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IV Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920
Восточный экономический форум
https://ria.ru/20210903/putin-1748523804.html
О Дальнем Востоке и мирном договоре с Японией. Заявления Путина на ВЭФ
О Дальнем Востоке и мирном договоре с Японией. Заявления Путина на ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2021
О Дальнем Востоке и мирном договоре с Японией. Заявления Путина на ВЭФ
Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T12:38
2021-09-03T13:54
восточный экономический форум
владимир путин
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.Читайте ключевые заявления главы государства в материале РИА Новости.О Дальнем ВостокеРоссия будет формировать на Дальнем Востоке центр притяжения капитала и экономики, создавать пространство возможностей для граждан и бизнеса, заявил президент.Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в этом федеральном округе вырос за шесть лет почти вдвое, рассказал российский лидер. Он призвал предлагать новые решения по развитию региона, а также попросил правительство содействовать проектам по энергетике там.Кроме того, Путин анонсировал увеличение расходов на систему здравоохранения Дальнего Востока.Президент напомнил, что с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальный демографический пакет, он включает повышенный размер материнского капитала при рождении второго ребенка, единовременные выплаты при появлении первого ребенка, а при рождении третьего и последующего детей предоставляется и ежемесячная выплата.Опережающее развитие Дальнего Востока — абсолютный долгосрочный приоритет для страны, подчеркнул глава государства.О льготах на КурилахПутин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах. По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы.Воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, реально работающие на Курилах.Об отношениях с ЯпониейРоссия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, заявил президент. Отсутствие мирного договора по итогам войны он назвал нонсенсом и сказал, что Россия всегда была сторонницей диалога по этому вопросу.При этом Путин напомнил, что по обновленной Конституции Россия неделима и Южные Курилы — навсегда часть страны. Он также отметил, что Москва "будет защищаться от размещения ракет США на территории Японии".О СевморпутиРоссия намерена развивать транспортный потенциал Дальнего Востока, в том числе наращивать возможности Северного морского пути — к 2024 году объем грузовых перевозок по этому маршруту должен вырасти до 80 миллионов тонн в год, заявил Путин.Первые регулярные контейнерные рейсы из Владивостока в Петербург по Севморпути нужно открыть с 2022-го, добавил он.Президент призвал сделать контейнерные перевозки по Севморпути выгодными.При этом Россия не собирается никого ограничивать при освоении коридора, отметил Путин.Наиболее безопасный и выгодный маршрут Северного морского пути проходит по российским территориальным водам, напомнил глава государства; и чем более эффективно он будет использоваться всеми заинтересованными странами, тем лучше, считает он.О пандемииПутин назвал "огромной ошибкой" политизацию некоторыми странами всего, что связано с пандемией, так как не весь мир защищен вакцинами и это бумерангом возвращается к ним.О выборах в ГосдумуПрезидент заявил, что ему было бы жалко отпускать главу Минобороны Сергея Шойгу и руководителя МИД Сергея Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.Лавров и Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия".Об УкраинеПрезидент в очередной раз высказал мнение, что отношения с Киевом носят ненормальный и неестественный характер.На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает.Об АфганистанеГлава государства не оставил без внимания и происходящее в Южной Азии. То, что случилось в Афганистане, он назвал гуманитарной катастрофой.Также он выразил надежду, что Вашингтон перестанет действовать с прежних позиций, пытаясь "цивилизовывать" другие народы. В заключение Путин сказал, что в вопросе признания правительства талибов нужно исходить из того, что стоит за их заявлениями, и призвал мировое сообщество решать афганскую проблему совместными усилиями.
https://ria.ru/20210902/forum-1747992729.html
https://ria.ru/20210818/kurily-1746222181.html
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Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны
Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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владимир путин, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:38 03.09.2021 (обновлено: 13:54 03.09.2021)
 
О Дальнем Востоке и мирном договоре с Японией. Заявления Путина на ВЭФ

О Дальнем Востоке, Севморпути и мирном договоре с Японией. Ключевые заявления Путина на ВЭФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
Читайте ключевые заявления главы государства в материале РИА Новости.
Второй день Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, принял участие в работе ВЭФ.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
1 из 12

Президент Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, принял участие в работе ВЭФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков

Второй день основной деловой программы Восточного экономического форума.

Девушки на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
2 из 12

Второй день основной деловой программы Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова на ВЭФ дала старт прививочной кампании от гриппа по всей стране.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
3 из 12

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова на ВЭФ дала старт прививочной кампании от гриппа по всей стране.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Бизнес-диалог "Россия - Япония" модерировал глава Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Масами Иидзима.

