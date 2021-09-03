https://ria.ru/20210903/pukhlyash-1748504373.html

Пухляш назвал причину разрыва с Little Big

Пухляш назвал причину разрыва с Little Big - РИА Новости, 03.09.2021

Пухляш назвал причину разрыва с Little Big

Артист Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из группы Little Big, рассказал о причинах прекращения сотрудничества с коллективом в интервью порталу... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T13:28

2021-09-03T13:28

2021-09-03T13:28

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дмитрий красилов

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Артист Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш из группы Little Big, рассказал о причинах прекращения сотрудничества с коллективом в интервью порталу StarHit. Он отметил, что его уход произошел без ссор и выяснения отношений.Он добавил, что не жалеет об уходе, поскольку иначе мог бы стать заложником определенного образа.Сейчас актер снимается в сериалах, фильмах, проектах на телевидении и YouTube.Поводом для сплетен о конфликте с Красиловым послужили слова другого участника коллектива Антона Лиссова. В одном из интервью он сказал, что Дмитрий "хапанул своего".

https://ria.ru/20210604/littlebig-1735566778.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

youtube, знаменитости, little big, дмитрий красилов