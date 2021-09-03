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Путин назвал условия участия Зеленского в ВЭФ
Путин назвал условия участия Зеленского в ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2021
Путин назвал условия участия Зеленского в ВЭФ
Президент Украины Владимир Зеленский в будущем сможет присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), если будет избран украинским народом на новый срок РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T11:25
2021-09-03T11:55
в мире
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
украина
владимир путин
владимир зеленский
сергей брилев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в будущем сможет присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), если будет избран украинским народом на новый срок и выстроит политику на нормализацию отношений с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев поинтересовался у Путина, возможно ли в будущем присутствие президента Украины на такого рода форуме в России, как ВЭФ."Почему нет? Конечно. Я очень на это рассчитываю", - ответил Путин.Российский лидер подчеркнул, что сложившаяся сегодня ситуация в отношениях с Украиной является "ненормальной и неестественной" и он надеется на восстановление отношений в будущем. "Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано - и чем раньше, тем лучше - мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - добавил он.После этого модератор уточнил, возможен ли визит на большой форум в России конкретно президента Зеленского. Президент России в ответ не исключил такой возможности."Это зависит не от России. Это зависит от украинского народа и избирателей. Они должны определять уровень, качество, результаты работы тех людей, за которых они проголосовали. И, если президент Зеленский будет избран, и реальную свою политику - не на словах, а на деле - выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет? Конечно, да", - заключил Путин.
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в мире, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), украина, владимир путин, владимир зеленский, сергей брилев
11:25 03.09.2021 (обновлено: 11:55 03.09.2021)
 
Путин назвал условия участия Зеленского в ВЭФ

Путин: Зеленский в будущем сможет участвовать в ВЭФ, если нормализует отношения с Россией

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в будущем сможет присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), если будет избран украинским народом на новый срок и выстроит политику на нормализацию отношений с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.
Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев поинтересовался у Путина, возможно ли в будущем присутствие президента Украины на такого рода форуме в России, как ВЭФ.
Посетители на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Вчера, 10:41
В Кремле надеются, что Япония будет принимать участие в ВЭФ в дальнейшем
"Почему нет? Конечно. Я очень на это рассчитываю", - ответил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что сложившаяся сегодня ситуация в отношениях с Украиной является "ненормальной и неестественной" и он надеется на восстановление отношений в будущем. "Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано - и чем раньше, тем лучше - мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - добавил он.
После этого модератор уточнил, возможен ли визит на большой форум в России конкретно президента Зеленского. Президент России в ответ не исключил такой возможности.
"Это зависит не от России. Это зависит от украинского народа и избирателей. Они должны определять уровень, качество, результаты работы тех людей, за которых они проголосовали. И, если президент Зеленский будет избран, и реальную свою политику - не на словах, а на деле - выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет? Конечно, да", - заключил Путин.
Второй день Восточного экономического форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, принял участие в работе ВЭФ.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
1 из 12

Президент Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, принял участие в работе ВЭФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков

Второй день основной деловой программы Восточного экономического форума.

Девушки на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
2 из 12

Второй день основной деловой программы Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова на ВЭФ дала старт прививочной кампании от гриппа по всей стране.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
3 из 12

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова на ВЭФ дала старт прививочной кампании от гриппа по всей стране.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Бизнес-диалог "Россия - Япония" модерировал глава Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Масами Иидзима.

Участники бизнес-диалога Россия - Япония в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
4 из 12

Бизнес-диалог "Россия - Япония" модерировал глава Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Масами Иидзима.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о перспективах Фонда технологических инвестиций "Восход".

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на расширенном заседании общественного совета СМП Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
5 из 12

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о перспективах Фонда технологических инвестиций "Восход".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники расширенного заседания общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут".

Участники расширенного заседания общественного совета СМП Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
6 из 12

Участники расширенного заседания общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в сессии "Повышение инвестиционной привлекательности посредством расширения гарантий для бизнеса".

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
7 из 12

Бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в сессии "Повышение инвестиционной привлекательности посредством расширения гарантий для бизнеса".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич.

Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме во Владивостоке
8 из 12

Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Виталий Аньков

Стенды участников Восточного экономического форума.

Стенд Hyundai, стенд Русгидро и стенд VTB в экспозиции выставки на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на полях проведения ВЭФ-2021)во Владивостоке
9 из 12

Стенды участников Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Участники бизнес-диалога "Россия - Япония" обсудили двустороннее сотрудничество на Дальнем Востоке.

Участники бизнес-диалога Россия - Япония в рамках Восточного экономического форума во Владивосток
10 из 12

Участники бизнес-диалога "Россия - Япония" обсудили двустороннее сотрудничество на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Основатель, председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко принял участие в бизнес-диалоге "Россия - Япония".

Основатель, председатель совета директоров корпорации АЕОН Роман Троценко участвует в бизнес-диалоге Россия - Япония в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
11 из 12

Основатель, председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко принял участие в бизнес-диалоге "Россия - Япония".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

АО "Стройтрансгаз" и ООО "КитайСтрой" договорились вместе работать над проектом музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке.

Генеральный директор, АО Стройтрансгаз Владимир Лавленцев и генеральный директор, ООО КитайСтрой Лу Хао на церемонии подписания соглашения в рамках ВЭФ во Владивостоке по реализации проекта строительства Музейного и Культурно-образовательного комплекса в г. Владивосток
12 из 12

АО "Стройтрансгаз" и ООО "КитайСтрой" договорились вместе работать над проектом музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 12

Президент Владимир Путин, находящийся с рабочей поездкой на Дальнем Востоке, принял участие в работе ВЭФ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Второй день основной деловой программы Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Виталий Аньков
3 из 12

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова на ВЭФ дала старт прививочной кампании от гриппа по всей стране.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 12

Бизнес-диалог "Россия - Япония" модерировал глава Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Масами Иидзима.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
5 из 12

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о перспективах Фонда технологических инвестиций "Восход".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
6 из 12

Участники расширенного заседания общественного совета СМП "Большой Северный морской путь: новый глобальный маршрут".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Бизнес-омбудсмен Борис Титов принял участие в сессии "Повышение инвестиционной привлекательности посредством расширения гарантий для бизнеса".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
8 из 12

Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО "Корпорация "МСП" Александр Исаевич.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
9 из 12

Стенды участников Восточного экономического форума.

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 12

Участники бизнес-диалога "Россия - Япония" обсудили двустороннее сотрудничество на Дальнем Востоке.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Основатель, председатель совета директоров АЕОН Роман Троценко принял участие в бизнес-диалоге "Россия - Япония".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
12 из 12

АО "Стройтрансгаз" и ООО "КитайСтрой" договорились вместе работать над проектом музейного и культурно-образовательного комплекса во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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В миреРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)УкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей Брилев
 
 
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