 2024 году объем грузовых перевозок по этому маршруту должен вырасти до 80 миллионов тонн в год, заявил Путин.
Первые регулярные контейнерные рейсы из Владивостока в Петербург по Севморпути нужно открыть с 2022-го, добавил он.
"Надо внимательно, но не затягивая, оценить перспективы такого транспортного коридора".
Президент призвал сделать контейнерные перевозки по Севморпути выгодными.
"Здесь нам нужно поработать над развитием и укреплением береговой инфраструктуры, портовой инфраструктуры, вопросами, связанными с обеспечением безопасности, но самое главное — эти контейнерные перевозки должны быть экономически целесообразными".
При этом Россия не собирается никого ограничивать при освоении коридора, отметил Путин.
"Более того, мы хотим, чтобы эта работа строилась в строгом соответствии с международным морским правом, это конвенция 1982 года, по-моему. И по Арктике есть еще один документ. Мы готовы, и мы сейчас придерживаемся, и в будущем собираемся придерживаться этих основополагающих документов".
Наиболее безопасный и выгодный маршрут Северного морского пути проходит по российским территориальным водам, напомнил глава государства; и чем более эффективно он будет использоваться всеми заинтересованными странами, тем лучше, считает он.
О пандемии
Путин назвал "огромной ошибкой" политизацию некоторыми странами всего, что связано с пандемией, так как не весь мир защищен вакцинами и это бумерангом возвращается к ним.
"А еще важнее, на мой взгляд, сегодня, отбросив политизацию, вместе бороться за преодоление самой пандемии и ее последствий. Это чрезвычайно важно для всего человечества".
О выборах в Госдуму
Президент заявил, что ему было бы жалко отпускать главу Минобороны Сергея Шойгу и руководителя МИД Сергея Лаврова в Госдуму
, но они должны сами принять это решение.
"Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей".
Лавров и Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия".
Об Украине
Президент в очередной раз высказал мнение, что отношения с Киевом носят ненормальный и неестественный характер.
"И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной".
На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России
приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает.
"Это зависит не от России. Это зависит от украинского народа и избирателей. Они должны определять уровень, качество, результаты работы тех людей, за которых они проголосовали. И если президент Зеленский будет избран и реальную свою политику — не на словах, а на деле — выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет?"
Об Афганистане
Глава государства не оставил без внимания и происходящее в Южной Азии. То, что случилось в Афганистане, он назвал гуманитарной катастрофой.
"Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. <...> Если американцы, вообще они люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов за эти годы. А результат какой? Нулевой. Если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа".
Также он выразил надежду, что Вашингтон перестанет действовать с прежних позиций, пытаясь "цивилизовывать" другие народы.
"Демократия, если она нужна какому-то народу, народ придет к этому сам. Не нужно этого делать насильственными способами".
В заключение Путин сказал, что в вопросе признания правительства талибов нужно исходить из того, что стоит за их заявлениями, и призвал мировое сообщество решать афганскую проблему совместными усилиями.