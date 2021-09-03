Талибы возьмут Панджшер, только стерев его с лица земли, считает эксперт

Участник афганской войны Липовой: талибы возьмут Панджшер, только стерев его с лица земли
Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких по площади и численности населения регионов Афганистана и единственная на сегодняшний день провинция, неподконтрольная талибам.
Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких по площади и численности населения регионов Афганистана и единственная на сегодняшний день провинция, неподконтрольная талибам.
Здесь сосредоточены силы ополчения во главе с Ахмадом Масудом, сыном убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда.
Здесь сосредоточены силы ополчения во главе с Ахмадом Масудом, сыном убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда.
Под началом Масуда сражаются не только местные ополченцы, но и прибывшие из других регионов Афганистана военные, в том числе бойцы спецподразделений.
Под началом Масуда сражаются не только местные ополченцы, но и прибывшие из других регионов Афганистана военные, в том числе бойцы спецподразделений.
По словам Ахмада Масуда, возглавляемая им вооруженная оппозиция защищает всю страну.
По словам Ахмада Масуда, возглавляемая им вооруженная оппозиция защищает всю страну.
Боевики "Талибана"* предприняли несколько безуспешных попыток взять Панджшерское ущелье штурмом.
Боевики "Талибана"* предприняли несколько безуспешных попыток взять Панджшерское ущелье штурмом.
Во вторник делегация талибов отправилась в Панджшер для переговоров с сопротивлением.
Во вторник делегация талибов отправилась в Панджшер для переговоров с сопротивлением.
"Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80 процентов уверен, что не будет необходимости воевать", — заявил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.
"Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80 процентов уверен, что не будет необходимости воевать", — заявил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.
В свою очередь, Ахмад Масуд выразил надежду на помощь России в организации диалога с "Талибаном".
В свою очередь, Ахмад Масуд выразил надежду на помощь России в организации диалога с "Талибаном".
Лидер сопротивления надеется на заинтересованность Москвы в восстановлении мира и стабильности в регионе.
Лидер сопротивления надеется на заинтересованность Москвы в восстановлении мира и стабильности в регионе.
Масуд предположил, что российская сторона может выступить посредником в формировании инклюзивного правительства.
Масуд предположил, что российская сторона может выступить посредником в формировании инклюзивного правительства.
По словам Ахмада Масуда, он и его сторонники "хотят закончить войну и стремятся к диалогу".
По словам Ахмада Масуда, он и его сторонники "хотят закончить войну и стремятся к диалогу".
Бронированные автомобили сил сопротивления талибам в Панджшере.
Бронированные автомобили сил сопротивления талибам в Панджшере.
Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких по площади и численности населения регионов Афганистана и единственная на сегодняшний день провинция, неподконтрольная талибам.
Здесь сосредоточены силы ополчения во главе с Ахмадом Масудом, сыном убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда.
Под началом Масуда сражаются не только местные ополченцы, но и прибывшие из других регионов Афганистана военные, в том числе бойцы спецподразделений.
По словам Ахмада Масуда, возглавляемая им вооруженная оппозиция защищает всю страну.
Боевики "Талибана"* предприняли несколько безуспешных попыток взять Панджшерское ущелье штурмом.
Во вторник делегация талибов отправилась в Панджшер для переговоров с сопротивлением.
"Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80 процентов уверен, что не будет необходимости воевать", — заявил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.
В свою очередь, Ахмад Масуд выразил надежду на помощь России в организации диалога с "Талибаном".
Лидер сопротивления надеется на заинтересованность Москвы в восстановлении мира и стабильности в регионе.
Масуд предположил, что российская сторона может выступить посредником в формировании инклюзивного правительства.
По словам Ахмада Масуда, он и его сторонники "хотят закончить войну и стремятся к диалогу".
Бронированные автомобили сил сопротивления талибам в Панджшере.