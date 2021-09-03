https://ria.ru/20210903/proekty-1748485058.html

Путин попросил содействовать проектам по энергетике на Дальнем Востоке

Путин попросил содействовать проектам по энергетике на Дальнем Востоке - РИА Новости, 03.09.2021

Путин попросил содействовать проектам по энергетике на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин вместе с региональными властями максимально содействовать проектам в сфере чистой энергетики на Дальнем Востоке. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T09:49

2021-09-03T09:49

2021-09-03T10:04

владимир путин

дальний восток

экономика

энергетика

академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил кабмин вместе с региональными властями максимально содействовать проектам в сфере чистой энергетики на Дальнем Востоке."Для Дальнего Востока с его громадной территорией, отдаленными населенными пунктами особенно важен вопрос надежных экологически чистых источников энергии, в том числе автономных. Такие проекты уже реализуются. Так, на Чукотке действует плавучая атомная теплоэлектростанция на базе энергоблока "Академик Ломоносов". В Бурятии запущена Торейская солнечная электростанция на 90 мегаватт. В Находке и Амурской области планируется производить метанол, который можно использовать не только как сырье для химических производств, но и в качестве топлива следующего поколения, прежде всего в сфере морских перевозок", - сказал Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ)."Прошу правительство вместе с региональными властями оказать максимальное содействие в реализации этих проектов", - подчеркнул президент.Восточный экономический форум проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/millionniki-1748474337.html

дальний восток

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владимир путин, дальний восток, экономика, энергетика, академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)