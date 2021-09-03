Второй день Восточного экономического форума
Президент Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, принял участие в работе ВЭФ.
Президент Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, принял участие в работе ВЭФ.
Второй день основной деловой программы Восточного экономического форума.
Второй день основной деловой программы Восточного экономического форума.
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова на ВЭФ дала старт прививочной кампании от гриппа по всей стране.
Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова на ВЭФ дала старт прививочной кампании от гриппа по всей стране.
Бизнес-диалог "Россия - Япония" модерировал глава Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Масами Иидзима.
Бизнес-диалог "Россия - Япония" модерировал глава Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Масами Иидзима.
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о перспективах Фонда технологических инвестиций "Восход".
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о перспективах Фонда технологических инвестиций "Восход".
Участники расширенного заседания общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут".
Участники расширенного заседания общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут".
Бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в сессии "Повышение инвестиционной привлекательности посредством расширения гарантий для бизнеса".
Бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в сессии "Повышение инвестиционной привлекательности посредством расширения гарантий для бизнеса".
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич.
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич.
Стенды участников Восточного экономического форума.
Участники бизнес-диалога "Россия - Япония" обсудили двустороннее сотрудничество на Дальнем Востоке.
Участники бизнес-диалога "Россия - Япония" обсудили двустороннее сотрудничество на Дальнем Востоке.
Основатель, председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко принял участие в бизнес-диалоге "Россия - Япония".
Основатель, председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко принял участие в бизнес-диалоге "Россия - Япония".
АО "Стройтрансгаз" и ООО "КитайСтрой" договорились вместе работать над проектом музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке.
АО "Стройтрансгаз" и ООО "КитайСтрой" договорились вместе работать над проектом музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке.