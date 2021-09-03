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https://ria.ru/20210903/pandzhsher-1748591383.html
Талибы возьмут Панджшер, только стерев его с лица земли, считает эксперт
Талибы возьмут Панджшер, только стерев его с лица земли, считает эксперт - РИА Новости, 03.09.2021
Талибы возьмут Панджшер, только стерев его с лица земли, считает эксперт
Из-за рельефа местности Панджерское ущелье, где находится сопротивление "Талибану"*, практически неприступно, единственный шанс его захватить - стереть с лица... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T16:45
2021-09-03T16:46
в мире
сша
талибан
афганистан
сергей липовой
россия
ахмад масуд
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Из-за рельефа местности Панджерское ущелье, где находится сопротивление "Талибану"*, практически неприступно, единственный шанс его захватить - стереть с лица земли, считает председатель президиума организации "Офицеры России", участник афганской войны, Герой России Сергей Липовой.Ранее представитель "Талибана"* Билал Карими сообщил РИА Новости, что движение планирует "в ближайшие дни" занять всю провинцию Панджшер, где идет сопротивление талибам. Сейчас они контролируют уже 20% территории провинции."Лучшего места для организации сопротивления, чем Панджшерское ущелье, нельзя было и придумать. Оно фактически неприступно из-за рельефа местности. Добавить сюда то, что командует силами сопротивления Ахмад Масуд, сын печально знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда, которого местные называли "львом Панджшера" и который еще в те годы создал там все условия для длительной партизанской войны – и станет понятно, что для ополченцев Панджшер – практически единственный шанс выстоять в этой войне", - сказал Липовой РИА Новости.Он отметил, что все зависит от того, насколько далеко будут готовы зайти талибы: ущелье невозможно блокировать, поэтому у ополченцев всегда останется возможность для связи с теми, кто будет их поддерживать. А вот будут ли их поддерживать - уже другой вопрос, но такие силы, вероятно, найдутся, полагает собеседник агентства."Захват ущелья возможен только при одном сценарии – практически стереть его с лица земли вместе с поселениями и местными жителями", - подчеркнул Липовой, отметив, что талибы вряд ли решатся на такой шаг, поскольку в политической сфере он не прибавит им очков."Это начало затяжной войны, которая вот-вот охватит весь Афганистан", - прогнозирует Липовой.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а в следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.* Запрещенная в России террористическая группировка
https://ria.ru/20210903/soprotivlenie-1748557843.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, сергей липовой, россия, ахмад масуд
16:45 03.09.2021 (обновлено: 16:46 03.09.2021)
 
Талибы возьмут Панджшер, только стерев его с лица земли, считает эксперт

Участник афганской войны Липовой: талибы возьмут Панджшер, только стерев его с лица земли

© AP Photo / Jalaluddin SekandarСилы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Из-за рельефа местности Панджерское ущелье, где находится сопротивление "Талибану"*, практически неприступно, единственный шанс его захватить - стереть с лица земли, считает председатель президиума организации "Офицеры России", участник афганской войны, Герой России Сергей Липовой.
Ранее представитель "Талибана"* Билал Карими сообщил РИА Новости, что движение планирует "в ближайшие дни" занять всю провинцию Панджшер, где идет сопротивление талибам. Сейчас они контролируют уже 20% территории провинции.
Один за всех: Панджшер, который не подчиняется талибам
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких по площади и численности населения регионов Афганистана и единственная на сегодняшний день провинция, неподконтрольная талибам.

Силы сопротивления талибам* патрулируют дорогу в провинции Панджшер
1 из 12

Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких по площади и численности населения регионов Афганистана и единственная на сегодняшний день провинция, неподконтрольная талибам.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Здесь сосредоточены силы ополчения во главе с Ахмадом Масудом, сыном убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда.

Силы сопротивления талибам* на военных учениях в провинции Панджшер
2 из 12

Здесь сосредоточены силы ополчения во главе с Ахмадом Масудом, сыном убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Под началом Масуда сражаются не только местные ополченцы, но и прибывшие из других регионов Афганистана военные, в том числе бойцы спецподразделений.

Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
3 из 12

Под началом Масуда сражаются не только местные ополченцы, но и прибывшие из других регионов Афганистана военные, в том числе бойцы спецподразделений.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

По словам Ахмада Масуда, возглавляемая им вооруженная оппозиция защищает всю страну.

Силы сопротивления талибам* на военных учениях в провинции Панджшер
4 из 12

По словам Ахмада Масуда, возглавляемая им вооруженная оппозиция защищает всю страну.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Боевики "Талибана"* предприняли несколько безуспешных попыток взять Панджшерское ущелье штурмом.

Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
5 из 12

Боевики "Талибана"* предприняли несколько безуспешных попыток взять Панджшерское ущелье штурмом.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Во вторник делегация талибов отправилась в Панджшер для переговоров с сопротивлением.

