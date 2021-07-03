https://ria.ru/20210703/pukhlyash-1739759165.html
Little Big перестали сотрудничать с Пухляшом
Little Big перестали сотрудничать с Пухляшом - РИА Новости, 03.07.2021
Little Big перестали сотрудничать с Пухляшом
Группа Little Big больше не будет сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш. Об этом рассказал один из участников группы Антон Лиссов. РИА Новости, 03.07.2021
2021-07-03T19:05
2021-07-03T19:05
2021-07-03T20:18
шоубиз
дмитрий красилов
россия
little big
знаменитости
звезды
youtube
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Little Big отказались сотрудничать с Пухляшом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568856666_0:0:1972:1109_1920x0_80_0_0_afa12dd7f541d07d0395c960a4157c87.jpg
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Группа Little Big больше не будет сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш. Об этом рассказал один из участников группы Антон Лиссов."Он хапанул своего, мы сделали с ним еще несколько (проектов. — Прим. ред.). У нас замкнулась эта петля временная, он дальше там развлекается. <…> Мы закрыли эту историю", — заявил он в интервью Youtube-каналу Street Beat TV.Лиссов отметил, что коллектив не видит смысла брать танцора "на прицеп" и подчеркнул, что у Красилова есть своя жизнь.Пухляш стал известен после выхода клипа группы на песню "UNO". С этой композицией Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Тогда видео стало самым популярным на YouTube -канале музыкального конкурса за всю историю. После этого Красилов появлялся в еще нескольких клипах Little Big.
https://ria.ru/20210602/para-1735285669.html
https://ria.ru/20210604/littlebig-1735566778.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568856666_206:0:1685:1109_1920x0_80_0_0_80f50ab8a888367d27a80df536494d0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий красилов, россия, little big, знаменитости, звезды, youtube, общество
Little Big перестали сотрудничать с Пухляшом
19:05 03.07.2021 (обновлено: 20:18 03.07.2021)
Группа Little Big прекратила сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым