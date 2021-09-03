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Второй день Восточного экономического форума
Второй день Восточного экономического форума - РИА Новости, 03.09.2021
Второй день Восточного экономического форума
Участники ВЭФ задали амбициозную цель - превратить Дальний Восток в лидера развития Азиатско-Тихоокеанского региона. РИА Новости, 03.09.2021
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восточный экономический форум (вэф)
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
экономика
япония
владивосток
владимир путин
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Участники ВЭФ задали амбициозную цель - превратить Дальний Восток в лидера развития Азиатско-Тихоокеанского региона.
япония
владивосток
дальний восток
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фото, фото, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2021 (вэф), экономика, япония, владивосток, владимир путин, стройтрансгаз, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), борис титов, анна попова, дальний восток, алексей чекунков, александр исаевич
10:00 03.09.2021 (обновлено: 10:18 03.09.2021)
 

Второй день Восточного экономического форума

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Участники ВЭФ задали амбициозную цель - превратить Дальний Восток в лидера развития Азиатско-Тихоокеанского региона.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, принял участие в работе ВЭФ.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
1 из 12

Президент Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, принял участие в работе ВЭФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков

Второй день основной деловой программы Восточного экономического форума.

Девушки на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
2 из 12

Второй день основной деловой программы Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова на ВЭФ дала старт прививочной кампании от гриппа по всей стране.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
3 из 12

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова на ВЭФ дала старт прививочной кампании от гриппа по всей стране.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Бизнес-диалог "Россия - Япония" модерировал глава Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Масами Иидзима.

Участники бизнес-диалога Россия - Япония в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
4 из 12

Бизнес-диалог "Россия - Япония" модерировал глава Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Масами Иидзима.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о перспективах Фонда технологических инвестиций "Восход".

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на расширенном заседании общественного совета СМП Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
5 из 12

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о перспективах Фонда технологических инвестиций "Восход".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники расширенного заседания общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут".

Участники расширенного заседания общественного совета СМП Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 12

Участники расширенного заседания общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в сессии "Повышение инвестиционной привлекательности посредством расширения гарантий для бизнеса".

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
7 из 12

Бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в сессии "Повышение инвестиционной привлекательности посредством расширения гарантий для бизнеса".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич.

Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
8 из 12

Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Виталий Аньков

Стенды участников Восточного экономического форума.

Стенд Hyundai, стенд Русгидро и стенд VTB в экспозиции выставки на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на полях проведения ВЭФ-2021)во Владивостоке
9 из 12

Стенды участников Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Участники бизнес-диалога "Россия - Япония" обсудили двустороннее сотрудничество на Дальнем Востоке.

Участники бизнес-диалога Россия - Япония в рамках Восточного экономического форума во Владивосток
10 из 12

Участники бизнес-диалога "Россия - Япония" обсудили двустороннее сотрудничество на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Основатель, председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко принял участие в бизнес-диалоге "Россия - Япония".

Основатель, председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко участвует в бизнес-диалоге Россия - Япония в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
11 из 12

Основатель, председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко принял участие в бизнес-диалоге "Россия - Япония".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

АО "Стройтрансгаз" и ООО "КитайСтрой" договорились вместе работать над проектом музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке.

Генеральный директор, АО Стройтрансгаз Владимир Лавленцев и генеральный директор, ООО КитайСтрой Лу Хао на церемонии подписания соглашения в рамках ВЭФ во Владивостоке по реализации проекта строительства Музейного и Культурно-образовательного комплекса в г. Владивосток
12 из 12

АО "Стройтрансгаз" и ООО "КитайСтрой" договорились вместе работать над проектом музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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ФотоВосточный экономический форум (ВЭФ)Восточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)ЭкономикаЯпонияВладивостокВладимир ПутинСтройтрансгазМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Борис ТитовАнна ПоповаДальний ВостокАлексей ЧекунковАлександр Исаевич
 
 
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