09:49 03.09.2021 (обновлено: 10:04 03.09.2021)
Путин попросил содействовать проектам по энергетике на Дальнем Востоке
Президент Путин попросил содействовать проектам по чистой энергетике на Дальнем Востоке
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин вместе с региональными властями максимально содействовать проектам в сфере чистой энергетики на Дальнем Востоке.
"Для Дальнего Востока с его громадной территорией, отдаленными населенными пунктами особенно важен вопрос надежных экологически чистых источников энергии, в том числе автономных. Такие проекты уже реализуются. Так, на Чукотке действует плавучая атомная теплоэлектростанция на базе энергоблока "Академик Ломоносов". В Бурятии запущена Торейская солнечная электростанция на 90 мегаватт. В Находке и Амурской области планируется производить метанол, который можно использовать не только как сырье для химических производств, но и в качестве топлива следующего поколения, прежде всего в сфере морских перевозок", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Прошу правительство вместе с региональными властями оказать максимальное содействие в реализации этих проектов", - подчеркнул президент.
Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.