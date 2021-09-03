https://ria.ru/20210903/putin-1748476299.html
Путин и Трутнев поспорили, кто был вдохновителем ВЭФ
Путин и Трутнев поспорили, кто был вдохновителем ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2021
Путин и Трутнев поспорили, кто был вдохновителем ВЭФ
Президент России Владимир Путин и вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поспорили, кто был... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T08:45
2021-09-03T08:45
2021-09-03T09:14
владивосток
владимир путин
юрий трутнев
дальневосточный федеральный университет
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поспорили, кто был вдохновителем Восточного экономического форума."У нас есть перечень выступающих, но мне бы хотелось, чтобы мы без особой забюрокраченности провели нашу сегодняшнюю встречу. Но, тем не менее, не могу не предоставить слово Юрию Петровичу Трутневу, который был вдохновителем и, можно сказать, в известной степени автором идеи проведения подобных форумов", - сказал Путин на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ-2021."Владимир Владимирович, спасибо. Вдохновителем у нас были вы, а я только исполнителем", - отреагировал Трутнев."Хорошо", - согласился президент России.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/vystuplenie-1748446589.html
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владивосток, владимир путин, юрий трутнев, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
08:45 03.09.2021 (обновлено: 09:14 03.09.2021)
Путин и Трутнев поспорили, кто был вдохновителем ВЭФ
Президент Путин и вице-премьер Трутнев поспорили, кто был вдохновителем ВЭФ