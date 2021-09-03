https://ria.ru/20210903/pandzhsher-1748591383.html

Талибы возьмут Панджшер, только стерев его с лица земли, считает эксперт

Талибы возьмут Панджшер, только стерев его с лица земли, считает эксперт - РИА Новости, 03.09.2021

Талибы возьмут Панджшер, только стерев его с лица земли, считает эксперт

Из-за рельефа местности Панджерское ущелье, где находится сопротивление "Талибану"*, практически неприступно, единственный шанс его захватить - стереть с лица... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:45

2021-09-03T16:45

2021-09-03T16:46

в мире

сша

талибан

афганистан

сергей липовой

россия

ахмад масуд

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Из-за рельефа местности Панджерское ущелье, где находится сопротивление "Талибану"*, практически неприступно, единственный шанс его захватить - стереть с лица земли, считает председатель президиума организации "Офицеры России", участник афганской войны, Герой России Сергей Липовой.Ранее представитель "Талибана"* Билал Карими сообщил РИА Новости, что движение планирует "в ближайшие дни" занять всю провинцию Панджшер, где идет сопротивление талибам. Сейчас они контролируют уже 20% территории провинции."Лучшего места для организации сопротивления, чем Панджшерское ущелье, нельзя было и придумать. Оно фактически неприступно из-за рельефа местности. Добавить сюда то, что командует силами сопротивления Ахмад Масуд, сын печально знаменитого полевого командира Ахмада Шаха Масуда, которого местные называли "львом Панджшера" и который еще в те годы создал там все условия для длительной партизанской войны – и станет понятно, что для ополченцев Панджшер – практически единственный шанс выстоять в этой войне", - сказал Липовой РИА Новости.Он отметил, что все зависит от того, насколько далеко будут готовы зайти талибы: ущелье невозможно блокировать, поэтому у ополченцев всегда останется возможность для связи с теми, кто будет их поддерживать. А вот будут ли их поддерживать - уже другой вопрос, но такие силы, вероятно, найдутся, полагает собеседник агентства."Захват ущелья возможен только при одном сценарии – практически стереть его с лица земли вместе с поселениями и местными жителями", - подчеркнул Липовой, отметив, что талибы вряд ли решатся на такой шаг, поскольку в политической сфере он не прибавит им очков."Это начало затяжной войны, которая вот-вот охватит весь Афганистан", - прогнозирует Липовой.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Уже 15 августа талибы вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а в следующий день объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной "Талибану"* провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.Россия обсуждала с талибами ситуацию вокруг Панджшера и дала четкий сигнал о необходимости мирного решения, заявил ранее РИА Новости посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20210903/soprotivlenie-1748557843.html

сша

афганистан

россия

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в мире, сша, талибан, афганистан, сергей липовой, россия, ахмад масуд