https://ria.ru/20210903/pandzhsher-1748597604.html

Ветеран афганской войны оценил планы талибов занять весь Панджшер

Ветеран афганской войны оценил планы талибов занять весь Панджшер - РИА Новости, 03.09.2021

Ветеран афганской войны оценил планы талибов занять весь Панджшер

Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) никогда не возьмут Панджшер, потому что не смогут противостоять местным жителям, которые РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T17:09

2021-09-03T17:09

2021-09-03T17:09

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

панджшер (провинция)

ахмад масуд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 сен – РИА Новости. Талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) никогда не возьмут Панджшер, потому что не смогут противостоять местным жителям, которые надежно вооружены и готовы идти на смерть, защищая свою территорию, заявил РИА Новости председатель правления ярославской областной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Игорь Ямщиков.Ранее представитель "Талибана"* Билал Карими сообщил РИА Новости, что движение планирует "в ближайшие дни" занять всю провинцию Панджшер, где идет сопротивление талибам. Сейчас они контролируют уже 20% территории провинции.Ямщиков находился в Афганистане на действительной военной службе на должностях офицерского состава (политработник). Рота, в которой он служил, стояла в Панджшере с декабря 1982 года по март 1983 года."Панджшер талибам не взять никогда. Народ их просто не пропустит. Ни талибов, ни американцев, никого. Поскольку я сам в Панджшере был, мы там воевали, я знаю, как там все происходит. Надо понимать, что Панджшер - это отдельно взятая планета на планете Афганистан. Это не фанатики сумасшедшие, это люди с какой-то совершенно другой философией и психологией. Они не сдадут Панджшер никогда", - заявил Ямщиков.По его словам, панджшерцы готовы защищать свою территорию до последней капли крови."Максимум талибы туда зайдут километра на два-три, дернутся, на этом все закончится. Там просто люди телами своими под БТРы лягут. И вертолетами их не взять, потому что там оружия столько, там горы оружия у ребят уже накопились. У "Талибана" не хватит ни народу, ни сил, ни техники", - сказал собеседник агентства.По мнению Ямщикова, Ахмад Масуд будет возглавлять сопротивление до конца."Ахмад Масуд-младший никогда не сдастся и не убежит, потому как он сын Ахмад Шаха Масуда. Наоборот, он в самый трудный момент туда приехал", - подчеркнул эксперт.Панджшер остается единственной неподконтрольной талибам провинцией, она расположена в горной местности к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в "Талибане"*, что талибы решили начать военную операцию против сил Фронта сопротивления Афганистана в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.

кабул (город)

афганистан

панджшер (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд