https://ria.ru/20210903/podlinev-1748364770.html

Роман Подлинев: Рига и Варшава используют мигрантов как щит

Роман Подлинев: Рига и Варшава используют мигрантов как щит - РИА Новости, 03.09.2021

Роман Подлинев: Рига и Варшава используют мигрантов как щит

В последнее время Латвия, Литва и Польша заявляют о росте числа задерживаемых ими нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в намеренном... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T10:00

2021-09-03T10:00

2021-09-03T10:04

интервью

литва

белоруссия

латвия

польша

россия

роман подлинев

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В последнее время Латвия, Литва и Польша заявляют о росте числа задерживаемых ими нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в намеренном создании миграционного кризиса на фоне обострившихся отношений белорусских официальных властей и стран Запада. Белорусская сторона, в свою очередь, заявляет о силовом выдворении странами ЕС беженцев на территорию республики. Корреспондент РИА Новости поговорил с заместителем председателя Государственного пограничного комитета Белоруссии Романом Подлиневым о текущей ситуации на границе, актуальных угрозах пограничной безопасности республики и борьбе с ними, а также о том, каким видят в Минске выход из ситуации с "застрявшими" на границе мигрантами– В последнее время со стороны западных стран звучат заявления о "миграционном кризисе" на границе с Беларусью и даже о "гибридной войне". Согласны ли вы с такими оценками складывающейся ситуации с потоком нелегальных мигрантов, стремящихся попасть через Беларусь в ЕС?– Мы часто слышим на всех уровнях, что Беларусь якобы осуществляет мероприятия по организации незаконной миграции, создала "миграционный кризис", ведет "гибридную войну", якобы автомобилями, в том числе служебными, привозит нелегальных мигрантов к границе. Эти обвинения звучат не только в адрес пограничной службы, а в целом в адрес силового блока, правоохранителей. Мы считаем, что эти обвинения ни на чем не основаны, никакой доказательной базы этим заявлениям нет, не было и быть не может.В предыдущие годы уже возникали ситуации, характеризующиеся ростом потока нелегальных мигрантов через Беларусь. Например, в 2011-2014 годах был серьезный миграционный поток граждан Грузии, в период проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой и после него нарушали в большом количестве границу выходцы из стран Азии и Африки, в 2015-2016 годах был серьезный поток граждан Вьетнама. И тогда мы все вопросы, связанные с борьбой с нелегальной миграцией, с коллегами из сопредельных стран ЕС решали конструктивно, проводили совместные мероприятия, обустраивали границу. И никаких вопросов о неких "миграционных кризисах" не возникало.Особенность текущей ситуации заключается в том, что перестроив в последнее время систему охраны границы, исходя из текущих угроз безопасности страны, мы дали возможность нашим коллегам, пограничникам сопредельных стран охранять границу самостоятельно – делать самим то, что раньше делала белорусская сторона. С 2017 года по начало 2021 года только органами пограничной службы Беларуси непосредственно на границе было задержано 1300 незаконных мигрантов различного гражданства. В этот же период такое же количество мигрантов было задержано в общей сложности тремя сопредельными странами ЕС – Латвией, Литвой и Польшей.– Не могли бы вы пояснить, борются ли сейчас белорусские пограничники с нелегальной миграцией, задерживают ли граждан, которые пытаются незаконно пересечь границу и попасть в страны ЕС?– За семь месяцев этого года нами пресечена деятельность 11 каналов незаконной миграции. В прошлом году таких каналов было выявлено всего лишь два. Задержано и привлекается в настоящее время к ответственности 15 организаторов и пособников этой нелегальной деятельности, что в пять раз больше показателей 2020 года. Предотвращено нарушение границы в Европейский союз более 1200 незаконных мигрантов, что в три раза больше, чем в прошлом году. Так что нельзя говорить о том, что ситуация не контролируется органами пограничной службы Беларуси.Мы, в первую очередь, выявляем и привлекаем к ответственности лиц, которые организуют каналы нелегальной миграции непосредственно на нашей территории. Задерживаются граждане России, государств Средней Азии, граждане Беларуси. Организаторы каналов, как правило, граждане тех стран, из которых прибывают нелегальные мигранты, например, Шри-Ланки, Ирака, а также граждане Беларуси. В том числе организаторы могут находиться за пределами Беларуси, и тогда направляются запросы об их выдачи для привлечения к ответственности.– Президентом Беларуси Александром Лукашенко была поставлена задача по усилению охраны границы. Какие меры предприняты, хватает ли у Госпогранкомитета ресурсов для выполнения этой задачи? Привлекаются ли к охране границы другие силовые структуры?– Безусловно, поставленная главой государства задача выполняется. Мы в последнее время серьезным образом перестроили систему охраны границы, сконцентрировав усилия именно на выявлении и пресечении внешних угроз для безопасности Республики Беларусь. В первую очередь, мы пресекаем нарушение границы в направлении Беларуси, то есть перемещение контрабанды товаров, запрещенных предметов и средств. В частности, требуют усиления пограничного контроля такие угрозы, как проникновение в Беларусь радикальных групп, перемещение средств деструктивной деятельности, незаконный оборот оружия, наркотиков, да и в целом всех нарушителей границы, пытающихся незаконно проникнуть на территорию республики, потому что каждый из них потенциально может совершить в стране преступления, действия, дестабилизирующие обстановку.В настоящее время к охране границы привлечены дополнительные силы взаимодействующих органов, в том числе вооруженных сил и внутренних войск. Они находятся сейчас на государственной границе Беларуси со странами Евросоюза с целью усиления ее охраны и оказания помощи пограничникам в решении задач по пресечению внешних угроз. На южной границе, с Украиной, мы справляемся собственными силами, хотя там тоже предприняты меры по усилению охраны.В целом, хочу подчеркнуть, что ситуация, связанная с пресечением внешних угроз безопасности, стабильна: государство и, в частности, органы пограничной службы, приняли соответствующие меры, которые позволяют контролировать обстановку. Речь идет, в первую очередь, о профилактических и превентивных мерах, которые позволяют именно предупредить нарушения, а не работать уже по факту.– По вашей оценке, сколько нелегальных мигрантов в настоящее время находятся на границе? Гражданами каких стран они в основном являются?– Ситуация меняется каждый час, тяжело отследить передвижения мигрантов, потому что наши коллеги-пограничники из сопредельных стран Евросоюза постоянно пытаются вытолкнуть на нашу территорию, зачастую с использованием физической силы и специальных средств, с запугиванием оружием и служебными собаками, беженцев, включая женщин и детей.В настоящее время мы фиксируем четыре группы беженцев на границе: две на границе с Латвией, две – на границе с Польшей. Общее число мигрантов в этих группах – порядка 60 человек, в основном, это граждане Ирака и Афганистана.– Видите ли вы риски роста потока нелегальной миграции после прихода в Афганистане к власти движения "Талибан" (запрещено РФ как террористическое) и риски попадания беженцев из этой страны в Беларусь?– Думаю, это отразится на ситуации с нелегальной миграцией через Беларусь. В целом, предпосылками тому, что беженцы следуют через территорию Беларуси, является заявление ЕС о готовности принять граждан из регионов, где ведутся боевые действия, на свою территорию.Сейчас наблюдается "первая волна" беженцев из Афганистана – тех, кто сотрудничал с западными странами, поэтому туда они и стремятся попасть. Мы понимаем, что поток граждан Афганистана в Европу, в том числе и через Беларусь, увеличится. Этому способствует и открытость границ между странами СНГ. Надо ожидать, что в Афганистане могут быть очаги сопротивления талибам, что может привести к гражданской войне и новой волне беженцев из этой страны в последующем.Мы прогнозируем, что ситуация, связанная с беженцами из этой страны, будет осложняться. С этим могут быть связаны и риски сопутствующих преступлений – незаконный оборот оружия и наркотиков, распространение идей радикального исламизма, передвижение в потоке беженцев экстремистов и террористов на территорию того же ЕС.