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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20210903/pelevin-1748498663.html
Настоящий Пелевин умер в 2016 году… Или никогда не существовал? Не верю!
Настоящий Пелевин умер в 2016 году… Или никогда не существовал? Не верю! - РИА Новости, 03.09.2021
Настоящий Пелевин умер в 2016 году… Или никогда не существовал? Не верю!
Вот уже 20 лет Виктор Пелевин не появляется на публике. Некоторые утверждают, что он давно погиб и за него пишет группа авторов. Кто-то заявляет, что Пелевина никогда не существовало и это лишь псевдоним. Как продавать книги несуществующих авторов и сколько стоят литературные рабы? Сэлинджер, Кинг и Пелевин: зачем писатели становятся затворниками?
2021-09-03T12:00
2021-09-03T12:19
не верю!
литература
бизнес
виктор пелевин
стивен кинг
подкаст
культура
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Настоящий Пелевин умер в 2016 году… Или никогда не существовал? Не верю!
Вот уже 20 лет Виктор Пелевин не появляется на публике. Некоторые утверждают, что он давно погиб и за него пишет группа авторов, кто-то заявляет, что Пелевина никогда не существовало и это лишь псевдоним. Как продавать книги несуществующих авторов и сколько стоят литературные рабы? Сэлинджер, Кинг и Пелевин: зачем писатели становятся затворниками?
audio/mpeg
Настоящий Пелевин умер в 2016 году… Или никогда не существовал? Не верю!
Вот уже 20 лет Виктор Пелевин не появляется на публике. Некоторые утверждают, что он давно погиб и за него пишет группа авторов, кто-то заявляет, что Пелевина никогда не существовало и это лишь псевдоним. Как продавать книги несуществующих авторов и сколько стоят литературные рабы? Сэлинджер, Кинг и Пелевин: зачем писатели становятся затворниками?
audio/mpeg
О мифах вокруг Виктора Пелевина и об особенностях издательского бизнеса рассказал продюсер, писатель и педагог Павел Сурков. О новом романе Пелевина и его уникальности Павел рассказал в своей рецензии "Феерическая расстановка точек".3:18 "Исчезнуть из виртуального пространства": Виктор Пелевин - затворник, скрывающийся от публики, или это лишь псевдоним, за которым стоит группа авторов?6:43 Джером Сэлинджер тоже скрывался от людей, но ни один из якобы найденных после его смерти романов до сих пор не опубликован. Почему?12:08 За 20 лет ни одного появления на публике: слухи о Пелевине, скрытность Стивена Кинга и литературные рабы.18:20 Книги несуществующих авторов: издательский проект "Макс Фрай" и другие выдуманные писатели.27:50 "Дело Адамчика живет и процветает": как студенты писали продолжения великих произведений. Продолжение "Властелина колец", "Винни-Пуха" и адаптации известных сказок. 41:31 Каким будет новый роман Виктора Пелевина (если будет)?Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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литература, бизнес, виктор пелевин, стивен кинг, подкаст, культура, аудио, джон толкин, алексей толстой (писатель), борис заходер, властелин колец
12:00 03.09.2021 (обновлено: 12:19 03.09.2021)
 

Настоящий Пелевин умер в 2016 году… Или никогда не существовал? Не верю!

Не верю!
Настоящий Пелевин умер в 2016 году… Или никогда не существовал? Не верю!
12:00
Читать ria.ru в
Вот уже 20 лет Виктор Пелевин не появляется на публике. Некоторые утверждают, что он давно погиб и за него пишет группа авторов. Кто-то заявляет, что Пелевина никогда не существовало и это лишь псевдоним. Как продавать книги несуществующих авторов и сколько стоят литературные рабы? Сэлинджер, Кинг и Пелевин: зачем писатели становятся затворниками?
О мифах вокруг Виктора Пелевина и об особенностях издательского бизнеса рассказал продюсер, писатель и педагог Павел Сурков. О новом романе Пелевина и его уникальности Павел рассказал в своей рецензии "Феерическая расстановка точек".
3:18 "Исчезнуть из виртуального пространства": Виктор Пелевин - затворник, скрывающийся от публики, или это лишь псевдоним, за которым стоит группа авторов?
6:43 Джером Сэлинджер тоже скрывался от людей, но ни один из якобы найденных после его смерти романов до сих пор не опубликован. Почему?
12:08 За 20 лет ни одного появления на публике: слухи о Пелевине, скрытность Стивена Кинга и литературные рабы.
18:20 Книги несуществующих авторов: издательский проект "Макс Фрай" и другие выдуманные писатели.
27:50 "Дело Адамчика живет и процветает": как студенты писали продолжения великих произведений. Продолжение "Властелина колец", "Винни-Пуха" и адаптации известных сказок.
41:31 Каким будет новый роман Виктора Пелевина (если будет)?
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Не верю!литератураБизнесВиктор ПелевинСтивен КингПодкастКультураДжон ТолкинАлексей Толстой (писатель)Борис ЗаходерВластелин колец
 
 
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