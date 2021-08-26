https://ria.ru/20210826/pandzhsher-1747308823.html

Один за всех: Панджшер, который не подчиняется талибам

Один за всех: Панджшер, который не подчиняется талибам - РИА Новости, 26.08.2021

Один за всех: Панджшер, который не подчиняется талибам

Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной после того, как талибы активизировали наступление на правительственные силы и установили контроль практически РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T13:30

2021-08-26T13:30

2021-08-26T13:31

фото

захват власти в афганистане талибами

талибан

панджшер (провинция)

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Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной после того, как талибы активизировали наступление на правительственные силы и установили контроль практически над всей страной. Единственный очаг сопротивления — в фотоленте Ria.ru.

панджшер (провинция)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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