Тема беженцев из Афганистана уже поднимается и в рамках взаимодействия пограничных служб стран СНГ, идет обмен информацией о ситуации на границах. Мы ожидаем, что поток граждан Афганистана, наравне с гражданами Ирака, Сомали и других нестабильных государств, увеличится. Будем принимать соответствующие меры вместе с представителями иных органов силового блока по выявлению в этом потоке беженцев граждан, которые будут проникать в Беларусь незаконно. Если человек прибывает законно, получив визу, то первичную проверку он проходит. Наземные границы из-за пандемии коронавируса еще закрыты, а в нашем аэропорту пограничный контроль прибывающих лиц эффективно отработан. Вероятно, что прибывшие в Беларусь законным образом граждане, будут далее пытаться попасть таким же образом в Европу, чтобы запросить там статус беженца. Примеров, чтобы граждане из нестабильных регионов в массовом порядке запрашивали статус беженца в Беларуси нет.Что касается иностранцев, которые прибывают в Беларусь на законных основаниях, тех же граждан Ирака, о которых много говорят в СМИ, – большинство из них по окончании срока действия виз покидает страну.– Возвращаясь к мигрантам, которые уже сегодня есть на белорусской границе, в чем вы видите причины тому, что они "застряли" между Беларусью и странами ЕС?– Есть международные конвенции по правам беженцев, правовые документы в Евросоюзе, в соответствии с которыми иностранцы имеют право просить убежище по всей территории ЕС. Наши же коллеги из Латвии, Литвы и Польши просто не дают беженцам возможности запросить этот статус, сразу пытаются их вытолкнуть на территорию Беларуси. Поэтому такая ситуация и складывается. Они нарушают свое законодательство, международные нормы, а также положения двусторонних договоров с Беларусью.Например, согласно договору о режиме границы между Беларусью и Литвой граждане, которые теоретически могли нарушить границу с белорусской территории, запросившие убежище, уже находясь на территории сопредельной страны, не могут быть переданы Беларуси литовской стороной. Даже официально, не говоря уже о применяемых сейчас силовых способах принуждения мигрантов перейти через границу в Беларусь. Что касается договорной базы с Польшей, то польская сторона может нам передать только граждан Беларуси, незаконно попавших на польскую территорию.Для того чтобы Беларусь приняла нарушителей границы, должны быть соблюдены необходимы процедуры, должны быть доказательства тому, что данное лицо нарушило границу и попало на территорию ЕС из Беларуси. Но никто нам эту доказательную базу не предоставляет. Понять, откуда эти мигранты, тяжело. Видимо, коллегам проще не доказывать, что мигранты идут с белорусской территории, а силой вытолкнуть их из своей страны.Но, подчеркну, эта процедура касается в целом нарушителей границы, но сегодня мы говорим именно о беженцах, о людях, которые ставят целью получение такого статуса в ЕС. Мигранты нам прямо говорят, что они не хотят находиться в Беларуси, они направляются в ЕС с целью запросить там убежище. Ситуация складывается так, что беженцев незаконно, силой выталкивают в Беларусь, вынуждая их нарушать границу. Здесь даже можно задуматься о том, а не присутствуют ли в таких действиях должностных лиц сопредельных стран ЕС признаки преступления по статье об организации незаконной миграции.– Насколько часто Госпогранкомитет фиксирует случаи силового вытеснения мигрантов на белорусскую территорию представителями сопредельных стран? Стало ли таких инцидентов меньше после публичной огласки белорусскими пограничниками фактов обнаружения мигрантов со следами избиений?– Каждый день мы получаем данные, что сопредельные страны силой выталкивают беженцев. В среднем за сутки мы фиксируем порядка 10-12 таких попыток на границе. Возможно, публичная информация о насилии к беженцам поспособствовала тому, что теперь мы отмечаем уменьшение числа таких случаев, но небольшое, совсем немножко. Но все равно мы с такими случаями сталкиваемся, и такие незаконные действия сопредельные страны применяют даже в отношении женщин и детей.Мы оказываем посильную помощь, если видим, что человек избит, его жизни угрожает опасность. Порядка 15 случаев было, когда иностранцев, находящихся в критическом состоянии, мы доставляли в белорусские медучреждения. Много случаев, когда нами медицинская помощь оказывалась непосредственно на границе, а сопредельная сторона при этом совершенно бездействовала.