Пухляш назвал причину разрыва с Little Big
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Артист Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из группы Little Big, рассказал о причинах прекращения сотрудничества с коллективом в интервью порталу StarHit. Он отметил, что его уход произошел без ссор и выяснения отношений.
"У нас с ребятами была договоренность на три клипа – TACOS, Uno и SEX MACHINE. Мы их выпустили и разошлись. Не было такого, что ребята взяли меня к себе в группу, а потом с позором выгнали, как это подали СМИ. Я же не был участником группы Little Big, я просто приглашенный актер", – сказал Красилов.
Он добавил, что не жалеет об уходе, поскольку иначе мог бы стать заложником определенного образа.
"Если бы все это время я был с ними и не работал над своими проектами, то просто стал бы заложником образа. Они дали мне крутой толчок, мы разошлись, и я пошел своей дорогой. Cтоять с ними и подтанцовывать – это прикольно, но не моя история", – заключил Дмитрий.
Сейчас актер снимается в сериалах, фильмах, проектах на телевидении и YouTube.
Поводом для сплетен о конфликте с Красиловым послужили слова другого участника коллектива Антона Лиссова. В одном из интервью он сказал, что Дмитрий "хапанул своего".