https://ria.ru/20210903/putin-1748506772.html

Путин назвал условия участия Зеленского в ВЭФ

Путин назвал условия участия Зеленского в ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2021

Путин назвал условия участия Зеленского в ВЭФ

Президент Украины Владимир Зеленский в будущем сможет присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), если будет избран украинским народом на новый срок РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T11:25

2021-09-03T11:25

2021-09-03T11:55

в мире

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

украина

владимир путин

владимир зеленский

сергей брилев

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в будущем сможет присутствовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), если будет избран украинским народом на новый срок и выстроит политику на нормализацию отношений с Россией, заявил президент РФ Владимир Путин.Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев поинтересовался у Путина, возможно ли в будущем присутствие президента Украины на такого рода форуме в России, как ВЭФ."Почему нет? Конечно. Я очень на это рассчитываю", - ответил Путин.Российский лидер подчеркнул, что сложившаяся сегодня ситуация в отношениях с Украиной является "ненормальной и неестественной" и он надеется на восстановление отношений в будущем. "Рано или поздно, а лучше, если это произойдет рано - и чем раньше, тем лучше - мы в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной", - добавил он.После этого модератор уточнил, возможен ли визит на большой форум в России конкретно президента Зеленского. Президент России в ответ не исключил такой возможности."Это зависит не от России. Это зависит от украинского народа и избирателей. Они должны определять уровень, качество, результаты работы тех людей, за которых они проголосовали. И, если президент Зеленский будет избран, и реальную свою политику - не на словах, а на деле - выстроит на нормализацию отношений с Россией, то почему нет? Конечно, да", - заключил Путин.

https://ria.ru/20210902/yaponiya-1748308154.html

россия

украина

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в мире, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф), украина, владимир путин, владимир зеленский, сергей брилев