– Ранее Госпогранкомитет сообщал о случаях организованной доставки, грузовиками, к белорусской границе сопредельными странами нелегальных мигрантов. Видите ли вы опасность того, что это могут быть нелегальные мигранты, привезенные из глубины территории ЕС, а не пришедшие с белорусской территории и возвращенные назад?– Сопредельные страны не предоставляют доказательства того, что нарушение границы мигрантами произошло с территории Беларуси. Соответственно, есть основания предполагать, что в вытесняемых в Беларусь группах могут быть мигранты, попавшие в страны ЕС с любых направлений – балканским, средиземноморским путем и так далее. Такую ситуацию нельзя исключать, потому что фактов, что эти лица попали в ЕС из Беларуси, нам не предоставляют.Из выявляемых в настоящее время попыток вытеснения групп беженцев в Беларусь с территории сопредельных стран ЕС порядка двух третей – это как раз организованный подвоз мигрантов на приграничную территорию и непосредственно к границе с Беларусью. При этом сами мигранты об этом рассказывают, о применении к ним на сопредельной территории физической силы. Это все у нас задокументировано, мы готовы предоставить факты.– Есть ли случаи, когда беженцы после неудачных попыток попасть в ЕС заявляли о желании отказаться от своей цели и остаться в Беларуси?– Такие случаи были, но давно. В последние 1,5-2 месяца я таких фактов не припомню. Беженцы нацелены попасть именно в страны ЕС. К примеру, группа из 32 афганцев уже более двух недель находится на границе с Польшей, на так называемой "нейтральной территории", не на белорусской точно. На прошлой неделе там был представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, интересовался, не хотят ли они в Беларусь, на что они ответили, что намерены оставаться на границе, пока их Польша не пропустит на свою территорию.Для польской стороны нет проблемы, чтобы оказать помощь находящимся там беженцам, передать воду и продукты питания. Но польские правоохранители не делают этого и не пускают польских правозащитников к мигрантам.– Контактирует ли Госпогранкомитет с международными и благотворительными организациями в целях помощи "застрявшим" на границе мигрантам, у которых нет в достаточной степени продуктов питания и запасов воды?– У нас есть контакты с представительством в Беларуси управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, с Белорусским обществом Красного креста. Они готовы оказывать помощь, но проблема в том, что мигранты обращаются к сопредельным странам ЕС и запрашивают там статус беженца, не в Беларуси. В сопредельных странах представительство УВКБ ООН и Красный крест должны оказывать необходимую поддержку. Если будет такая необходимость, мы можем обратиться к этим организациям, которые, при возможности, окажут на территории Беларуси необходимую помощь.– Существуют ли в настоящее время контакты по проблеме нелегальной миграции и беженцев между пограничными службами Беларуси и сопредельных стран ЕС?– Такие контакты прекратились в прошлом году, это произошло не по белорусской инициативе. А в этом году сотрудничество находится на самом низком уровне за все время существования наших ведомств и стран в качестве суверенных государств. Практически на нулевом уровне, контактов по данной проблематике практически нет. Сопредельная сторона даже не пояснила свои действия в отношении мигрантов, их позицию мы узнаем из СМИ: что, по их мнению, это не беженцы, а просто нарушители границы.Повторюсь, ранее мы все подобные вопросы конструктивно решали. Но с введением санкций в отношении Беларуси, в том числе ограничений, затрагивающих проекты трансграничного сотрудничества, в рамках которых мы совместно обустраивали границу, проводили специальные мероприятия, контакты прекратились.Еще в первом квартале этого года, оперируя соответствующей статистикой, мы пытались заострить внимание западных коллег, что на растущие миграционные потоки надо реагировать, надо размораживать сотрудничество и проекты трансграничного сотрудничества. Но никто нам навстречу не пошел. Нам пришлось по сути действовать самостоятельно. В нынешних условиях ситуация так сложилась, что мы вынуждены сконцентрироваться на мероприятиях исходя из собственных национальных интересов и текущих внешних вызовов пограничной безопасности Беларуси. У нас просто сил и средств не хватит, чтобы в одиночку заниматься всеми вопросами.