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Пухляш назвал причину разрыва с Little Big
Пухляш назвал причину разрыва с Little Big - РИА Новости, 03.09.2021
Пухляш назвал причину разрыва с Little Big
Артист Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из группы Little Big, рассказал о причинах прекращения сотрудничества с коллективом в интервью порталу... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T13:28
2021-09-03T13:28
шоубиз
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знаменитости
little big
дмитрий красилов
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Артист Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из группы Little Big, рассказал о причинах прекращения сотрудничества с коллективом в интервью порталу StarHit. Он отметил, что его уход произошел без ссор и выяснения отношений.Он добавил, что не жалеет об уходе, поскольку иначе мог бы стать заложником определенного образа.Сейчас актер снимается в сериалах, фильмах, проектах на телевидении и YouTube.Поводом для сплетен о конфликте с Красиловым послужили слова другого участника коллектива Антона Лиссова. В одном из интервью он сказал, что Дмитрий "хапанул своего".
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youtube, знаменитости, little big, дмитрий красилов
13:28 03.09.2021
 

Пухляш назвал причину разрыва с Little Big

© Little BigКадр из клипа Little Big "Uno"
Кадр из клипа Little Big Uno
© Little Big
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Артист Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из группы Little Big, рассказал о причинах прекращения сотрудничества с коллективом в интервью порталу StarHit. Он отметил, что его уход произошел без ссор и выяснения отношений.

"У нас с ребятами была договоренность на три клипа – TACOS, Uno и SEX MACHINE. Мы их выпустили и разошлись. Не было такого, что ребята взяли меня к себе в группу, а потом с позором выгнали, как это подали СМИ. Я же не был участником группы Little Big, я просто приглашенный актер", – сказал Красилов.

Он добавил, что не жалеет об уходе, поскольку иначе мог бы стать заложником определенного образа.

"Если бы все это время я был с ними и не работал над своими проектами, то просто стал бы заложником образа. Они дали мне крутой толчок, мы разошлись, и я пошел своей дорогой. Cтоять с ними и подтанцовывать – это прикольно, но не моя история", – заключил Дмитрий.

Сейчас актер снимается в сериалах, фильмах, проектах на телевидении и YouTube.
Поводом для сплетен о конфликте с Красиловым послужили слова другого участника коллектива Антона Лиссова. В одном из интервью он сказал, что Дмитрий "хапанул своего".
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
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