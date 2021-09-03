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В администрации района Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве
В администрации района Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве - РИА Новости, 03.09.2021
В администрации района Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве
В администрации Красносельского района Санкт-Петербурга прошли обыски по делу о мошенничестве, об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к... РИА Новости, 03.09.2021
2021-09-03T23:00
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происшествия
санкт-петербург
красносельский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. В администрации Красносельского района Санкт-Петербурга прошли обыски по делу о мошенничестве, об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к правоохранительным органам города."В районной администрации Красносельского района прошли обыски в рамках дела о мошенничестве", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.На указанные телефоны на сайте администрации Красносельского района никто не ответил.Официальным комментарием от ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленобласти РИА Новости не располагает.
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санкт-петербург
красносельский район
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район
23:00 03.09.2021
 
В администрации района Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве

В администрации Красносельского района Петербурга проходят обыски по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 сен - РИА Новости. В администрации Красносельского района Санкт-Петербурга прошли обыски по делу о мошенничестве, об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к правоохранительным органам города.
"В районной администрации Красносельского района прошли обыски в рамках дела о мошенничестве", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробности.
На указанные телефоны на сайте администрации Красносельского района никто не ответил.
Официальным комментарием от ГУ МВД по Санкт-Петербурге и Ленобласти РИА Новости не располагает.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 09:58
Председателя ростовского "Водоканала" арестовали по делу о мошенничестве
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский район
 
 
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