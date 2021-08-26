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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/pandzhsher-1747308823.html
Один за всех: Панджшер, который не подчиняется талибам
Один за всех: Панджшер, который не подчиняется талибам - РИА Новости, 26.08.2021
Один за всех: Панджшер, который не подчиняется талибам
Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной после того, как талибы активизировали наступление на правительственные силы и установили контроль практически РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:30
2021-08-26T13:31
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захват власти в афганистане талибами
талибан
панджшер (провинция)
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Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной после того, как талибы активизировали наступление на правительственные силы и установили контроль практически над всей страной. Единственный очаг сопротивления — в фотоленте Ria.ru.
панджшер (провинция)
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РИА Новости
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5
4.7
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фото, фото, талибан, панджшер (провинция)
13:30 26.08.2021 (обновлено: 13:31 26.08.2021)
 

Один за всех: Панджшер, который не подчиняется талибам

Читать ria.ru в
Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной после того, как талибы активизировали наступление на правительственные силы и установили контроль практически над всей страной. Единственный очаг сопротивления — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких по площади и численности населения регионов Афганистана и единственная на сегодняшний день провинция, не подконтрольная талибам.

Силы сопротивления талибам* патрулируют дорогу в провинции Панджшер
1 из 12

Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких по площади и численности населения регионов Афганистана и единственная на сегодняшний день провинция, не подконтрольная талибам.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Здесь сосредоточены силы ополчения во главе с Ахмадом Масудом, сыном убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.

Силы сопротивления талибам* на военных учениях в провинции Панджшер
2 из 12

Здесь сосредоточены силы ополчения во главе с Ахмадом Масудом, сыном убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмад Шаха Масуда.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Под началом Масуда сражаются не только местные ополченцы, но и прибывшие из других регионов Афганистана военные, в том числе бойцы спецподразделений.

Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
3 из 12

Под началом Масуда сражаются не только местные ополченцы, но и прибывшие из других регионов Афганистана военные, в том числе бойцы спецподразделений.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

По словам Ахмада Масуда, возглавляемая им вооруженная оппозиция защищает всю страну.

Силы сопротивления талибам* на военных учениях в провинции Панджшер
4 из 12

По словам Ахмада Масуда, возглавляемая им вооруженная оппозиция защищает всю страну.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Боевики "Талибана"* предприняли несколько безуспешных попыток взять Панджшерское ущелье штурмом.

Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
5 из 12

Боевики "Талибана"* предприняли несколько безуспешных попыток взять Панджшерское ущелье штурмом.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Во вторник делегация талибов отправилась в Панджшер для переговоров с сопротивлением.

Силы сопротивления талибам* на военных учениях в провинции Панджшер
6 из 12

Во вторник делегация талибов отправилась в Панджшер для переговоров с сопротивлением.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

"Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать", — заявил представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид.

Силы сопротивления талибам* на военных учениях в провинции Панджшер
7 из 12

"Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80% уверен, что не будет необходимости воевать", — заявил представитель "Талибана"* Забихулла Муджахид.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

В свою очередь Ахмад Масуд выразил надежду на помощь России в организации диалога с "Талибаном"*.

Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
8 из 12

В свою очередь Ахмад Масуд выразил надежду на помощь России в организации диалога с "Талибаном"*.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Лидер сопротивления надеется на заинтересованность Москвы в восстановлении мира и стабильности в регионе.

Силы сопротивления талибам* патрулируют дорогу в провинции Панджшер
9 из 12

Лидер сопротивления надеется на заинтересованность Москвы в восстановлении мира и стабильности в регионе.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Масуд предположил, что российская сторона может выступить посредником в формировании инклюзивного правительства.

Силы сопротивления талибам* патрулируют дорогу в провинции Панджшер
10 из 12

Масуд предположил, что российская сторона может выступить посредником в формировании инклюзивного правительства.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

По словам Ахмада Масуда, он и его сторонники "хотят закончить войну и стремятся к диалогу".

Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
11 из 12

По словам Ахмада Масуда, он и его сторонники "хотят закончить войну и стремятся к диалогу".

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar

Бронированные автомобили сил сопротивления талибам в Панджшере.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.

Бронированные автомобили сил сопротивления талибам* в провинции Панджшер
12 из 12

Бронированные автомобили сил сопротивления талибам в Панджшере.

* "Талибан" — террористическая организация, запрещенная в России.

© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
 
Захват власти в Афганистане талибамиФотоТалибанПанджшер (провинция)
 
 
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