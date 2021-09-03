На ВЭФ подписали соглашение о создании логистического кластера в Приамурье
На ВЭФ подписали договор о создании логистического кластера в Тындинском районе Приамурья
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен – РИА Новости. Соглашение по созданию логистического кластера в Тындинском районе Амурской области подписано на Восточном экономическом форуме, сообщает правительство региона.
"Соглашение … подписано на Восточном экономическом форуме между правительством Амурской области и компанией – инвестором ООО "АнтрацитИнвестПроект" (ООО "АИП") и Акционерным обществом "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики". В Тындинском районе планируется создание крупной угольной железнодорожной станции с объемом погрузки угля 5 миллионов тонн в год", - сообщает правительство Амурской области.
Реализация соглашения позволит обеспечить доставку угля с территории угольного разреза, находящегося в Якутии до железнодорожной станции Талума в Тындинском районе и погрузку доставленного угля в вагоны с выдачей на пути РЖД. Инвестор планирует вложить в проект около 3 миллиардов рублей. Проект будет реализовываться в рамках ТОСЭР "Приамурская".
Как отметил генеральный директор ООО "АнтрацитИнвестПроект" Петр Хаспеков, с Амурской областью связана вся важная часть логистики проекта.
"Добыча не состоится, если не будет выхода на ветку БАМа. Поэтому мы построим на разъезде Талума угольную станцию. Строительство начинаем с октября этого года. В поселке Юктали мы построим свое жилье … Также планируем, что там будут жить работники разреза, которые будут работать на предприятии вахтовым методом. Из Амурской области будет проходить линия электропередач. Поэтому вся коммуникация фактически будет проходить с территории Амурской области. И это соглашение для нас принципиально важно", - цитирует Хаспекова правительство Приамурья.
Власти отмечают, что срок окончания проекта – 2023 год.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.