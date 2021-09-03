https://ria.ru/20210903/priamure-1748470324.html

На ВЭФ подписали соглашение о создании логистического кластера в Приамурье

На ВЭФ подписали соглашение о создании логистического кластера в Приамурье - РИА Новости, 03.09.2021

На ВЭФ подписали соглашение о создании логистического кластера в Приамурье

Соглашение по созданию логистического кластера в Тындинском районе Амурской области подписано на Восточном экономическом форуме, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T07:50

2021-09-03T07:50

2021-09-03T07:50

экономика

владивосток

амурская область

ржд

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен – РИА Новости. Соглашение по созданию логистического кластера в Тындинском районе Амурской области подписано на Восточном экономическом форуме, сообщает правительство региона."Соглашение … подписано на Восточном экономическом форуме между правительством Амурской области и компанией – инвестором ООО "АнтрацитИнвестПроект" (ООО "АИП") и Акционерным обществом "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики". В Тындинском районе планируется создание крупной угольной железнодорожной станции с объемом погрузки угля 5 миллионов тонн в год", - сообщает правительство Амурской области.Реализация соглашения позволит обеспечить доставку угля с территории угольного разреза, находящегося в Якутии до железнодорожной станции Талума в Тындинском районе и погрузку доставленного угля в вагоны с выдачей на пути РЖД. Инвестор планирует вложить в проект около 3 миллиардов рублей. Проект будет реализовываться в рамках ТОСЭР "Приамурская".Как отметил генеральный директор ООО "АнтрацитИнвестПроект" Петр Хаспеков, с Амурской областью связана вся важная часть логистики проекта."Добыча не состоится, если не будет выхода на ветку БАМа. Поэтому мы построим на разъезде Талума угольную станцию. Строительство начинаем с октября этого года. В поселке Юктали мы построим свое жилье … Также планируем, что там будут жить работники разреза, которые будут работать на предприятии вахтовым методом. Из Амурской области будет проходить линия электропередач. Поэтому вся коммуникация фактически будет проходить с территории Амурской области. И это соглашение для нас принципиально важно", - цитирует Хаспекова правительство Приамурья.Власти отмечают, что срок окончания проекта – 2023 год.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

https://ria.ru/20210903/razvitie-1748465963.html

https://ria.ru/20210903/sakhalin-1748467154.html

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экономика, владивосток, амурская область, ржд, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)