Участники бизнес-диалога Россия - Япония в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
4 из 12

Бизнес-диалог "Россия - Япония" модерировал глава Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Масами Иидзима.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о перспективах Фонда технологических инвестиций "Восход".

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на расширенном заседании общественного совета СМП Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
5 из 12

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о перспективах Фонда технологических инвестиций "Восход".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники расширенного заседания общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут".

Участники расширенного заседания общественного совета СМП Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 12

Участники расширенного заседания общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в сессии "Повышение инвестиционной привлекательности посредством расширения гарантий для бизнеса".

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
7 из 12

Бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в сессии "Повышение инвестиционной привлекательности посредством расширения гарантий для бизнеса".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич.

Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
8 из 12

Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Виталий Аньков

Стенды участников Восточного экономического форума.

Стенд Hyundai, стенд Русгидро и стенд VTB в экспозиции выставки на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на полях проведения ВЭФ-2021)во Владивостоке
9 из 12

Стенды участников Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Участники бизнес-диалога "Россия - Япония" обсудили двустороннее сотрудничество на Дальнем Востоке.

Участники бизнес-диалога Россия - Япония в рамках Восточного экономического форума во Владивосток
10 из 12

Участники бизнес-диалога "Россия - Япония" обсудили двустороннее сотрудничество на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Основатель, председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко принял участие в бизнес-диалоге "Россия - Япония".

Основатель, председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко участвует в бизнес-диалоге Россия - Япония в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
11 из 12

Основатель, председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко принял участие в бизнес-диалоге "Россия - Япония".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

АО "Стройтрансгаз" и ООО "КитайСтрой" договорились вместе работать над проектом музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке.

Генеральный директор, АО Стройтрансгаз Владимир Лавленцев и генеральный директор, ООО КитайСтрой Лу Хао на церемонии подписания соглашения в рамках ВЭФ во Владивостоке по реализации проекта строительства Музейного и Культурно-образовательного комплекса в г. Владивосток
12 из 12

АО "Стройтрансгаз" и ООО "КитайСтрой" договорились вместе работать над проектом музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Президент Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, принял участие в работе ВЭФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 12

Второй день основной деловой программы Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Виталий Аньков
3 из 12

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова на ВЭФ дала старт прививочной кампании от гриппа по всей стране.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 12

Бизнес-диалог "Россия - Япония" модерировал глава Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Масами Иидзима.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о перспективах Фонда технологических инвестиций "Восход".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Участники расширенного заседания общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в сессии "Повышение инвестиционной привлекательности посредством расширения гарантий для бизнеса".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 12

Стенды участников Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 12

Участники бизнес-диалога "Россия - Япония" обсудили двустороннее сотрудничество на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Основатель, председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко принял участие в бизнес-диалоге "Россия - Япония".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 12

АО "Стройтрансгаз" и ООО "КитайСтрой" договорились вместе работать над проектом музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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О Дальнем Востоке

Россия будет формировать на Дальнем Востоке центр притяжения капитала и экономики, создавать пространство возможностей для граждан и бизнеса, заявил президент.
Объем накопленных прямых иностранных инвестиций в этом федеральном округе вырос за шесть лет почти вдвое, рассказал российский лидер. Он призвал предлагать новые решения по развитию региона, а также попросил правительство содействовать проектам по энергетике там.
Кроме того, Путин анонсировал увеличение расходов на систему здравоохранения Дальнего Востока.

"Смысл, ценность, значение всех планов, которые мы планируем осуществить здесь, не только и не столько в освоении природных ресурсов, в привлечении инвестиций, технологий, но прежде всего в том, чтобы людям на Дальнем Востоке было удобно и комфортно жить, реализовывать свои знания, таланты, создавать семьи, строить дома, растить детей".

Президент напомнил, что с 2019 года на Дальнем Востоке действует специальный демографический пакет, он включает повышенный размер материнского капитала при рождении второго ребенка, единовременные выплаты при появлении первого ребенка, а при рождении третьего и последующего детей предоставляется и ежемесячная выплата.
Опережающее развитие Дальнего Востока — абсолютный долгосрочный приоритет для страны, подчеркнул глава государства.
Символика Восточного экономического форума 2021 - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 02:49
Восточный экономический форум

О льготах на Курилах

Путин объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах. По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Будут и таможенные льготы.