Силы сопротивления талибам* на военных учениях в провинции Панджшер
6 из 12

Во вторник делегация талибов отправилась в Панджшер для переговоров с сопротивлением.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

"Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80 процентов уверен, что не будет необходимости воевать", — заявил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

Силы сопротивления талибам* на военных учениях в провинции Панджшер
7 из 12

"Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80 процентов уверен, что не будет необходимости воевать", — заявил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

В свою очередь, Ахмад Масуд выразил надежду на помощь России в организации диалога с "Талибаном".

Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
8 из 12

В свою очередь, Ахмад Масуд выразил надежду на помощь России в организации диалога с "Талибаном".

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Лидер сопротивления надеется на заинтересованность Москвы в восстановлении мира и стабильности в регионе.

Силы сопротивления талибам* патрулируют дорогу в провинции Панджшер
9 из 12

Лидер сопротивления надеется на заинтересованность Москвы в восстановлении мира и стабильности в регионе.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

Масуд предположил, что российская сторона может выступить посредником в формировании инклюзивного правительства.

Силы сопротивления талибам* патрулируют дорогу в провинции Панджшер
10 из 12

Масуд предположил, что российская сторона может выступить посредником в формировании инклюзивного правительства.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman

По словам Ахмада Масуда, он и его сторонники "хотят закончить войну и стремятся к диалогу".

Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер
11 из 12

По словам Ахмада Масуда, он и его сторонники "хотят закончить войну и стремятся к диалогу".

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar

Бронированные автомобили сил сопротивления талибам в Панджшере.

Бронированные автомобили сил сопротивления талибам* в провинции Панджшер
12 из 12

Бронированные автомобили сил сопротивления талибам в Панджшере.

© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
1 из 12

Панджшер к северо-востоку от Кабула — один из самых маленьких по площади и численности населения регионов Афганистана и единственная на сегодняшний день провинция, неподконтрольная талибам.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
2 из 12

Здесь сосредоточены силы ополчения во главе с Ахмадом Масудом, сыном убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса" Ахмада Шаха Масуда.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
3 из 12

Под началом Масуда сражаются не только местные ополченцы, но и прибывшие из других регионов Афганистана военные, в том числе бойцы спецподразделений.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
4 из 12

По словам Ахмада Масуда, возглавляемая им вооруженная оппозиция защищает всю страну.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
5 из 12

Боевики "Талибана"* предприняли несколько безуспешных попыток взять Панджшерское ущелье штурмом.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
6 из 12

Во вторник делегация талибов отправилась в Панджшер для переговоров с сопротивлением.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
7 из 12

"Переговоры в скором времени решат проблему без войны. Я на 80 процентов уверен, что не будет необходимости воевать", — заявил представитель "Талибана" Забихулла Муджахид.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
8 из 12

В свою очередь, Ахмад Масуд выразил надежду на помощь России в организации диалога с "Талибаном".

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
9 из 12

Лидер сопротивления надеется на заинтересованность Москвы в восстановлении мира и стабильности в регионе.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
10 из 12

Масуд предположил, что российская сторона может выступить посредником в формировании инклюзивного правительства.

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
11 из 12

По словам Ахмада Масуда, он и его сторонники "хотят закончить войну и стремятся к диалогу".

© AFP 2021 / Ahmad Sahel Arman
12 из 12

Бронированные автомобили сил сопротивления талибам в Панджшере.

© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
"Лучшего места для организации сопротивления, чем Панджшерское ущелье, нельзя было и придумать. Оно фактически неприступно из-за рельефа местности. Добавить сюда то, что командует силами сопротивления Ахмад Масуд, сын печально знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда, которого местные называли "львом Панджшера" и который еще в те годы создал там все условия для длительной партизанской войны – и станет понятно, что для ополченцев Панджшер – практически единственный шанс выстоять в этой войне", - сказал Липовой РИА Новости.
Он отметил, что все зависит от того, насколько далеко будут готовы зайти талибы: ущелье невозможно блокировать, поэтому у ополченцев всегда останется возможность для связи с теми, кто будет их поддерживать. А вот будут ли их поддерживать - уже другой вопрос, но такие силы, вероятно, найдутся, полагает собеседник агентства.
"Захват ущелья возможен только при одном сценарии – практически стереть его с лица земли вместе с поселениями и местными жителями", - подчеркнул Липовой, отметив, что талибы вряд ли решатся на такой шаг, поскольку в политической сфере он не прибавит им очков.
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
Вчера, 14:20Захват власти в Афганистане талибами
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении 450 талибов
"Это начало затяжной войны, которая вот-вот охватит весь Афганистан", - прогнозирует Липовой.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а в следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.
Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.
* Запрещенная в России террористическая группировка
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
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В миреСШАТалибанАфганистанСергей ЛиповойРоссияАхмад Масуд
 
 
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