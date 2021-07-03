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Шоубиз
https://ria.ru/20210703/pukhlyash-1739759165.html
Little Big перестали сотрудничать с Пухляшом
Little Big перестали сотрудничать с Пухляшом - РИА Новости, 03.07.2021
Little Big перестали сотрудничать с Пухляшом
Группа Little Big больше не будет сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш. Об этом рассказал один из участников группы Антон Лиссов. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T19:05
2021-07-03T20:18
шоубиз
дмитрий красилов
россия
little big
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общество
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Little Big отказались сотрудничать с Пухляшом
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Группа Little Big больше не будет сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш. Об этом рассказал один из участников группы Антон Лиссов."Он хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько (проектов. — Прим. ред.). У нас замкнулась эта петля временная, он дальше там развлекается. &lt;…&gt; Мы закрыли эту историю", — заявил он в интервью Youtube-каналу Street Beat TV.Лиссов отметил, что коллектив не видит смысла брать танцора "на прицеп" и подчеркнул, что у Красилова есть своя жизнь.Пухляш стал известен после выхода клипа группы на песню "UNO". С этой композицией Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Тогда видео стало самым популярным на YouTube -канале музыкального конкурса за всю историю. После этого Красилов появлялся в еще нескольких клипах Little Big.
https://ria.ru/20210602/para-1735285669.html
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дмитрий красилов, россия, little big, знаменитости, звезды, youtube, общество
Little Big перестали сотрудничать с Пухляшом
19:05 03.07.2021 (обновлено: 20:18 03.07.2021)
 
© Little BigКадр из клипа Little Big "Uno"
Кадр из клипа Little Big Uno
© Little Big

Группа Little Big прекратила сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Группа Little Big больше не будет сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш. Об этом рассказал один из участников группы Антон Лиссов.
"Он хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько (проектов. — Прим. ред.). У нас замкнулась эта петля временная, он дальше там развлекается. <…> Мы закрыли эту историю", — заявил он в интервью Youtube-каналу Street Beat TV.
Участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин перед началом финального этапа голосования премии Человек года по версии журнала GQ в Москве. - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
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Лиссов отметил, что коллектив не видит смысла брать танцора "на прицеп" и подчеркнул, что у Красилова есть своя жизнь.
Пухляш стал известен после выхода клипа группы на песню "UNO". С этой композицией Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Тогда видео стало самым популярным на YouTube -канале музыкального конкурса за всю историю. После этого Красилов появлялся в еще нескольких клипах Little Big.
Стоп-кадр видео Uno группы Little Big
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ШоубизДмитрий КрасиловРоссияLittle BigЗнаменитостизвездыYouTubeОбщество
 
 
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