"Надеемся, что преференциальный режим на Курилах принесет весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, морекультура и переработка".

Воспользоваться особым положением смогут и иностранные компании, реально работающие на Курилах.

Об отношениях с Японией

Россия и Япония заинтересованы в полной нормализации отношений, заявил президент.

"Имею в виду наш взаимный стратегический интерес к развитию сотрудничества. Мы всегда говорили о том, что нужно уважать закрепленные в международных документах результаты Второй мировой войны".

Отсутствие мирного договора по итогам войны он назвал нонсенсом и сказал, что Россия всегда была сторонницей диалога по этому вопросу.
При этом Путин напомнил, что по обновленной Конституции Россия неделима и Южные Курилы — навсегда часть страны. Он также отметил, что Москва "будет защищаться от размещения ракет США на территории Японии".
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 14:35
"Победителей не судят": японцы призвали забыть о Южных Курилах

О Севморпути

Россия намерена развивать транспортный потенциал Дальнего Востока, в том числе наращивать возможности Северного морского пути — к 2024 году объем грузовых перевозок по этому маршруту должен вырасти до 80 миллионов тонн в год, заявил Путин.
Первые регулярные контейнерные рейсы из Владивостока в Петербург по Севморпути нужно открыть с 2022-го, добавил он.

"Надо внимательно, но не затягивая, оценить перспективы такого транспортного коридора".

Президент призвал сделать контейнерные перевозки по Севморпути выгодными.

"Здесь нам нужно поработать над развитием и укреплением береговой инфраструктуры, портовой инфраструктуры, вопросами, связанными с обеспечением безопасности, но самое главное эти контейнерные перевозки должны быть экономически целесообразными".

При этом Россия не собирается никого ограничивать при освоении коридора, отметил Путин.

"Более того, мы хотим, чтобы эта работа строилась в строгом соответствии с международным морским правом, это конвенция 1982 года, по-моему. И по Арктике есть еще один документ. Мы готовы, и мы сейчас придерживаемся, и в будущем собираемся придерживаться этих основополагающих документов".

Наиболее безопасный и выгодный маршрут Северного морского пути проходит по российским территориальным водам, напомнил глава государства; и чем более эффективно он будет использоваться всеми заинтересованными странами, тем лучше, считает он.
Северный морской путь (СМП)
9 апреля 2019, 10:05Инфографика
Северный морской путь (СМП)

О пандемии

Путин назвал "огромной ошибкой" политизацию некоторыми странами всего, что связано с пандемией, так как не весь мир защищен вакцинами и это бумерангом возвращается к ним.

"А еще важнее, на мой взгляд, сегодня, отбросив политизацию, вместе бороться за преодоление самой пандемии и ее последствий. Это чрезвычайно важно для всего человечества".

О выборах в Госдуму

Президент заявил, что ему было бы жалко отпускать главу Минобороны Сергея Шойгу и руководителя МИД Сергея Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение.

"Они на своем месте, хорошо работают. Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что все, что делает партия "Единая Россия", реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей".

Лавров и Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия".
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть

Об Украине

Президент в очередной раз высказал мнение, что отношения с Киевом носят ненормальный и неестественный характер.

"И рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано, и чем раньше, тем лучше, мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной".

На вопрос, наступит ли день, когда на форум в России приедет президент Украины, Путин ответил, что очень на это рассчитывает.

"Это зависит не от России. Это зависит от украинского народа и избирателей. Они должны определять уровень, качество, результаты работы тех людей, за которых они проголосовали. И если президент Зеленский будет избран и реальную свою политику — не на словах, а на деле — выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет?"

Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
23 августа, 12:40Инфографика
Как изменилось качество жизни на Украине за 30 лет независимости
Инфографика
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Об Афганистане

Глава государства не оставил без внимания и происходящее в Южной Азии. То, что случилось в Афганистане, он назвал гуманитарной катастрофой.

"Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. <...> Если американцы, вообще они люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллионов долларов за эти годы. А результат какой? Нулевой. Если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа".

Также он выразил надежду, что Вашингтон перестанет действовать с прежних позиций, пытаясь "цивилизовывать" другие народы.

"Демократия, если она нужна какому-то народу, народ придет к этому сам. Не нужно этого делать насильственными способами".

В заключение Путин сказал, что в вопросе признания правительства талибов нужно исходить из того, что стоит за их заявлениями, и призвал мировое сообщество решать афганскую проблему совместными усилиями.
 
Восточный экономический форумВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
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