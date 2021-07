https://ria.ru/20210703/pukhlyash-1739759165.html

Little Big перестали сотрудничать с Пухляшом

Группа Little Big больше не будет сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш. Об этом рассказал один из участников группы Антон Лиссов.

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Группа Little Big больше не будет сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш. Об этом рассказал один из участников группы Антон Лиссов."Он хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько (проектов. — Прим. ред.). У нас замкнулась эта петля временная, он дальше там развлекается. <…> Мы закрыли эту историю", — заявил он в интервью Youtube-каналу Street Beat TV.Лиссов отметил, что коллектив не видит смысла брать танцора "на прицеп" и подчеркнул, что у Красилова есть своя жизнь.Пухляш стал известен после выхода клипа группы на песню "UNO". С этой композицией Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Тогда видео стало самым популярным на YouTube -канале музыкального конкурса за всю историю. После этого Красилов появлялся в еще нескольких клипах Little Big.