– На ваш взгляд, тот факт, что УВКБ ООН призвало Польшу пустить на свою территорию "застрявших" на границе мигрантов, свидетельствует о том, что белорусская сторона права в данной ситуации?– Думаю, международные организации это понимают. А что касается европейских институтов – большой вопрос, потому что мы не слышим с их стороны осуждения того, что происходит сейчас на границе. Хотя нарушения очевидны.Мы не понимаем, что сейчас делают наши западные коллеги. Мы видим, что там работает европейское агентство Frontex, присутствуют на границе, помимо пограничников, и другие правоохранительные органы, вооруженные силы, строится забор… Мы следим за этой ситуацией и не понимаем действия правоохранителей сопредельных стран ЕС: они нарушают все, что только можно нарушить. Предпринимаемые ими меры в больше степени направлены на публичную сферу и освещение в СМИ, чем на реальное повышение эффективности охраны границы.– По вашему мнению, какой есть выход из сложившейся ситуации с "застрявшими" на границе мигрантами?– Эту проблему может решить только Европейский союз, выполняя все формальные процедуры, прописанные в международных и внутриевропейских правовых актах. Непонятно, почему мигранты, которые направляются в Европу через Средиземное море признаются европейцами беженцами, и ЕС их принимает, а ситуация в соседних с Беларусью странах ЕС совершенно иная? Почему одних спасают даже у берегов Африки, привозят и принимают на территории ЕС, а других, следующих из тех же самых регионов, силой выталкивают обратно к границе? Создается ощущение, что Латвия, Литва и Польша имеют какой-то особый статус, позволяющий нарушать европейские законы, которые соблюдаются остальными странами ЕС, столкнувшимися с аналогичной ситуацией.В первую очередь, надо соблюдать законодательство, учитывать права беженцев. А от строительства забора или увеличения числа военнослужащих на границе проблема не решается, просто чаще выявляют беженцев и чаще силой пытаются вытеснить их на территорию Беларуси. Должны исполняться международные обязательства и национальное законодательство в сопредельных странах ЕС – другого выхода нет. Никто не будет мигрантов насильно тянуть с границы на территорию Беларуси, если они не хотят к нам. Для нас они находятся там на законных основаниях.Мы открыты к контактам с западными коллегами, ждем возобновления сотрудничества, особенно в рамках трансграничных проектов. Реализация совместных проектов по созданию на границе инженерно-технических сооружений, закупке техники – это имело реальный эффект для усиления охраны границы. Нужно разговаривать, совместно работать по охране и обустройству границы, по-другому вопросы, связанные с общей пограничной безопасностью, решаться не будут. Охрана границы всегда была совместной деятельностью.Но с сопредельной стороны пока нет инициативы и политической воли, желания возобновлять сотрудничество. Скорее, со стороны сопредельных стран есть намерение показать "миграционный кризис", использовать беженцев как щит, чтобы получить финансирование для обустройства своей границы, скрыть какой-то свой непрофессионализм в этой сфере, обвинить белорусскую сторону в происходящем.– В последнее время были случаи, когда ваши западные коллеги обвиняли белорусских пограничников в нарушении границы. Что вы можете сказать на этот счет?– Эти заявления безосновательны, никакой доказательной базы не предоставляется. Теоретически нарушить границу могут контрабандисты, которые, например, пытаются переместить сигареты, или те же нелегальные мигранты. На опубликованных видео невозможно распознать, что это за лица, на них запечатленные. Это очередной вброс и провокация с целью очернить белорусское пограничное ведомство и в целом показать в негативе Беларусь. Это обвинения на ровном месте, они стоят в одном ряду с обвинениями в создании Беларусью "миграционного кризиса" и в ведении "гибридной войны".

https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html

https://ria.ru/20210720/lukashenko-1742069050.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210721/lukashenko-1742282581.html

https://ria.ru/20210828/bezhentsy-1747646273.html

https://ria.ru/20210827/bezhentsy-1747511855.html

https://ria.ru/20210825/espch-1747270154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, литва, белоруссия, латвия, польша, россия, роман подлинев