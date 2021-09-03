06:13 03.09.2021 (обновлено: 10:08 03.09.2021)
В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
Белорусские пограничники: страны ЕС нарушают европейское право в инциденте с беженцами
© Sputnik / Sergey MelkonovЛатвийский и белорусский пограничники общаются через реку
© Sputnik / Sergey Melkonov
"Они нарушают свое законодательство, международные нормы, а также положения двусторонних договоров с Беларусью", - сказал Подлинев.
Он подчеркнул, что "есть международные конвенции по правам беженцев, правовые документы в Евросоюзе, в соответствии с которыми иностранцы имеют право просить убежище по всей территории ЕС". "Наши же коллеги из Латвии, Литвы и Польши просто не дают беженцам возможности запросить этот статус, сразу пытаются их вытолкнуть на территорию Беларуси. Поэтому такая ситуация и складывается", - убежден собеседник.
Например, по его словам, согласно договору о режиме границы между Белоруссией и Литвой граждане, которые "теоретически могли нарушить границу с белорусской территории, запросившие убежище, уже находясь на территории сопредельной страны, не могут быть переданы Беларуси литовской стороной". "Даже официально, не говоря уже о применяемых сейчас силовых способах принуждения мигрантов перейти через границу в Беларусь", - констатировал собеседник. Что касается договорной базы с Польшей, то, отметил он, польская сторона может передать Минску только граждан Белоруссии, незаконно попавших на польскую территорию.
Подлинев обратил внимание, что даже если вести речь не о беженцах, а об обычных нарушителях границы, сопредельные страны все равно нарушают договоры. "Для того чтобы Беларусь приняла нарушителей границы, должны быть соблюдены необходимы процедуры, должны быть доказательства тому, что данное лицо нарушило границу и попало на территорию ЕС из Беларуси. Но никто нам эту доказательную базу не предоставляет. Понять, откуда эти мигранты, тяжело. Видимо, коллегам проще не доказывать, что мигранты идут с белорусской территории, а силой вытолкнуть их из своей страны", - сказал он.
Вместе с тем замглавы ведомства обратил внимание, что застрявшие на границе - беженцы, они ставят целью получение такого статуса в ЕС. "Мигранты нам прямо говорят, что они не хотят находиться в Беларуси, они направляются в ЕС с целью запросить там убежище. Ситуация складывается так, что беженцев незаконно, силой выталкивают в Беларусь, вынуждая их нарушать границу", - подчеркнул он. По словам собеседника, "здесь даже можно задуматься о том, а не присутствуют ли в таких действиях должностных лиц сопредельных стран ЕС признаки преступления по статье об организации незаконной миграции".
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. В четверг президент Польши ввел чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.