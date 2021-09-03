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Ветеран афганской войны оценил планы талибов занять весь Панджшер
Ветеран афганской войны оценил планы талибов занять весь Панджшер - РИА Новости, 03.09.2021
Ветеран афганской войны оценил планы талибов занять весь Панджшер
Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) никогда не возьмут Панджшер, потому что не смогут противостоять местным жителям, которые РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T17:09
2021-09-03T17:09
в мире
кабул (город)
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
ахмад масуд
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) никогда не возьмут Панджшер, потому что не смогут противостоять местным жителям, которые надежно вооружены и готовы идти на смерть, защищая свою территорию, заявил РИА Новости председатель правления ярославской областной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Игорь Ямщиков.Ранее представитель "Талибана"* Билал Карими сообщил РИА Новости, что движение планирует "в ближайшие дни" занять всю провинцию Панджшер, где идет сопротивление талибам. Сейчас они контролируют уже 20% территории провинции.Ямщиков находился в Афганистане на действительной военной службе на должностях офицерского состава (политработник). Рота, в которой он служил, стояла в Панджшере с декабря 1982 года по март 1983 года."Панджшер талибам не взять никогда. Народ их просто не пропустит. Ни талибов, ни американцев, никого. Поскольку я сам в Панджшере был, мы там воевали, я знаю, как там все происходит. Надо понимать, что Панджшер - это отдельно взятая планета на планете Афганистан. Это не фанатики сумасшедшие, это люди с какой-то совершенно другой философией и психологией. Они не сдадут Панджшер никогда", - заявил Ямщиков.По его словам, панджшерцы готовы защищать свою территорию до последней капли крови."Максимум талибы туда зайдут километра на два-три, дернутся, на этом все закончится. Там просто люди телами своими под БТРы лягут. И вертолетами их не взять, потому что там оружия столько, там горы оружия у ребят уже накопились. У "Талибана" не хватит ни народу, ни сил, ни техники", - сказал собеседник агентства.По мнению Ямщикова, Ахмад Масуд будет возглавлять сопротивление до конца."Ахмад Масуд-младший никогда не сдастся и не убежит, потому как он сын Ахмад Шаха Масуда. Наоборот, он в самый трудный момент туда приехал", - подчеркнул эксперт.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.
кабул (город)
афганистан
панджшер (провинция)
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РИА Новости
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в мире, кабул (город), талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд
17:09 03.09.2021
 
Ветеран афганской войны оценил планы талибов занять весь Панджшер

Ветеран афганской войны Ямщиков: талибам никогда не взять Панджшер, народ их не пропустит

© РИА Новости / Филипп ПрокудинПанджшер
Панджшер - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Филипп Прокудин
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) никогда не возьмут Панджшер, потому что не смогут противостоять местным жителям, которые надежно вооружены и готовы идти на смерть, защищая свою территорию, заявил РИА Новости председатель правления ярославской областной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Игорь Ямщиков.
Ранее представитель "Талибана"* Билал Карими сообщил РИА Новости, что движение планирует "в ближайшие дни" занять всю провинцию Панджшер, где идет сопротивление талибам. Сейчас они контролируют уже 20% территории провинции.
Ямщиков находился в Афганистане на действительной военной службе на должностях офицерского состава (политработник). Рота, в которой он служил, стояла в Панджшере с декабря 1982 года по март 1983 года.
"Панджшер талибам не взять никогда. Народ их просто не пропустит. Ни талибов, ни американцев, никого. Поскольку я сам в Панджшере был, мы там воевали, я знаю, как там все происходит. Надо понимать, что Панджшер - это отдельно взятая планета на планете Афганистан. Это не фанатики сумасшедшие, это люди с какой-то совершенно другой философией и психологией. Они не сдадут Панджшер никогда", - заявил Ямщиков.
Один за всех: Панджшер, который не подчиняется талибам
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких по площади и численности населения регионов Афганистана и единственная на сегодняшний день провинция, неподконтрольная талибам.

Силы сопротивления талибам* патрулируют дорогу в провинции Панджшер
1 из 12

Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких по площади и численности населения регионов Афганистана и единственная на сегодняшний день провинция, неподконтрольная талибам.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Здесь сосредоточены силы ополчения во главе с Ахмадом Масудом, сыном убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда.

Силы сопротивления талибам* на военных учениях в провинции Панджшер
2 из 12

Здесь сосредоточены силы ополчения во главе с Ахмадом Масудом, сыном убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Под началом Масуда сражаются не только местные ополченцы, но и прибывшие из других регионов Афганистана военные, в том числе бойцы спецподразделений.

Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
3 из 12

Под началом Масуда сражаются не только местные ополченцы, но и прибывшие из других регионов Афганистана военные, в том числе бойцы спецподразделений.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

По словам Ахмада Масуда, возглавляемая им вооруженная оппозиция защищает всю страну.

Силы сопротивления талибам* на военных учениях в провинции Панджшер
4 из 12

По словам Ахмада Масуда, возглавляемая им вооруженная оппозиция защищает всю страну.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Боевики "Талибана"* предприняли несколько безуспешных попыток взять Панджшерское ущелье штурмом.

Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
5 из 12

Боевики "Талибана"* предприняли несколько безуспешных попыток взять Панджшерское ущелье штурмом.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Во вторник делегация талибов отправилась в Панджшер для переговоров с сопротивлением.

Силы сопротивления талибам* на военных учениях в провинции Панджшер
6 из 12

Во вторник делегация талибов отправилась в Панджшер для переговоров с сопротивлением.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

"Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80 процентов уверен, что не будет необходимости воевать", — заявил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

Силы сопротивления талибам* на военных учениях в провинции Панджшер
7 из 12

"Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80 процентов уверен, что не будет необходимости воевать", — заявил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

В свою очередь, Ахмад Масуд выразил надежду на помощь России в организации диалога с "Талибаном".

Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
8 из 12

В свою очередь, Ахмад Масуд выразил надежду на помощь России в организации диалога с "Талибаном".

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Лидер сопротивления надеется на заинтересованность Москвы в восстановлении мира и стабильности в регионе.

Силы сопротивления талибам* патрулируют дорогу в провинции Панджшер
9 из 12

Лидер сопротивления надеется на заинтересованность Москвы в восстановлении мира и стабильности в регионе.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Масуд предположил, что российская сторона может выступить посредником в формировании инклюзивного правительства.

Силы сопротивления талибам* патрулируют дорогу в провинции Панджшер
10 из 12

Масуд предположил, что российская сторона может выступить посредником в формировании инклюзивного правительства.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

По словам Ахмада Масуда, он и его сторонники "хотят закончить войну и стремятся к диалогу".

Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
11 из 12

По словам Ахмада Масуда, он и его сторонники "хотят закончить войну и стремятся к диалогу".

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar

Бронированные автомобили сил сопротивления талибам в Панджшере.

Бронированные автомобили сил сопротивления талибам* в провинции Панджшер
12 из 12

Бронированные автомобили сил сопротивления талибам в Панджшере.

© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
1 из 12

Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких по площади и численности населения регионов Афганистана и единственная на сегодняшний день провинция, неподконтрольная талибам.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
2 из 12

Здесь сосредоточены силы ополчения во главе с Ахмадом Масудом, сыном убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
3 из 12

Под началом Масуда сражаются не только местные ополченцы, но и прибывшие из других регионов Афганистана военные, в том числе бойцы спецподразделений.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
4 из 12

По словам Ахмада Масуда, возглавляемая им вооруженная оппозиция защищает всю страну.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
5 из 12

Боевики "Талибана"* предприняли несколько безуспешных попыток взять Панджшерское ущелье штурмом.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
6 из 12

Во вторник делегация талибов отправилась в Панджшер для переговоров с сопротивлением.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
7 из 12

"Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80 процентов уверен, что не будет необходимости воевать", — заявил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
8 из 12

В свою очередь, Ахмад Масуд выразил надежду на помощь России в организации диалога с "Талибаном".

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
9 из 12

Лидер сопротивления надеется на заинтересованность Москвы в восстановлении мира и стабильности в регионе.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
10 из 12

Масуд предположил, что российская сторона может выступить посредником в формировании инклюзивного правительства.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
11 из 12

По словам Ахмада Масуда, он и его сторонники "хотят закончить войну и стремятся к диалогу".

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
12 из 12

Бронированные автомобили сил сопротивления талибам в Панджшере.

© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
По его словам, панджшерцы готовы защищать свою территорию до последней капли крови.
"Максимум талибы туда зайдут километра на два-три, дернутся, на этом все закончится. Там просто люди телами своими под БТРы лягут. И вертолетами их не взять, потому что там оружия столько, там горы оружия у ребят уже накопились. У "Талибана" не хватит ни народу, ни сил, ни техники", - сказал собеседник агентства.
По мнению Ямщикова, Ахмад Масуд будет возглавлять сопротивление до конца.
"Ахмад Масуд-младший никогда не сдастся и не убежит, потому как он сын Ахмад Шаха Масуда. Наоборот, он в самый трудный момент туда приехал", - подчеркнул эксперт.
Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
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В миреКабул (город)ТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Ахмад Масуд
 
 
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