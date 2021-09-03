Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210903/priamure-1748470324.html
На ВЭФ подписали соглашение о создании логистического кластера в Приамурье
На ВЭФ подписали соглашение о создании логистического кластера в Приамурье - РИА Новости, 03.09.2021
На ВЭФ подписали соглашение о создании логистического кластера в Приамурье
Соглашение по созданию логистического кластера в Тындинском районе Амурской области подписано на Восточном экономическом форуме, сообщает правительство региона. РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T07:50
2021-09-03T07:50
экономика
владивосток
амурская область
ржд
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748343567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2bba174849a43d8e55d03d38643572df.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен – РИА Новости. Соглашение по созданию логистического кластера в Тындинском районе Амурской области подписано на Восточном экономическом форуме, сообщает правительство региона."Соглашение … подписано на Восточном экономическом форуме между правительством Амурской области и компанией – инвестором ООО "АнтрацитИнвестПроект" (ООО "АИП") и Акционерным обществом "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики". В Тындинском районе планируется создание крупной угольной железнодорожной станции с объемом погрузки угля 5 миллионов тонн в год", - сообщает правительство Амурской области.Реализация соглашения позволит обеспечить доставку угля с территории угольного разреза, находящегося в Якутии до железнодорожной станции Талума в Тындинском районе и погрузку доставленного угля в вагоны с выдачей на пути РЖД. Инвестор планирует вложить в проект около 3 миллиардов рублей. Проект будет реализовываться в рамках ТОСЭР "Приамурская".Как отметил генеральный директор ООО "АнтрацитИнвестПроект" Петр Хаспеков, с Амурской областью связана вся важная часть логистики проекта."Добыча не состоится, если не будет выхода на ветку БАМа. Поэтому мы построим на разъезде Талума угольную станцию. Строительство начинаем с октября этого года. В поселке Юктали мы построим свое жилье … Также планируем, что там будут жить работники разреза, которые будут работать на предприятии вахтовым методом. Из Амурской области будет проходить линия электропередач. Поэтому вся коммуникация фактически будет проходить с территории Амурской области. И это соглашение для нас принципиально важно", - цитирует Хаспекова правительство Приамурья.Власти отмечают, что срок окончания проекта – 2023 год.Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://ria.ru/20210903/razvitie-1748465963.html
https://ria.ru/20210903/sakhalin-1748467154.html
владивосток
амурская область
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748343567_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_a04ed1632f527eb2dce6c5790c55763b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, владивосток, амурская область, ржд, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
07:50 03.09.2021
 
На ВЭФ подписали соглашение о создании логистического кластера в Приамурье

На ВЭФ подписали договор о создании логистического кластера в Тындинском районе Приамурья

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЛоготип Восточного экономического форума
Логотип Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен – РИА Новости. Соглашение по созданию логистического кластера в Тындинском районе Амурской области подписано на Восточном экономическом форуме, сообщает правительство региона.
"Соглашение … подписано на Восточном экономическом форуме между правительством Амурской области и компанией – инвестором ООО "АнтрацитИнвестПроект" (ООО "АИП") и Акционерным обществом "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики". В Тындинском районе планируется создание крупной угольной железнодорожной станции с объемом погрузки угля 5 миллионов тонн в год", - сообщает правительство Амурской области.
Офис ВЭБ.РФ
07:33
ВЭБ поможет разработать стратегии развития для городов ДФО и Арктики
Реализация соглашения позволит обеспечить доставку угля с территории угольного разреза, находящегося в Якутии до железнодорожной станции Талума в Тындинском районе и погрузку доставленного угля в вагоны с выдачей на пути РЖД. Инвестор планирует вложить в проект около 3 миллиардов рублей. Проект будет реализовываться в рамках ТОСЭР "Приамурская".
Как отметил генеральный директор ООО "АнтрацитИнвестПроект" Петр Хаспеков, с Амурской областью связана вся важная часть логистики проекта.
"Добыча не состоится, если не будет выхода на ветку БАМа. Поэтому мы построим на разъезде Талума угольную станцию. Строительство начинаем с октября этого года. В поселке Юктали мы построим свое жилье … Также планируем, что там будут жить работники разреза, которые будут работать на предприятии вахтовым методом. Из Амурской области будет проходить линия электропередач. Поэтому вся коммуникация фактически будет проходить с территории Амурской области. И это соглашение для нас принципиально важно", - цитирует Хаспекова правительство Приамурья.
Власти отмечают, что срок окончания проекта – 2023 год.
Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
Вид на город Южно-Сахалинск - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
07:23
Лимаренко рассказал о достройке аэровокзала в Южно-Сахалинске
 
ЭкономикаВладивостокАмурская областьРЖДДальневосточный федеральный университетДальний ВостокВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:28Из магазинов в Кабуле пропал сахар
14:26Сайт Readovka после проверки исключили из реестра запрещенных
14:26Посол России рассказал о ходе эвакуации из Афганистана
14:23Голикова рассказала, когда военные получат единовременные выплаты
14:20Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
14:17Трутнев открыл выставку "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ
14:16При Зеленском на Украине убивают свободу слова, заявили в Раде
14:14"Украина брошена": японцы разочаровались во встрече Зеленского и Байдена
14:09Талибы заявили, что займут Панджшер в ближайшие дни
14:07На Сахалине произошло землетрясение
14:02Попова оценила риск введения локдауна в России
14:02В РПЦ рассказали о конфликте православных в Чехии
13:58В России отменили обязательную самоизоляцию для приезжающих из Британии
13:57ЕС для поддержки афганцев нужны контакты с талибами, заявил Боррель
13:57Греф оценил риск глобального финансового кризиса
13:55В Москве у бизнесмена отобрали 27 миллионов рублей
13:53Москва не будет поставлять оружие в Афганистан, заявил посол
13:46Россия не вмешивается в дела Афганистана, заявил посол в Кабуле
13:46Азербайджан опроверг сообщения о задержании лидера "Мужского государства"
13:44Посол в Кабуле рассказал, что могло привести к эскалации вокруг Панджшера
Лента новостейМолния