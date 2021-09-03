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В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права - РИА Новости, 03.09.2021
В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права
Латвия, Литва и Польша нарушают международное право и европейское законодательство, выталкивая силой беженцев на белорусскую территорию, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T06:13
2021-09-03T10:08
в мире
белоруссия
минск
латвия
евросоюз
александр лукашенко
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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Латвия, Литва и Польша нарушают международное право и европейское законодательство, выталкивая силой беженцев на белорусскую территорию, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев.Он подчеркнул, что "есть международные конвенции по правам беженцев, правовые документы в Евросоюзе, в соответствии с которыми иностранцы имеют право просить убежище по всей территории ЕС". "Наши же коллеги из Латвии, Литвы и Польши просто не дают беженцам возможности запросить этот статус, сразу пытаются их вытолкнуть на территорию Беларуси. Поэтому такая ситуация и складывается", - убежден собеседник.Например, по его словам, согласно договору о режиме границы между Белоруссией и Литвой граждане, которые "теоретически могли нарушить границу с белорусской территории, запросившие убежище, уже находясь на территории сопредельной страны, не могут быть переданы Беларуси литовской стороной". "Даже официально, не говоря уже о применяемых сейчас силовых способах принуждения мигрантов перейти через границу в Беларусь", - констатировал собеседник. Что касается договорной базы с Польшей, то, отметил он, польская сторона может передать Минску только граждан Белоруссии, незаконно попавших на польскую территорию.Подлинев обратил внимание, что даже если вести речь не о беженцах, а об обычных нарушителях границы, сопредельные страны все равно нарушают договоры. "Для того чтобы Беларусь приняла нарушителей границы, должны быть соблюдены необходимы процедуры, должны быть доказательства тому, что данное лицо нарушило границу и попало на территорию ЕС из Беларуси. Но никто нам эту доказательную базу не предоставляет. Понять, откуда эти мигранты, тяжело. Видимо, коллегам проще не доказывать, что мигранты идут с белорусской территории, а силой вытолкнуть их из своей страны", - сказал он.Вместе с тем замглавы ведомства обратил внимание, что застрявшие на границе - беженцы, они ставят целью получение такого статуса в ЕС. "Мигранты нам прямо говорят, что они не хотят находиться в Беларуси, они направляются в ЕС с целью запросить там убежище. Ситуация складывается так, что беженцев незаконно, силой выталкивают в Беларусь, вынуждая их нарушать границу", - подчеркнул он. По словам собеседника, "здесь даже можно задуматься о том, а не присутствуют ли в таких действиях должностных лиц сопредельных стран ЕС признаки преступления по статье об организации незаконной миграции".В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. В четверг президент Польши ввел чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210827/litva-1747527980.html
https://ria.ru/20210903/granitsa-1748451236.html
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в мире, белоруссия, минск, латвия, евросоюз, александр лукашенко
06:13 03.09.2021 (обновлено: 10:08 03.09.2021)
 
В Белоруссии обвинили соседние страны ЕС в нарушении международного права

Белорусские пограничники: страны ЕС нарушают европейское право в инциденте с беженцами

© Sputnik / Sergey MelkonovЛатвийский и белорусский пограничники общаются через реку
Латвийский и белорусский пограничники общаются через реку - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© Sputnik / Sergey Melkonov
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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Латвия, Литва и Польша нарушают международное право и европейское законодательство, выталкивая силой беженцев на белорусскую территорию, заявил в интервью РИА Новости заместитель председателя государственного пограничного комитета Белоруссии Роман Подлинев.

"Они нарушают свое законодательство, международные нормы, а также положения двусторонних договоров с Беларусью", - сказал Подлинев.

Он подчеркнул, что "есть международные конвенции по правам беженцев, правовые документы в Евросоюзе, в соответствии с которыми иностранцы имеют право просить убежище по всей территории ЕС". "Наши же коллеги из Латвии, Литвы и Польши просто не дают беженцам возможности запросить этот статус, сразу пытаются их вытолкнуть на территорию Беларуси. Поэтому такая ситуация и складывается", - убежден собеседник.
Например, по его словам, согласно договору о режиме границы между Белоруссией и Литвой граждане, которые "теоретически могли нарушить границу с белорусской территории, запросившие убежище, уже находясь на территории сопредельной страны, не могут быть переданы Беларуси литовской стороной". "Даже официально, не говоря уже о применяемых сейчас силовых способах принуждения мигрантов перейти через границу в Беларусь", - констатировал собеседник. Что касается договорной базы с Польшей, то, отметил он, польская сторона может передать Минску только граждан Белоруссии, незаконно попавших на польскую территорию.
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Подлинев обратил внимание, что даже если вести речь не о беженцах, а об обычных нарушителях границы, сопредельные страны все равно нарушают договоры. "Для того чтобы Беларусь приняла нарушителей границы, должны быть соблюдены необходимы процедуры, должны быть доказательства тому, что данное лицо нарушило границу и попало на территорию ЕС из Беларуси. Но никто нам эту доказательную базу не предоставляет. Понять, откуда эти мигранты, тяжело. Видимо, коллегам проще не доказывать, что мигранты идут с белорусской территории, а силой вытолкнуть их из своей страны", - сказал он.
Вместе с тем замглавы ведомства обратил внимание, что застрявшие на границе - беженцы, они ставят целью получение такого статуса в ЕС. "Мигранты нам прямо говорят, что они не хотят находиться в Беларуси, они направляются в ЕС с целью запросить там убежище. Ситуация складывается так, что беженцев незаконно, силой выталкивают в Беларусь, вынуждая их нарушать границу", - подчеркнул он. По словам собеседника, "здесь даже можно задуматься о том, а не присутствуют ли в таких действиях должностных лиц сопредельных стран ЕС признаки преступления по статье об организации незаконной миграции".
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняют Минск в создании миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию. В четверг президент Польши ввел чрезвычайное положение на приграничных с Белоруссией территориях в связи с ситуацией с нелегальными мигрантами.
Читайте полный текст интервью >>>
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В миреБелоруссияМинскЛатвияЕвросоюзАлександр Лукашенко
 
 
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