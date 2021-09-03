https://ria.ru/20210903/obyski-1748646682.html

В администрации района Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве

В администрации района Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве - РИА Новости, 03.09.2021

В администрации района Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве

В администрации Красносельского района Санкт-Петербурга прошли обыски по делу о мошенничестве, об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T23:00

2021-09-03T23:00

2021-09-03T23:00

происшествия

санкт-петербург

красносельский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. В администрации Красносельского района Санкт-Петербурга прошли обыски по делу о мошенничестве, об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к правоохранительным органам города."В районной администрации Красносельского района прошли обыски в рамках дела о мошенничестве", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.На указанные телефоны на сайте администрации Красносельского района никто не ответил.Официальным комментарием от ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленобласти РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20210811/arest-1745294092.html

санкт-петербург

красносельский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, красносельский район